Hry zadarmo nebo se slevou: festivalové akce a Saints Row: The Third zdarma

Epic Store – Saints Row: The Third Remastered a Automachef zdarma Během včerejší Opening Night Live byl mimo jiné představen také nový díl šílené série Saints Row. Aby vám čekání na jeho vydání lépe ubíhalo, tak si nyní remasterovanou verzi třetího dílu můžete zdarma uzmout v rámci rozdávačky na Epicu . Tato městská akce se od konkurence odlišuje hlavně svým odlehčeným pojetím. Takové bizarnosti jako v Saints Row jen tak někde neuvidíte. Do hraní se navíc můžete pustit i v kooperaci. Remaster oproti originálu pak lehce vylepšuje grafické a technické zpracování a rovnou máte přístup i k veškerému obsahu z DLC. Nové Saints Row bylo oznámeno parádní upoutávkou, vyjde v únoru 2022

Vedle toho je tento týden ještě k dispozici logická hra Automachef, ve které se chopíte role designéra automatizovaných kuchyní. Musíte využít své zdroje tak, aby do sebe všechno perfektně zapadalo. Postupem času se od jednoduchých puzzlů dostanete ke složitějším levelům, které už budou vyžadovat chvíli přemýšlení.

GOG – Games Festival Na GOGu momentálně najdete akci plnou velkých slev na spoustu her z různorodých žánrů. Jako jeden z největších titulů tady máme příběhovou FPS akci Metro Exodus, a to rovnou v Gold edici (13,6€). Kromě základního příběhu Arťomovy skupiny, ve kterém se poprvé vydají prozkoumávat povrch, dostanete i příběhová DLC. Z úplně jiného soudku jsme vybrali Ori and the Blind Forest (3,5€). Jedna z nejlepších metroidvánii poslední generace by vám rozhodně neměla uniknout. Zdejší kouzelný svět vypadá na první pohled jako pohádka, ale ve skutečnosti se při hraní Oriho častokrát zapotíte, protože od vás vyžaduje perfektní ovládnutí jeho schopností. Superliminal: záleží na úhlu pohledu | Recenze

Pokud máte chuť na trochu hádanek, směle se vrhněte na Superliminal (10€). V této příběhovce si vývojáři výborně pohrávají s perspektivou a hádanky tady řešíte výhradně manipulací s prostorem. Jen škoda, že ji projdete za jeden večer, pokud se tedy někde nezaseknete na delší dobu. Vedle slev také na hlavní stránce najdete výčet her, které na GOG dorazí v dohledné době. Mezi nimi jsou například Shadow Warrior 3, Myst, Šmoulové a spousta dalších. Jistě to jsou dobré zprávy pro ty z vás, kteří preferují verze her bez DRM ochrany.

Xbox Store – ID@Xbox Super Saver Sale V nové akci na Xboxu nenajdete ty největší pecky posledních let, ale nezaměřuje se ani na ty nejmenší indie tituly. Zkrátka jsou její součástí desítky her od studií středních velikostí. Příkladem může být například česká logická plošinovka Creaks (200 Kč). Společně s hlavním představitelem prozkoumáte tajemství podzemí, které se skrývá přímo pod vaším pokojem. Jestli vaše srdce tíhne k něčemu akčnějšímu, tak tady máme třeba Ion Fury (288 Kč). Pokud vám na pohled připomíná legendárního Duke Nukem 3D, tak to není náhoda. Má ho totiž na svědomí stejné studio a obě hry vznikaly na stejné technologii. V době Ion Fury už byl ovšem Build engine značně vylepšený. To nejlepší z Opening Night Live 2021. Saints Row, Halo Infinite, Outlast Trials a další

Nejprofláknutějším kouskem této akce je nejspíš Outlast 2 (90 Kč). Pokračování úspěšné hororovky vás zavede do malé vesnice odříznutého od civilizace. Tam se snažíte najít svoji ženu, se kterou jste tady původně měli točit reportáž. Natáčení se ale zvrhlo a vy se společně s ní snažíte dostat co nejrychleji pryč.

Ubisoft Connect – Gamescom Sale V obchodě Ubisoftu letos jakožto v jednom z mála najdete slevovou akci spojenou s Gamescomem, který ještě stále probíhá. Moc se ale neliší od jeho klasických slev, jaké na Connectu vidíme každý druhý týden. Za zmínku z nabídky stojí například kompletní edice Anno 1800 (60,5€), která obsahuje veškerý obsah v rámci třech ročních season passů. Když už jsme u kompletních edicí, tak tady máme ještě jednu legendu strategického žánru. Na nové Settlers čekáme už několik let. Naposledy jsme se něčeho nového dočkali při oslavách 25. výročí značky, a právě onu výroční edici The Settlers (14€) můžete mít s pěknou slevou. Obsahuje všech 7 dílů. Adrenalinové závody Riders Republic chystají na konec srpna veřejnou betu

Už za pár měsíců nás čeká výlet do tropického ráje Yara, ve které se postavíme zdejšímu diktátorovi. Ještě před příchodem Far Cry 6 si můžete projít zatím poslední přírůstek do této série. New Dawn (11,3€) je oproti jeho předchůdcům znatelně kratší. Pokud vás ale zajímá, co následovalo událostem pátého dílu, určitě byste neměli New Dawn minout.

Stále probíhá: PlayStation Store – PlayStation Indies Označení “indie hra” znamená, že na ni pracovalo nezávislé studio, které nepatří pod žádnou z velkých herních společností. To neplatí pro všechny tituly, které najdete v této akci v obchodě PlayStationu , ale zkrátka musíme uznat, že se mezi nimi najdou opravdu kvalitní kousky. Máte rádi klasické animáky z minulého století? Tak to nemůžete minout výbornou skákačku Cuphead (397 Kč). Vývojáři dobovou animaci zpracovali naprosto dokonale. Jen se připravte na to, že tohle není zrovna procházka růžovou zahradou a během hraní se pěkně zapotíte. Stále čekáme na DLC, které tvůrci slibují už pěkných pár let. Letos bychom se také měli dočkat seriálové adaptace na Netflixu, takže se na ni můžete náležitě připravit. Pokud žánr metroidvania patří mezi vaše oblíbené, tak rozhodně doporučujeme Hollow Knight, který tady najdete ve Voidheart edici (200 Kč). Dostanete tedy rovnou i všechen dodatečný obsah. Objevování zdejšího světa je něco nezapomenutelného. Z počátku to sice zabere trochu času, než se rozkoukáte, ale pokud mu dáte šanci, určitě toho nebudete litovat. Už dlouho tady nebyla tak dobrá akční skákačka v kombinaci s RPG a náročnými souboji jako právě Hollow Knight. The Pillar: takové české The Witness | Recenze

Od akce zase na chvíli upustíme. Vychází spousta druhů logických her. Jen málokterá z nich je ale tak nezapomenutelná jako The Witness (245 Kč). Ocitnete se na pestrobarevném ostrově a nevíte, co se děje a kdo jste. Jediné, co můžete dělat, je řešení hádanek na tabulkách roztroušených po celém ostrově. Ve skutečnosti ale The Witness není jen o tabulkách.