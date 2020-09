Hry zadarmo nebo se slevou: Football Manager 2020 a Watch Dogs 2 zdarma

V případě, že naopak hledáte něco náročnějšího, tak můžete vyzkoušet Disco Elysium (788 Kč) , což je RPG ze staré školy. Připravte se na to, že budete trávit dlouhé chvíle čtením a proplétáním se skrz konverzace. V roli detektiva budete řešit nejrůznější případy. To, jak bude vypadat průběh vyšetřování a jak na vás budou nahlížet ostatní obyvatelé zdejšího města, záleží čistě na vašem rozhodování.

Pak tady máme ještě Stick It To The Man!. Jeho hlavním hrdinou je Ray, který si ve světě papíru a nálepek žije docela spokojeně. Po nehodě mu ale na mozku narostou růžové ruce, díky kterým může měnit okolní svět a ohýbat, roztrhat a lepit vše, co potřebuje. Další jeho novou schopností je čtení myšlenek. Může slyšet, co si ostatní lidé myslí a to následně využít ve svůj prospěch.

Původně to vypadalo, že tentokrát bude Epic rozdávat pouze indie skákačku Stick it to the Man!, ale nakonec nás čekalo překvapení . Přibyly k tomu ještě dva znatelně větší kousky. První z nich je Football Manager 2020. Ten snad ani nemusíme představovat. Skládáte si vlastní tým, plánujete strategie a postupně se vypracováváte stále výš. Pokud vás chytne, tak u něj můžete strávit bez problému stovky hodin.

Na závěr si dáme jednu hru, kterou v akcích vídáme velmi často, ale velké slevy na ni zrovna nejsou. Red Dead Redemption 2 (756 Kč) by jakožto jeden z nejlepších titulů generace rozhodně neměl chybět v knihovničce žádnému hráči. Rockstar zkrátka umí dělat hry a dokazuje to i fakt, že jejich poslední výtvory jsou jeden hit za druhým.

Nemůžeme opomenout české zastoupen v této akci. Nechybí tady totiž ani Kingdom Come Deliverance, a to rovnou v Royal edici (440 Kč) . Nemusíte tedy řešit samostatné dokupovaní DLC. Všechno dostanete v jednom uceleném balení. Spolu s Jindrou si tak můžete vychutnat jeho rytířský příběh naplno.

Poprvé se taky konečně do slev dostalo rozšíření Mortal Kombat: Aftermath (599 Kč) . Můžete ho pořídit i v balíčku s Kombat Packem za 840 Kč. A nechybí tady ani základní Mortal Kombat 11 (640 Kč) . Zatím poslední díl této série brutální mlátiček dokázal, že bojovky mají stále co nabídnout. Ještě tady máme jednu alternativu, a to balíček základní hry spolu s Aftermath za 899 Kč.

Kdo by to byl řekl, že akční RPG jako Diablo se může na konzoli ovládat naprosto bez problému. Před pár lety nejspíš málokdo, ale Diablu III se to podařilo na jedničku a tomuto žánru se tak otevřely dveře do světa konzolí. Diablo III v Eternal kolekci (627 Kč) , tedy včetně datadisku, byste si neměli nechat ujít. Krátce po vydání sice za moc nestálo, ale Blizzard nad ním naštěstí hned nezlomil hůl.

Activision každopádně nedělá jen Call of Duty, i když to tak v určitých ohledech může vypadat. V posledních letech se jim mezi živé povedlo vrátit Crashe Bandicoota . Remake prvních tří dílů v N’Sane Trilogy tady najdete v jednom balíčku se závody Crash Team Racing (989 Kč). Nechybí ani dráček Spyro se svojí Reignited Trilogy (600 Kč) . Obě tyto ikonické postavy se svými návraty měli úspěch a Crash se zanedlouho dočká i zcela nového pokračování. Doufáme, že podobně to bude i se Spyrem.

Samozřejmě to ale není jen o Modern Warfare. Ze starších dílů tady máme například Advanced Warfare v Gold edici (594 Kč) a Black Ops 4 (900 Kč) . Pokud chcete jít do minulosti trochu hlouběji, můžete se tam vydat třeba s remasterovanou kampaní Call of Duty: Modern Warfare 2 (480 Kč) .

Aktuální akce v obchodě Xboxu se věnuje titulům od Activisionu a dominuje jí zejména série Call of Duty. Vydání nového Black Ops – Cold War už je skoro za dveřmi, takže proč nezkusit mezi hráče dostat ještě pár starších kousků, že? Samozřejmě nechybí ani ten nejaktuálnější, tedy nová inkarnace Modern Warfare (1 169 Kč). Po delší době je jeho součástí kromě klasického multiplayeru a obsahu do battle royale Warzone také kampaň, která za to stojí. Doufáme, že v Cold War se kampani pro jednoho hráče také dostane větší pozornosti.

Humble Better Futures Bundle

Balíček her Better Futures není ten z největších. Jeho obsah ale rozhodně za pozornost stojí. Za 10€ získáte 8 titulů, ze kterých bychom se valnou většinu nebáli doporučit. Začneme ale hezky popořadě. První stupeň (0,84€) zahrnuje trojici titulů v čele s prvním dílem akčního RPG Torchlight. Ve své době byl označovaný za pravého nástupce Diabla. Tím se sice stalo Path of Exile, ale to kvality Torchlightu nijak nesnižuje. Spolu s tím dostanete ještě logickou hříčku Agent A: A Puzzle in Disguise spolu s multiplayerovkou Throne of Lies.

Druhý stupeň (3,36€) přidává tři hry včetně Torchlightu II, který je ve všech směrech propracovanější než první díl. Větší svět, nový loot, monstra, a hlavně plná podpora multiplayeru. Vedle toho tady máme Final Cut edici This War of Mine. Tato simulace, kde hrajete za civilisty během válečného konfliktu, si vysloužila obdiv po celém světě a v sousedním Polsku ji používají i jako pomůcku k vyučování. O Road Redemption se nic takové říct nedá. Tyto chaotické závody motorek, ve kterých při závodění mlátíte okolní jezdce vším, co vám přijde pod ruku, ale nejsou hodnoceny vůbec špatně.

Celé to pak uzavírají kolekce prvních dvou dílů Knights of Pen & Paper spolu s Mythic Ocean (10,18€) První jmenované jsou pixelartová RPG, která si berou to nejlepší z klasických stolních RPG a převádějí to do digitální podoby. V Mythic Oceanu se pak vydáte do podmořských hlubin. Akci od něj nečekejte, tady je to hlavně o prozkoumávání a seznamování se s tvory, kteří žijí na dně oceánu.