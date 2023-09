Hry zadarmo, nebo se slevou: GOG slaví výročí velkým výprodejem a akce Soulstice zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – 15th Anniversary Uplynulo 15 let od spuštění obchodu Good Old Game, který měl za cíl nabídnou starší hry nedostupné na jiných digitálních distribucích. Od té doby se tento projekt značně rozrostl a GOG, jak ho známe dnes, nabízí retro, novinky a v nabídce najdete i několik filmů. K oslavě výročí si připravili další ze série slevových akcí. Pokud jste již dokončili Baldur’s Gate 3 a nyní přemýšlíte, co dál s životem, můžete se pustit do předchozí tvorby studia Larian. Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (16,81$) je další obří RPG dobrodružství, ve kterém vám tvůrci nechávají volnou rukou v tom, jak budete vyvíjet svoji postavu i příběh. Samozřejmě se nezapomíná ani na naprosté klasiky, se kterými GOG začínal. Pro fanoušky upírů stále není lepší volby než Vampire The Masquerade: Bloodlines (10$). Základní verze si příliš nerozumí s moderními systémy, ale fanoušci v průběhu let vytvořili řadu patchů, díky kterým hru nejen spustíte bez problému, ale zároveň opravují i řadu bugů a chyb. Upířina Bloodlines 2 žije. Ujmulo se jí studio The Chinese Room a vydání plánuje na příští rok V současnosti se chystá několik nových her ze světa Pána prstenů. Mezi ty nejpovedenější z posledních generací rozhodně patří Middle-earth: Shadow of Mordor (6,4$), ve kterém sledujeme příběh hraničáře Taliona, který se s pomocí ducha elfa Celebrimbora snaží dosáhnout pomsty za smrt svojí rodiny.

Steam – Festival frenetického střílení Na Steamu až do pondělního odpoledne najdete další tematický festival. Tentokrát se zaměřuje na bezhlavé střílení a nepřetržitou akci. Pokud nevíte, co si pod názvem festivalu představit, podívejte se například na Enter the Gungeon (4,43€), ve kterém se vydáte do náhodně generovaných úrovní, kde kromě hromady nepřátel čekají také desítky unikátních zbraní, přičemž není nouze o šílenosti, za které by se nestyděla ani série Borderlands. Úspěch Vampire Survivors rozpoutal vlnu her, ve kterých ovládáte jen pohyb postavy, vybíráte si vylepšení, sbíráte zkušenosti a útoky provádí hra sama. Jednou z takových novinek je Yet Another Zombie Survivors (7,8€). Z názvu jistě vyčtete, že tentokrát se pustíme do boje proti nemrtvím a místo magické hole vezmeme do rukou samopaly a brokovnice. Pokud vás to ale táhne více směrem k fantasy, určitě zkuste Army of Ruin (7,19€). Vampire Survivors zabodovalo na předávání cen BAFTA a odhalilo nové fantasy rozšíření The Ascent (15€) má spíš, než k čisté akci, blíže k RPG. V tohle kyberpunkovém světě se postavíme nadvládě megakorporací, které hrozí zničením vaší domovské čtvrti. Z ničeho nic se totiž skupina Ascent, které jste součástí, rozpadla, a tak musíte nejen zajistit vlastní bezpečí, také je potřeba zjistit, co těmto událostem předcházelo.

PlayStation Store – Extended Play Speciální edice, předobjednávkové bonusy, DLC, expanze, rozšíření, kosmetické doplňky... Tohle všechno už je několik let běžná záležitost i v případě AAA her. V rámci výprodeje Extended Play na PlayStationu si můžete právě tento typ obsahu pořídit za nižší ceny. Poprvé je zlevněné i rozšíření Burning Shores (356 Kč) pro Horizon: Forbidden West. Množstvím rozšíření je nechvalně známá série The Sims. Ke čtvrtému dílu je jich zlevněných hned několik. Ve výběru najdete třeba High School Years (650 Kč), Cottage Living (500 Kč), City Living (500 Kč) nebo Cats and Dogs (525 Kč). Alespoň, že teď už je základní hra zdarma. Pokud ale budete chtít mít obsah kompletní, vyjde vás to stále pěkně draho. Wo Long: Fallen Dynasty je už v základu povedené RPG. Se season passem (480 Kč) si můžete dobu hraní ještě o pár hodin prodloužit. Veškerý obsah, který v jeho rámci má vyjít, teprve spatří světlo světa. Zatím jsme se v červnu dočkali DLC Battle of Zhongyuan, v září přibylo DLC Conqueror of Jiangdong a v prosinci trojici zakončí Upheaval in Jingxiang. Kingdom Come si konečně můžeme zahrát v češtině. Zeptali jsme se tvůrců, jak probíhala příprava dabingu Příběh českého RPG Kingdom Come: Deliverance můžete mít s Royal Edicí (210 Kč). Vedle Jindrova dobrodružství se můžete rovnou pustit i do stavění Přibyslavic, turnajového klání a nechybí ani kapitola, kde si sami zahrajete za Terezu. Jen škoda, že se do konzolových verzí nedostal český dabing.

Humble Control The Narrative Bundle Už dekády nám herní tvůrci dokazují, že i tento průmysl umí vyprávět skvělé příběhy. Někteří kolkem nich staví celé své výtvory a víc, než na propracovanou hratelnost vsázejí na intenzivní vyprávění děje. Právě takové hry nabízí Humble Bundle ve svém novém balíčku. Abyste z něj získali všechny položky, musíte přispět alespoň 16,8€. Největší z nich je určitě Beyond: Two Souls od Quantic Dream. Příběh o dívce, které pomáhá duch, je pořádně spletitý. Objevili se v něm i známí herci jako Willem Defoe. Oproti tomu je Impostor Factory mnohem komornější. Pokud jste ale hráli To The Moon, tak si můžete být jistí tím, že tohle bude podobná emocionální jízda, protože ji mají na svědomí stejní tvůrci. Od dramat a vážných příběhů přecházíme ke komedii s oběma sériemi Tales from the Borderlands. První série původně vycházela rozdělená na epizody, tady máte příběh Rhyse, který chce nahradit Handsome Jacka, pěkně pohromadě. New Tales from Borderlands jsou pak o něco slabší, ale pokud máte rádi tento šílený svět, za zkoušku určitě stojí. Twin Mirror: maloměstská detektivka s uspěchaným vyvrcholením | Recenze Don’t Nod kromě Life is Strange a dalších adventur vytvořil také Twin Mirror, ve kterém se podíváme do na první pohled klidného městečka Basswood. Sam Higgs, bývalý novinář, se vrací do své domoviny, ale vlídné přivítání ho zrovna nečeká. Pokud byste raději viděli příběh z dystopického sci-fi města, Beyond a Steel Sky není vůbec špatná volba. Je to dlouho, co Robert Foster opustil jeho brány. Nyní se ale musí vrátit a zjišťuje, že se změnilo k nepoznání. Zbylou dvojicí her v balíčku jsou menší tituly Opus: Echo of Starsong a Before Your Eyes.

Epic Store – Model Builder a Soulstice zdarma Po několika týdnech indie her je tentokrát nabídka v rozdávačce na Epicu o něco lepší. Zdarma si můžete aktivovat Soulstice, klasickou mlátičku ve stylu Devil May Cry. Rovnováha ve svatém království Keidas byla narušena, když do něj vtrhly potvory z jiného světa. Nejúčinnější zbraní proti nim jsou chiméry, bojovníci spojení z fyzického těla a duše dalšího člověka. Chopíme se role Briar a Lute, abychom zjistili, co se odehrává na pozadí této katastrofy. Pokud budete hledat dostatečně dlouho, najdete simulátor snad úplně všeho. Od bizarností jako jsou simulátory kamene nebo trávy se uchytily například simulátory automechanika nebo technika, který dává dohromady komponenty počítačů. V Model Builderu se stanete modelářem. Ve virtuálním prostředí můžete tvořit sošky všeho druhu. Ať už to jsou roboti ve stylu Gundamu nebo klasická auta, všechno lze vypiplat do posledního detailu. Recenze hry Soulstice. Záchrana světa s dvojicí sester se proměnila v solidní chaos

Xbox Store - Výprodej ke 100. výročí Warner Bros Warner Bros slaví opravdu velké kulatiny. Pro hráče na Xboxu si v rámci oslav připravili výprodej, které vyšly pod záštitou tohoto vydavatelství. Najdete tady i letošní novinku Hogwarts Legacy (1 392 Kč), kterou by neměl minout žádný fanoušek kouzelného světa Harryho Potter. Skřetí rebelové chystají něco nekalého. S pomocí prastaré magie, kterou už většina čarodějů má za dávno ztracenou, se pokusíme jejich plány překazit. Nedávno jsme začali lámat kosti a trhat páteře v novém Mortal Kombatu. Pokud ale chcete vědět, co předcházelo restartu vesmíru a novým osudům starých známých postav, tak je zlevněný předchozí díl Mortal Kombat 11 (280 Kč). Příběh ale budete mít kompletní pouze s rozšířením The Aftermath (150 Kč). Zlevněné jsou vedle něj i všechny balíčky s dodatečnými bojovníky. Jestli vám styl Mortal Kombatu nesedí, ale máte chuť na bojovku, vůbec špatnou volbou není Injustice 2 (224 Kč) od stejného studia. Tady se proti sobě utkají hrdinové a záporáci z DC univerza. Stejně jako v případě Mortal Kombat 11 jsou i k této hře zlevněné balíky s dalšími postavami, mezi kterými je třeba i Hellboy. Recenze hry Mortal Kombat 1. Nejen nejbrutálnější, tentokrát i nejhezčí bojovka na trhu Když už je řeč o DC, určitě byste měli znát arkhamskou trilogii Batmana. V nabídce sice není balíček, který by ji zahrnoval celou, ale můžete si dát všechny 3 díly od Rocksteady dohromady s Batman: Return to Arkham (225 Kč) a Batman: Arkham Knight (140 Kč). Je trochu škoda, že se vydavatel tváří, jako by Arkham Origins vůbec neexistovaly. Sice je to nejslabší díl, ale do série neodmyslitelně patří.

Stále probíhá: Humble Cities Skylines Bundle Nebude to trvat dlouho a do stavění vlastních měst se budeme moci pustit v pokračování výborné strategie Cities: Skylines, která přebrala místo na pomyslném trůnu po sérii SimCity. Nový díl ale nebude mít při vydání vše, co v průběhu let přibylo do původní hry v rámci DLC. Je pravda, že celková cena včetně rozšíření se vyšplhá na pár stovek eur. Humble Bundle ale nyní nabízí balíček, kde Cities: Skylines i s řadou doplňků můžete mít za 18,61€. Mimo menších rozšíření jsou jeho součástí i důležité expanze jako třeba Mass Transit, se kterým se značně rozšíří možnosti správy dopravy. Mezi ty významnější pak spadá například Financial Districts nebo Snowfall a Natural Disasters. Vedle nich tady máme i různá DLC přidávající skromnější porce obsahu, jako jsou mrakodrapy, sportovní stadiony nebo nákupní centra. Paradox oznamuje novinky. Cities: Skylines 2, Age of Wonders IV i konkurence pro The Sims I když toho dostanete dost, stále nebude mít kompletně všechna rozšíření, která kdy pro Cities: Skylines vyšla. Jedním takovým je Hotels & Retreats. V rámci balíčku na něj alespoň dostanete kupón s 20% slevou při nákupu v Humble Store.