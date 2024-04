Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival stříleček a pestrobarevná adventura The Big Con zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Good Old Games Sale Nostalgie táhne, proto se není čemu divit, že je mezi hráči stále zájem o starší tituly. Spoustu z nich si nyní můžete pořídit za pár korun ve výprodeji na GOGu, který původně začínal jako distributor retro her. Pointa tohoto digitálního obchodu se v průběhu let sice změnila, ale retro tvoří stále značnou část jeho nabídky a najdete tady i několik titulů, které byste u konkurence hledali jen marně. Mezi naše oblíbence stále patří upírská RPG ze světa Vampire The Masquerade. Většina hráčů vám doporučí hlavně Bloodlines (10$), ve kterém se v roli nově zrozeného krvesaje podíváte do podsvětí moderní doby. Minout byste ale neměli ani jeho předchůdce s podtitulem Redemption (3$), který začíná ve středověké Praze. Sledujeme příběh křižáka Christofa, který i přes to, že je božím válečníkem, se musí stát součástí nečisté společnosti upírů. I dnes vznikají střílečky inspirované Doomem a dalšími staršími záležitostmi. Někdy ale není nad to vrátit se ke klasikám. Třeba Return to Castle Wolfenstein (2,18$) stále nabízí hodiny zábavného kosení nácků, do kterého se připlete i slušná porce okultismu. S ním si nacisté nemálo pohrávali a v této realitě se dočkali i výsledků, které ale rozhodně nedopadly tak, jak si představovali. Od tradiční střílečky se tak tento díl série Wolfenstein v některých momentech víc přibližuje hororu. Na předělávku Písků času stále čekáme a zpracování novodobých dílů série Prince of Persia se nemusí zalíbit každému. Má tedy stále něco do sebe zopakovat si předchozí dobrodružství z princovi trilogie. Začínáme samozřejmě s Prince of Persia: Sands of Time (2,19$), příběh pak pokračuje v temnějším Warrior Within (2,19$) a nechybí tady ani zakončení v The Two Thrones (2,19$). Je ale velká škoda, že v digitálních verzích chybí český dabing.

Steam – Festival FPS Nový festival na Steamu se zaměřuje na nepřetržitou akci v těch nejlepších střílečkách, které za poslední roky vyšly. Ani tentokrát není nouze o české stopy. Rovnou můžeme doporučit Hrot (11,75€), klasický boomer-shooter, ve kterém se podíváme do alternativního Československa, kde po jakémsi útoku musíme popadnout zbraně a rozstřílet vše, co nám stojí v cestě. Z domácí tvorby stojí za doporučení také Calcium Contract (11,84€), ve kterém na sebe bereme roli smrťáka. Série Half-Life ve své době ukázala, že dobré příběhy mají svoje místo i v žánru stříleček. Jak to všechno začalo, se dnes už můžete podívat v razantně vylepšené formě díky kompletní předělávce Black Mesa (3,9€). Dozvíte se tak, jaké byly počátky Gordona Freemana a jakou roli sehrál v mimozemské invazi na Zemi. Nebyl by to festival stříleček bez jejich pomyslného zakladatele. Série Doom je zlevněná úplně celá. Pokud chcete ušetřit co nejvíc, správnou volbou je Doom Franchise Bundle (33,02€), ve kterém to máte všechno pohromadě. Kromě klasických prvních dvou dílů dostanete i konzolový Doom 64, hororovější Doom 3 a také oba novodobé díly včetně příběhových rozšíření pro Eternal. Pro hraní v partě je v žánru stříleček jednou z nejlepších voleb série Borderlands. Borderlands 3 (9€) dlouhou dobu od vydání bylo dostupné pouze na Epic Store, nyní už si ho ale můžete přidat i do knihovny na Steamu včetně rozšíření. Pokud byste chtěli mít i obsah navíc k této šílené akci, tak je lepší volnou Super Deluxe Edition (20€) zahrnující celý season pass.

Epic Store – The Big Con a Town of Salem 2 zdarma V první z her, které si tento týden můžete aktivovat zdarma na Epic Store, se vracíme do Ameriky v 90. letech minulého století. V hlavní roli je Ali, středoškolačka, která se místo pobytu na táboře rozhodne jet na výlet skrz celou zemi. Jednoduché to ovšem nebude, protože toho u sebe moc nemá, a kromě toho se také musí pokusit zachránit obchod její rodiny. The Big Con je komedie, která se nebere vážně a utahuje si z devadesátkových stereotypů. Zapůsobí také díky pestrobarevné grafice. Druhá hra z aktuální nabídky může trochu zmást. Town of Salem 2 je totiž zdarma pořád, nyní si ho ale můžete zahrát i skrz Epic Store. Pokud znáte hry jako Among Us, je vám jasné, o co tady jde. Společně s ostatními hráči se stanete obyvateli městečka, přičemž každý z vás má určitou roli. Těch hra obsahuje přes 50 druhů, takže správně odhadnout, kdo je kdo, není vůbec nic jednoduché. Navíc musíte dávat pozor na to, abyste před ostatními sami sebe neodhalili.

Nintendo eShop – Games on Sale Na Switchi se tentokrát urodila slušná porce slev. Monster Hunter Rise (250 Kč) byl původně exkluzivitou pro tuto konzoli a tomu odpovídá také jeho zpracování. Opět se pustíme do lovu obřích příšer, které vám častokrát zaberou několik desítek minut. K ruce vám vedle kočičího naháněče Palico vám tentokrát bude i psí společník Canyne, kterého můžete také osedlat, což se hodí při pronásledování kořisti či delších přesunech po rozlehlých oblastech. Série OlliOlli byla oblíbená na starších handheldech Nintenda. Od prvních dvou dílů se slušně posunula kupředu a s novým OlliOlli World (264 Kč) úplně změnila svůj vzhled. Na skejtu se tentokrát pohybujeme v pestrobarevném 3D prostředí. Svými triky musíme dokázat zdejším bohům, že patříme mezi ty nejlepší. Toho dosáhnete projížděním různorodých tratí a plnění výzev, které navíc neustále přibývají. I přes to, že hry s Orim vypadají na pohled parádně, běží na Switchi naprosto plynule. Porty Ori and the Blind Forest (220 Kč) a Ori and the Will of the Wisps (300 Kč) patří mezi ukázku toho, v jakém stavu by ostatní vývojáři měli přenášet své hry na tuto konzoli. Ori je ale pohádkový pouze na pohled. V jádru je to vcelku náročná skákačka. Tuhým pasážím se nevyhnete. Průzkum kouzelného lesa za to ale stojí. Pomáhá tomu navíc perfektní hratelnost.

Stále probíhá: PlayStation Store – Spring Sale Letní výprodej v obchodě PlayStationu jsme tady sice měli už posledně, ale tento týden do něj přibyly nové položky. Nejsou to žádné indie tituly, za polovic můžete mít třeba Deluxe edici loňského bestselleru Hogwarts Legacy (1 005 Kč). Vedle toho, že součástí hry je i quest exkluzivní pro PlayStation verzi, dostanete také balíček kosmetických úprav, který se hodí hlavně pro nadšence do černé magie. Zlevněný je také loňský RoboCop: Rogue City (922 Kč), který kupodivu dopadl dobře. V roli plechového policisty si můžete prožít příběh z Detroitu, odehrávající se mezi prvními dvěma filmovými díly. Kromě toho, že se pokusíte rozmetat nebezpečnou organizaci v podsvětí, se můžete chopit také činností běžného policisty a zapojit se do řešení řady vedlejších případů. I tentokrát si dáme jednu slevu, která je v poměru cena/výkon neodolatelná. Resident Evil: Raccoon City Edition (355 Kč) obsahuje kompletní předělávky druhého a třetího dílu. Obzvlášť dvojka je opravdu skvělá survival hororovka, která se drží odkazu původní verze a přináší příběh Leona a Claire do moderní podoby. Třetí díl se povedl také, ovšem musíte počítat s tím, že část obsahu z originálu se do remaku nedostala. K definitivní edici první Mafie (250 Kč) máme výhrady hlavně ohledně upraveného příběhu. Graficky se ale předělané město Lost Heaven podařilo studiu Hangar 13 vytvořit na výbornou. Prožít si tak můžete ikonický Tommyho příběh v moderní podobě a ani tentokrát nechybí český dabing, který byl pro remake znovu nahraný. A pokud byste té české tvorby náhodou měli málo, tak za necelou stovku můžete do košíku přihodit také Royal edici Kingdom Come: Deliverance.