Hry zadarmo, nebo se slevou: festival přežití na Steamu a kooperační Unrailed zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Board Games Week Deskovky jsou v posledních letech velmi populární i v rámci online hraní. Valnou většinu velkých jmen najdete v digitální podobě. Na tento druh her se zaměřila aktuální akce na GOGu. K deskovkám ale ještě přihodila spoustu dalších her, které jsou ideální pro hraní v kooperaci. To platí třeba pro odpočinkové Stardew Valley (11,4$), ve kterém se pokusíte přivést k životu starou farmu. Carcassonne (5$) je mezi deskovkami už považované za klasiku. V akci si kromě základní verze můžete dokoupit i několik rozšíření. Do toho spadají třeba zimní radovánky ve Winter and Gingerbread Man (2,44$) nebo hospůdky a katedrály z Inns & Cathedrals (2,44$). Spoustu rozšíření tady má také Ticket to Ride (5$). V téhle deskovce se pokusíte vybudovat co nejrychlejší spojení mezi městy a dopravit vše potřebné do cílových destinací. S rozšířeními se můžete podívat do různých částí světa. Kromě evropských zemí jako Francie nebo Německo je tady i Indie nebo Amerika. 17 tipů na nejlepší deskové hry. Párty hry, svižné deskovky i mnohahodinové strategie V rámci této akce je také k dispozici Trine: Ultimate Collection (12,76$), která zahrnuje všechny díly této výborné logické plošinovky. Společně s trojicí hrdinů s unikátními schopnostmi se podíváte do jejich začátků a skončíte řešením princových nočních můr.

Steam – Festival přežití Survival hry zažily v minulé dekádě velký boom a jsou populární i v dnešní době. Hry spadající do tohoto žánru najdete ve velké slevové akci na Steamu. Mezi nimi je i ta, které se podařilo tuto vlnu do jisté míry odstartovat. DayZ (24€) bylo ve vývoji dlouho, ale nakonec jsme se dočkali vydání ostré verze. I když má přežívání se zombíky stále svoje mouchy, tak je jeho hratelnost velmi komplexní a boduje i u nadšenců do roleplay hraní. Pokud vás láká podvodní svět, není lepší volby než Subnautica (15€). V ní se dostanete na neznámou planetu, jejíž povrch je z většiny pokrytý vodou. Hlubiny oceánu naštěstí skrývají dost zdrojů na to, aby se vám tady podařilo přežít. Zároveň ale ve větších hloubkách čekají potvory, kterým rozhodně nechcete vplout do cesty. Zlevněné je také velké rozšíření Below Zero, které přidává nová zvířata, neprozkoumanou oblast a další část příběhu. Dalo by se říct, že Rust (20€) je survival jako každý jiný. Díky věrné komunitě fanoušků v něm ale můžete dělat věci, na které jinde jen tak nenarazíte. I bez modifikací se zabavíte královsky. Vývojáři se totiž i roky po vydání o svoji hru starají a přidávají do ní nový obsah. Týmový survival Grounded od Obsidianu dostane seriálovou animovanou podobu V akci každopádně největší úspěch slaví The Forest (4,2€). V něm se vám podaří po pádu letadla uvíznou v divočině, kde se můžete spolehnout jen sami na sebe. Zanedlouho ale zjistíte, že ve zdejších lesích je něco nebezpečnějšího než divá zvěř.

Epic Store – Unrailed zdarma Na Epic Store se během letního sucha pokračuje v rozdávání menších a méně známých her. Tento týden je to multiplayerovka Unrailed, ve které budete spolupracovat s ostatními hráči při budování bezchybných tratí v náhodně generovaných světech. Může to znít naprosto jednoduše, ale je to o něco složitější. Na výstavbu všeho potřebného nejprve musíte sehnat zdroje. Ke každému prostředí musíte přistoupit trochu jinak a někdy se musíte vypořádat také s místními obyvateli, kteří nebudou nadšeni z toho, že chcete vést svoji trať středem jejich bydliště.

Humble Choice – A Plague Tale: Innocence, Hot Wheels a další V srpnové nabídce Humble Choice máme hned několik titulů, které zaslouží zmínku. Hned zprvu nám padlo do oka A Plague Tale: Innocence, které se ještě letos dočká pokračování. Vrátíme se v něm do dob morové epidemie ve Francii. Společně s dvojicí sourozenců se pokusíme uniknout inkvizici. Zároveň se ale musíme také vyhýbat hordám nakažených krys. Od Hot Wheels Unleashed jsme neměli přehnaná očekávání, ale nakonec z toho jsou velmi příjemné arkádové závody. Jako u většiny her i tady platí, že při hraní s kamarády úroveň zábavy ještě o několik úrovní narůstá. Ve hře najdete celou řadu ikonických vozů, a pokud vám nebudou stačit předpřipravené tratě, můžete si v editoru vytvořit vlastní. A Plague Tale: Requiem láká na nové záběry ze hry a říjnové datum vydání V In Sound Mind se probouzíme v chodbách neznámé budovy, která si žije vlastním životem. Místnosti se mění, z každého kouta se ozývají nepříjemné zvuky a neustále máte pocit, jako by vás někdo sledoval. Překonáváním hádanek se musíte prokousat k tomu, do jakého experimentu jste se nevědomky zapojili.

Humble Walking Dead 10th Anniversary Bundle Epizodická série adventur Walking Dead odstartovala dobu největší slávy studia Telltale Games. S novým balíkem na Humble Bundle si jejich verzi příběhu Živých mrtvých můžete projít kompletně od začátku do konce. I tento balík je rozdělený na několik částí, přičemž k získání první z nich potřebujete 1€. Za to dostanete kompletní první dvě sezóny společně s DLC 400 Days, které vypráví dodatečnou kapitolu příběhu. Další část s cenovkou 8,17€ přidává další trojici her. Kromě finální sezóny jsou to menší odbočky Michonne a A New Frontier. Tales from the Borderlands dostanou pokračování. Vzniká přímo v Gearboxu Kompletní balík vás vyjde na 10,26€. V něm najdete Walking Dead: The Telltale Definitive Series, což je ucelené balení zahrnující naprosto všechno, co kdy studio Telltale v rámci adventur inspirovaných touto komiksovou sérií kdy vytvořilo. Aby to ale nebylo jen o adventurách, tak na závěr dostanete The Walking Dead: Saints & Sinners, což je akce pro virtuální realitu.