Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival záhad na Steamu a indie strategie Duskers zdarma

Hry, ve kterých něco vytváříte, často nabízejí lepší zábavu než frenetické akce. Právě na tento typ her se zaměřuje aktuální akce na GOGu . Za posledních pár let se ikonou her, kde se staráte o svoji farmu, seznamujete se s obyvateli města a vydáváte se na dobrodružství do nebezpečných jeskyní, stalo Stardew Valley (8,5$) . Projekt začínal jako práce jediného vývojáře a stal se jednou z nejúspěšnějších her žánru. Od počátku se obsah značně rozšířil a do farmaření se můžete pustit i v kooperaci.

Steam – Festival záhad

Na Steamu kromě festivalů demoverzí i letos najdete klasické slevové festivaly. Ten současný nabízí spoustu detektivek a logických her. Začneme se sázkou na jistotu. Return of the Obra Dinn (8,4€) od vývojáře Lucase Popea nám odvypráví příběh o této záhadné lodi. Pomocí vyšetřovacích technik přímo uvidíme, co si posádka prožila a budeme odhalovat, co se na mořských vlnách vlastně odehrálo. To vše v netradičním grafickém zpracování.

Jestli se poohlížíte po skrytém klenotu, dejte šanci Case of the Golden Idol (14,4€). Adventura od Color Grey Games při svém vydání nevzbudila velký rozruch. Postupem času se ale ukazuje, že patří mezi nejlepší detektivky, které za poslední dobu vyšly. Staneme se detektivem v 18. století, kdy musíme vyšetřit sérii 12 vražd táhnoucí se přes 40 let.

Slušnou slevu má také Syberia: The World Before (16€), což je zatím poslední díl této adventurní série. Budeme prožívat dva příběhy najednou Kate Walker je newyorskou právničkou, jejíž život změní nadcházející výprava. Dana Roze nás pak vezme do minulosti. Konkrétně do roku 1937, kde uvidíme, jaká byla atmosféra před příchodem války. Součástí hry je kromě intenzivního příběhu i řešení různých hádanek.

Ani na české hry se nezapomnělo. Najdete tady celou sérii Posel smrti (na Steamu jako Black Mirror). Každý z dílů vás vyjde na 2,5€ a pokud bychom si měli vybrat jeden z nich, bude to určitě ten první s příběhem Samuela Gordona, který vyšetřuje záhadnou smrt Williama Gordona. I v této verzi najdete ikonický český dabing.