Hry zadarmo, nebo se slevou: halloweenské akce a Among the Sleep zdarma

Epic Store – Among the Sleep zdarma V novodobých hororovkách to většinou bývá tak, že se vžijeme do role detektiva, novináře nebo obyčejného dospělého člověka. Among the Sleep je v tomhle ohledu výjimka. Tady si totiž zahrajete za malé dítě, které se probudí uprostřed noci kvůli tomu, že slyší zlověstné zvuky. Tento horor můžete získat až do příštího čtvrtka na Epic Store zdarma. Vzhledem k tomu, že hrajete za dítě, musíte počítat s tím, že i samotné prostředí pro vás může být překážkou. Můžete být rádi, že vůbec dostáhnete na kliku a úkony, které jsou pro dospělého otázkou vteřiny, vám mohou dát docela zabrat. Nic to ale nemění na tom, že po stránce hratelnosti je Among the Sleep klasický horor, ve kterém většinu hry budete hlavně jen chodit. Google se přidal k Applu, už také žaluje Epic kvůli obcházení platebního systému

Hru dostanete rovnou v Enhanced edici, která je oproti té původní vylepšena po grafické stránce. Kromě toho je její součástí také digitální artbook a soundtrack. Ve hře pak narazíte na nové herní mechaniky a hádanky. Stejně tak přibylo i několik dialogů.

Epic Store – Halloween Sale Máme tady konec října a s ním se blíží i hororová sezóna. Halloween je hlavně v zahraničí velká událost, takže se není čemu divit, že k této příležitosti pořádá slevové akce hned několik obchodů. Výjimkou není ani Epic Store, kde mezi slevami můžete najít například The Medium (788 Kč). Zatím poslední výtvor studia Bloober Team je jejich prvním next gen počinem a putování dvěma světy nedopadlo vůbec špatně. Součástí akce ale nejsou jen hororovky. Najdete tady i klasické velké tituly jako je Hitman 3 (755 Kč). V závěrečném díle nové trilogie agenta 47 se konečně dostanete k odpovědím na ty nejdůležitější otázky ohledně příběhu série. Abyste se k nim dostali, tak budete muset procestovat různé kouty světa. Do Zombie Army 4: Dead War míří v crossoveru hrdinové z Left 4 Dead 2

Ale zase zpět trochu více směrem ke strašidelnějším záležitostem. Studio Rebellion bylo dříve známé díky sérii Sniper Elite, ale poté se věnovali také pořádným zombie akcím. Mezi zdejšími slevami od nich najdete Zombie Army: Dead War 4 (524 Kč), ve které na vás čekají hordy nemrtvých nacistických vojáků z pekla.

Ubisoft Connect – Mythical Sale Mystika není hrám od Ubisoftu vůbec cizí. Najdeme ji i v jeho největších sériích jako je Assassin’s Creed. V této slevové akci nicméně v popředí září Immortals: Fenyx Risign (24$), což je ubisoftí variace na poslední Zeldu zasazena do dějin řecké mytologie. V roli hrdiny se pokoušíte zachránit zdejší božstva. Kromě základní hry je zlevněný také kompletní season pass (20$) pro Immortals: Fenyx Rising, který obsahuje trojici velkých příběhových rozšíření. Zahrajeme si v nich i za úplně nové postavy a seznámíme se s božstvy dalších světových kultur. Assassin’s Creed Infinity bude online platforma se skoky napříč historií

Zmíněné Assasssin’s Creed tady samozřejmě také nechybí. Konkrétně tady najdete hlavně poslední trojici dílů, která sérii od těch předchozích ve spoustě věcí změnila. Ve velkých slevách jsou i jejich ultimátní edice, které by měly obsahovat všechen vydaný obsah včetně season passů. V ultimátním balení tady máme Valhallu (72$) a Odyssey (30$). Ta nejobsáhlejší verze Asssassin’s Creed Origins je pak Gold (20$), která zahrnuje i příběhová rozšíření.

PlayStation Store – Halloween Sale Halloween pomalu přichází i do obchodu na PlayStationu a k té příležitosti samozřejmě nesmí nějaká slevička chybět. Hned z první tady máme za pěknou cenu jeden z největších hitů letošního roku. Resident Evil Village (1 054 Kč) vůbec poprvé můžete mít s větší slevou. Dostanete rovnou verzi pro PlayStation 4 i PlayStation 5. Stejně tak verze pro obě konzole dostanete i v případě nákupu deluxe edice akce Doom Eternal (858 Kč). Spolu se základní hrou tak rovnou budete mít přístup i k oběma částem rozšíření The Ancient Gods, ve kterém Doomslayera čeká závěrečná výzva proti těm nejsilnějším stvořením pekla. Jako doplněk si pak můžete obléknout exkluzivní Demonic skin pro svoji postavu. V těchto dnech vychází nová kapitola série hororových příběhů The Dark Pictures od studia Supermassive Games. Její předchozí díly sice nedopadly zrovna nejlépe, ale se slevami už by se nad jejich pořízením dalo zauvažovat. V Man of Medan (264 Kč) se s partou kamarádů vydáte na výlet na vodu, kde se ale poklidná dovolená pěkně zvrtne. Stejně tak i v Little Hope (400 Kč) situace hlavních představitelů nezůstane klidná moc dlouho. Doom si můžete zahrát na žárovce, foťáku, kalkulačce a teď i na Twitteru

Pokud byste měli chuť na propracovanější příběh a nevadí vám, že už je pár let starý, tak určitě sáhněte raději po Until Dawn (265 Kč). Pochází od stejných autorů jako předchozí zmiňované tituly a rozhodně jde stále o jejich nejpovedenější výtvor. S partou kamarádů se po letech vydáte na chatu do lesů. Přichází vzpomínání na staré časy, probírání minulosti a také nebezpečí, se kterým nikdo z nich nepočítal.

Xbox Store – EA Publisher Sale Na Xbox letos Halloween pravděpodobně dorazí o něco později než ke konkurenci. To nicméně neznamená, že tady tento týden nenajdete žádné slevy. Se svými hrami přichází společnost Electronic Arts. Od jejich sportovních titulů trochu upustíme a podíváme se, co jiného mají v repertoáru. Pořádných RPG v posledních letech nevyšlo zrovna moc. Proto není od věci občas se vrátit k těm starším třeba skrz remastery. Perfektním příkladem je Mass Effect: Legendary Edition (1 140 Kč), ve které najdete kompletní trilogii s velitelem Shepardem v hlavní roli. Společně s hrami je k dispozici přes 40 DLC. Během letošního roku se do týmu studií EA přidali i Codemasters, kteří jsou známí díky svým závodním sériím. Od nich tady můžete najít například Dirt 5 (600 Kč), což je zatím poslední díl této rally série. Kromě základní hry jsou zlevněné i rozšiřující balíčky, které přidávají nová vozidla. Codemasters hledají posily na nejambicióznější a největší projekt dekády

Z těch nejnovějších kousků tady máme zatím poslední hru, která vzešla z programu EA Originals. Lost in Random (640 Kč) nás zavede do temného světa ovládaného zlou královnou, ve kterém je vše rozhodováno hodem kostkou. V hlavní roli je dívka Even, která se snaží dostat za svou sestrou poté, co byly kvůli rozhodnutí kostky rozděleny.

Humble Fighting Juggernauts Bundle Po delší době tady máme také jeden pěkný balíček na Humble Bundle. Ten se zaobírá hlavně bojovkami. V jeho první části, která již tradičně stojí 1€, najdete jednoduchou záležitost One Finger Death Punch 2. Jeho tvůrci ho označují za tu nejrychlejší bojovku všech dob, která se drží zaběhlých mechanik prvního dílu. Ta pořádná lákadla najdete až ve druhé části balíku (10,17€), ve které k One Finger Death Punch 2 dostanete Mortal Kombat XL. Sice to není ten nejaktuálnější díl, ale i přesto dokáže bez problému obstát i dnes. Navíc se jedná o kompletní balení, takže v něm rovnou najdete i všechny bojovníky, kteří pro hru vyšli v rámci DLC. K tomu navíc dostanete ještě menší záležitost Slap City. Mortal Kombat 11 prodal celosvětově přes 12 milionů kusů

Poslední část, na kterou vás stačí připlatit jen 19 centů, přidává další čtyři větší pecky. Superhrdinské Injustice 2 v Legendary edici doplňuje ještě šestý SoulCalibur, ve kterém se do boje budete moci pustit i v roli Geralta z Rivie. Dalšími dvěma tituly jsou Killer Instinct a Power Rangers: Battle for the Grid. A aby toho nebylo málo, tak dostanete ještě slevové kupóny na nákup dvou season passů pro SoulCalibur VI do zdejšího obchodu.

Stále probíhá: GOG – Fallout Sale Fallout je jedna z mála sérií, která se za dobu své existence proměnila k nepoznání. Z původního izometrického RPG se stalo příběhové FPS. Na GOGu si nyní můžete připomenout, jak to s touto sérií původně bylo. Nechybí ani úplně první Fallout (2,5€). Fallout 2 (3€) se ještě držel stejného stylu zpracování jako jeho předchůdce. U třetího dílu už to ale převzala Bethesda a vznikl tak Fallout v podobě, kterou známe i z jeho posledních dílů. Fallout 3 tady najdete v kompletní GOTY edici (8€). Se základní hrou tedy máte rovnou k dispozici i veškerá DLC. Fallout: Atomová pouta - všichni táhneme za jeden provaz | Recenze

V kompletní edici tady najdete také Fallout: New Vegas (10€). Fanoušci na tento díl stále vzpomínají jako na jeden z těch nejlepších, obzvlášť co se příběhu týče. Jako poslední tady máme ještě odnož Fallout Tactics (3€), která už je sice také starší záležitostí, ale trochu mění hratelnost původních Falloutů.