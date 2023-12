Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival virtuální reality a dvě multiplayerovky zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Steam – Festival VR Steam před pár dny umožnil skrz svoji aplikaci Link streamovat obraz i do headsetů od Mety. Tuto událost doprovází festival virtuální reality, jehož součástí je i výprodej. S headsetem na hlavě si můžete zahrát třeba celý survival The Forest (4,19€), ve kterém se po nehodě letadla ocitáte kdesi v lesích. Přežívání jde o to hůř, když zjistíte, že nedaleko od vás sídlí kanibalové. Pokud máte rádi pestré barvičky a efektní scenérie, zkuste Tetris Effect: Connected (16,99€), který balí základní princip Tetrisu do velmi pěkného kabátu. Vedle klasického módu tady najdete různé variace této logické klasiky a ve verzi Connect si můžete kostky skládat společně s dalšími hráči v mulitplayeru. Při vydání to nebyla žádná sláva, nyní už je No Man’s Sky (29,49€) velmi povedeným vesmírným survivalem, ve kterém můžete strávit desítky hodin průzkumem, stavbou základen či objevováním nových druhů. Jako součást jedné z rozšiřujících aktualizací byla také podpora virtuální reality, a i v tomhle směru funguje létání ve vesmíru velmi dobře. Výbornou hrou vytvořenou přímo pro virtuální realitu je Moss. Dobrodružná skákačka s myškou v hlavní roli původně vznikla pro PlayStation VR, nyní už ji najdete i na Steamu. Doporučili bychom sáhnout rovnou po balení s oběma díly Moss & Moss: Book II (19,89€). Jako pohodová skákačka se s headsetem hraje skvěle.

PlayStation Store – The Game Awards Promotion V noci na dnešek proběhla poslední velká herní událost a v obchodě PlayStationu si k této příležitosti připravili výprodej. Zlevněná je třeba i ultimátní edice Cyberpunku 2077 (1 387 Kč), která vyšla teprve před pár dny. Vyplatí se s jejím pořízením ale ještě chvíli počkat, protože za podobnou cenu bez slevy ji můžete sehnat v kamenných obchodech. Součástí výprodeje je také několik dalších letošních novinek. Pro fanoušky bojovek tady máme Mortal Kombat 1 (1 259 Kč), ve kterém Liu Kang restartoval celý vesmír a příběh tak začíná od začátku, i když v něm účinkují staré známé postavy. Lépe vypadající bojovou hru momentálně neseženete. Další skvěle vypadající hrou je Final Fantasy XVI (1 140 Kč), která tuhle dlouholetou sérii posouvá ještě víc směrem k akčním RPG. Už žádné souboje na tahy ani poroučení společníkům, tentokrát nepřítele rubete ve stylu Devil May Cry. Příběh s Clivem v hlavní roli se odehrává ve světě Valisthea, kde magie funguje skrz krystaly. Celkově je zasazení silně inspirované evropským středověkem a autoři přiznali, že jsou velkými fanoušky Hry o trůny. Vřele pak můžeme doporučit také Resident Evil 4 (709 Kč), který letos dostal výborný remake. Příběh Leona navíc nedávno rozšířila také perspektiva Ady, kterou uvidíte v DLC Separate Ways. A pokud máte doma headset PS VR2, nyní už si ho můžete zahrát ve virtuální realitě.

Humble Choice – Elex II, Midnight Fight Express a další Poslední měsíční nabídka letošního roku Humble Choice se nese v duchu titulů středních rozměrů. Určitě dobře znáte RPG jménem Gothic. Od jeho tvůrců tady máme Elex II, který sice nedosahuje takového statusu, jako jejich předchozí tvorba, ale pokud byste chtěli zavzpomínat na tento typický styl RPGček, určitě za zkoušku stojí. Místo čistého fantasy ale tuto tematiku kombinuje se sci-fi prvky. Midnight Fight Express je hezky stylizovaná beat’em up mlátička, která si s brutalitou nebere servítky. Nepřátelé jsou sice v přesile, ale pěsti vaší postavy jsou pořádně smrtícím nástrojem. Je celkem překvapivé, že jde o výtvor jediného vývojáře. Další mlátičkou, i když v úplně jiném stylu, je Nobody Saves the World. Tentokrát se pokusíte ochránit svět před znovuprobuzenou kalamitou. Humble Choice nabízí také něco pro stratégy. Expeditions: Rome vás vezme do starověkého Říma, kde si prožijete nejlepší doby této velkolepé říše. Nejedná se ale o velkolepou strategii ve stylu Crusader Kings nebo Civilizace. Místo toho jdou Expeditions více směrem k tahovým RPG. V hlavní roli je Legatus, jehož otec byl zavražděn neznámým politikem, a tak je nucen odejít z Říma. The Gunk je povedené dobrodružství, ve které se pokusíte vyčistit mimozemskou planetu od ničivého černočerného slizu. Jako obvykle celou měsíční nabídku tvoří osm titulů. Těmi zbývajícími jsou The Pale Beyond, From Space a Last Call BBS.

Xbox Store – Super Saver Sale Obchod Xboxu vás chce nalákat na výrazné slevy starších záležitostí, které ale ani po letech neztrácejí svoji kvalitu. Jako nejlepší v poměru cena/výkon nám vychází Far Cry Anniversary Bundle (1 125 Kč), který se původně prodává s cenovkou přesahující 4 000 Kč. Najdete v něm třetí, čtvrtý, pátý a šestý díl této série, a i když je pravda, že Ubisoft jede stále podle stejné formule, pokud jste zatím žádné Far Cry nehráli, tak i taková trojka stále stojí za to. I strategie už se v dnešní době dají hrát bez problému na konzolích. Dobrým příkladem je Jurassic World Evolution 2 (402 Kč), ve kterém se stanete správcem vlastního parku s dinosaury. Kombinováním DNA si dokonce tentokrát můžete tvořit i nové druhy. Důležité ale je nejen to, abyste ve výbězích měli výstavní kousky, ale také musíte zajistit bezpečnost. Určitě nechcete, aby vám mezi návštěvníky pobíhal T-Rex. Fanoušci LEGO her v tomto výprodeji mají slušné žně. Zlevněná je celá řada kostkovaných titulů včetně našeho oblíbeného LEGO City Undercover (170 Kč), což je v podstatě variace městské akce ve stylu GTA. Jen místo gangsterů stojíte na straně zákona. Z adaptací známých značek pak určitě neurazí třeba LEGO Marvel Collection (340 Kč) obsahující rovnou tři hry nebo LEGO Harry Potter Collection (240 Kč).

Epic Store – GigaBash a Predecessor zdarma Stejně jako minulý týden i tentokrát Epic Game Store rozdává dvojici menších titulů. Prvním z nich je Predecessor. Pamatujete si Paragon? Jde o zrušenou hru od Epicu, která kombinovala akci z pohledu třetí osoby s MOBA žánrem. Právě na těchto základech staví Predecessor, ve kterém se pustíte do zápasů s ostatními hráči v roli jedné z několika desítek unikátních postav. GigaBash je pak vhodnou záležitostí pro hraní v partě, kdy máte chuť na něco odlehčeného. Na různých mapách se řežete s ostatními hráči jakožto obří kaidžú, což jsou potvory z japonských filmů. Nejznámější z nich je Godzilla, ale takových velikánů existuje mnohem víc. Několik z nich si jim můžete osahat v akci a přímo v boji se navíc vyvíjejí do svých silnějších forem.