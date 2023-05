Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival Warhammeru a Fallout: New Vegas - Ultimate Edition zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Horror Promo V dnešní době se hororové hry nesou v duchu procházení temných prostor s tísnivou atmosférou a občasným pokusem hráče vylekat. Tento žánr toho ale nabízí mnohem víc, což ukazuje aktuální slevová akce na GOGu. Mimi jiné tady najdete i klasiky, jako je série S.T.A.L.K.E.R.. Do knihovny si můžete doplnit Call of Pripyat (6,4$), Shadow of Chernobyl (5,14$) i Clear Sky (3,2$). Před příchodem nového dílu ještě určitě stihnete projít celou sérii. Se střílečkami ze světových válek to momentálně není tak horké, takže není od věci zabrouzdat trochu do minulosti. Z tohoto výběru můžeme doporučit Necrovision (1$) společně se samostatným rozšířením Lost Company (1,5$). Tentokrát nejsou vaším jediným nepřítelem nacisti. V hlubinách pod bojišti narazíte na něco mnohem temnějšího. Abyste se s nadpřirozenem dokázali vypořádat, dostanete do své výbavy také pár kousků, které nepocházejí z tohoto světa. I přes naše slova na začátku textu si nemůžeme odpustit zmínku naprostých klasik. Outlast (3$) a Outlast 2 (4,5$) jsou sázky na jistotu. Zatímco v prvním díle se v roli investigativního novináře, v pokračování nás čeká hledání manželky hlavního hrdiny, která je nezvěstná po nehodě vrtulníku. Oba díly nabízí intenzivní zážitek plný nechutností a temnoty. To nejlepší z PlayStation Showcase 2023. Spider-Man 2, návrat Metal Gear Solid, Alan Wake 2, nový handheld a další Pokračování příběhu spisovatele Alana Wakea se nám v plné parádě ukázalo před pár dny během PlayStation Showcase. Jelikož vyjde až na podzim, máte ještě dost času si projít první díl. Alan Wake (4$) vyráží na dovolenou, aby nabral nové síly na napsaní dalšího bestselleru. Městečko Bright Falls se ale změní v jeho osobní noční můru.

Epic Store - Fallout: New Vegas zdarma Vypadá to, že Epic nám léto hodlá zpestřit nadělováním větších her. Po Death Stranding tady máme klasiku postapokalyptických RPG. Fallout: New Vegas dostanete rovnou v Ultimátní edici, která zahrnuje i veškeré doplňky. I bez nich je to ale pořádný macek. V New Vegas narazíte na různou sortu lidí. Nejlepší ale bude, když budete věřit jen sami sobě. Fallout: New Vegas je jednou z her, ve kterých na rozhodnutích hráče opravdu záleží. Questové linky mohou mít velmi odlišný výsledek a dopad při opakovaných průchodech. Stejně tak ani zakončení nemá tento díl jen jedno.

Steam - Warhammer Skulls Festival, Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War a Hue zdarma Pokud se vám netrefil Fallout do vkusu, možná se to povede s Warhammer 40 000: Gladius - Relics of War, což je 4X tahová strategie. Čtveřice frakcí válčí od kontrolu nad planetou Gladius Prime s cennými zdroji. Každá strana má své unikátní vlastnosti a jednotky. Sami si můžete všechny čtyři osahat. Jelikož probíhá okolo Warhammeru celý festival, tak na Steamu narazíte i na řadu slev týkající se fantasy i sci-fi části tohoto univerza. Z nich stojí za zmínku výborná kooperační FPS Vermintide II (5,6€). Pokud už základní hru máte, můžete si dokoupit i DLC, která jsou zlevněná minimálně o polovinu. Podobně je to i u strategie Total War: Warhammer III (40,2€). Slevy tady sice nejsou tak velké, ale pár korun přeci jen ušetříte. Pokud ale máte zájem o rozšíření pro straší díly, tak tam už jsou slevy opět minimálně poloviční. Spousta z vás jistě netrpělivě vyhlíží Diablo IV. Zatím se za pár korun můžete zabavit s Warhammer: Chaosbane (3€). Po stránce RPG prvků a vývoje postavy sice nejde o tak propracovanou akci, ale porcování potvoráků z izometrického pohledu je i v tomto univerzu zpracované zábavně. Svět Warhammeru 40 000 ve stylu klasického Dooma. Boltgun slibuje brutální akci z pohledu mariňáka Na závěr steamové kapitoly ještě jedna menší záležitost. Zdarma si můžete aktivovat také indie plošinovku Hue. Hádanky tady budete řešit změnami barevného pozadí. Barvičky dokáží odhalit nejedno tajemství a musíte je použít chytře, abyste odhalili tajemství tohoto světa.

PlayStation Store – Planet of the Discounts Mezi aktuálními slevami v obchodě PlayStationu je trochu složitější orientace. Jsou přes sebe naházené nejen jednotlivé hry, ale i jejich doplňky, nejrůznější balíčky a retro záležitosti. Po delším listování nám padla do oka trojice kolekcí v čele s Middle-earth: Shadow Bundle (370 Kč), která zahrnuje obě výborné akční adventury s hraničářem s Talionem v hlavní roli. Můžete si tak spravit chuť po průšvihu s Glumem. Podle ukázky z Assassin’s Creed Mirage chce Ubisoft zahrát na strunu nostalgie a přiblížit se stylu starších dílů série. Připomenout si ho můžete skrz Assassin’s Creed Triple Pack (525 Kč), ve které najdete Black Flag, Unity a Syndicate. Každá hra vás tedy zavede do diametrálně odlišného prostředí. Pirátský Black Flag vedle toho patří také mezi nejopěvovanější díly celé série. Do třetice tady máme pohodové logické plošinovky, které vznikly v rámci programu EA Originals. Unravel Yarny Bundle (160 Kč) nabídne jak první sólo dobrodružství, tak pokračování, ve kterém se bez společníka neobejdete. Unravel byla jednou z prvních her, které EA vydala ve spolupráci s malými týmy a jasně ukázal, že tento program má smysl. Civilization 7 je oficiálně ve vývoji. Oznámení přišlo se změnou vedení ve studiu Firaxis Zaujala nás také slušná sleva na platinovou edici Civilizace VI (396 Kč). Na posledních generacích konzolí nám vývojáři ukazují, že i žánr strategií je bez problému hratelný na gamepadu. Šestá Civilizace nabízí obrovské možnosti, jak můžete vyvíjet svůj národ a ovlivňovat svět. Tato edice navíc zahrnuje obě velké expanze.

Xbox Store – Assassin's Creed Publisher Sale O Ubisoftu si můžeme myslet cokoliv, nedá se ale popřít, že série Assassin’s Creed stále táhle i po téměř 15 letech od prvního dílu. Za tu dobu příběhy z různých historických období pěkně nabobtnaly. V obchodě Xboxu najdete akci, která zahrnuje většinu dílů této série včetně Origins v Gold edici (540 Kč), Odyssey (340 Kč) i Valhalla (487 Kč). Ty se oproti svým předchůdcům ubírají více k RPG žánru. Není ale nad klasiku. Assassin’s Creed The Ezio Collection (405 Kč) vypráví příběh s nejoblíbenějším asasínem v historii série. Ezio Auditore se z obyčejného floutka stal mistrem řádu a rukama mu prošlo hned několik úlomků ráje. I po letech mají ulice Florencie, Říma i Konstantinopole své kouzlo. Ubisoft posílí tým vývojářů série Assassin's Creed. Do března chce dohromady vydat 8 her Nesmíme zapomínat ani na 2,5D plošinovky Assassin’s Creed Chronicles Trilogy (210 Kč). Vyšly celkem tři díly, které vypráví příběhy zase z úplně jiných částí světa. Čínu a Indii doplňuje Rusko. Jen škoda, že hratelnosti a kvalitou zpracování se nedotahovaly na hlavní díly série. Nápad to totiž nebyl vůbec špatný.

Stále probíhá: Humble May Multiplayer Madness Bundle Dobrých titulů, do kterých se můžeme pustit s kamarády, není nikdy dost. Slušnou várku za pár stovek momentálně nabízí nový balík na Humble Bundle. Abyste získali všech 7 položek, musíte přispět minimálně 10,87€. Už jen kvůli tomu, že součástí je i Super Delux edice Borderlands 3, se pořízení vyplatí. Běžně by vás totiž samostatně stála 80€. Vedle Borderlands tady máme i něco pro stratégy. Northgard vypráví příběh z dalekého severu, kde se snažíme vybudovat nový domov. Tyto krajiny nesužuje jen nepříznivé počasí. Musíte se také vypořádat s nepřáteli, kteří jsou inspirovaní severskou mytologií. Musíte se připravit na zimu, zajistit dostatek jídla a tepla pro své společníky a postavit se jakémukoliv nebezpečí. Midnight Ghost Hunt je hra na schovávanou na vyšší úrovni. Stojí proti sobě 2 týmy o 4 hráčích. Zatímco jedna čtveřice je v roli lovců duchů, druhá strana se před nimi snaží v roli různých strašidel skrýt. K tomu mají různé schopnosti, které jim v tomto snažení pomohou. Na druhou stranu ale mají i lovci řadu serepetiček, které duchy zvládají odhalit, i když posednou obyčejný předmět. Northgard: severská zima je krutá | Recenze Pokud se do akce chcete pustit s větším množstvím hráčů, můžete zkusit středověké MMORPG Gloria Vicris. I fanoušci sci-fi si přijdou na své. Je tady totiž také Destiny 2: Beyond Light. Není to sice nejnovější rozšíření, ale rozhodně se řadí mezi ty oblíbenější. Balík pak uzavírají FPS akce Generation Zero a vesmírný Pulsar: Last Colony, který je hratelný i ve virtuální realitě.

Stále probíhá: Xbox Store – Activision Blizzard Publisher Sale Activision patří mezi společnosti, které své hry nedávají do velkých slev moc často. Tento týden to ale vypadá, že se na jeho fanoušky na Xboxu usmálo štěstí. Máme tady třeba i Call of Duty Modern Warfare II (1 365 Kč), což je zatím poslední díl této slavné série stříleček. Jedná se o crossgen bundle, takže s jeho nákupem můžete hrát na současné i předchozí generaci Xboxu. I když to na pohled může působit tak, že v akci není nic jiného, než Call of Duty a Diablo, tak se dají najít i jiné zajímavé kousky. Třeba dnes už trochu zapomenutá městská akce Prototype (198 Kč). V hlavní roli je Alex Mercer, který se probouzí bez svých vzpomínek. Místo nich získává jeho tělo schopnosti proměňovat své části na různé druhy zbraní. To je ještě navíc utvrzené nadlidskou silou, díky které pro něj ani tank není těžkým soupeřem. Tony Hawk tvrdí, že Activision zrušilo veškeré plány na další hru ze skejťáckého univerza Activision je také vydavatelem skejťáckých her Tonyho Hawka. Z této série je nejnovější remake Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (540 Kč), který výborně přenáší první dva díly do moderní podoby. Hratelnost je stále výrazně arkádová a styl původních her dokresluje výborný soundtrack.