Hry zadarmo nebo se slevou: Halloweenské slevy a Blair Witch zdarma

Steam - Československé slevy Tuto středu jsme oslavili 102. výročí založení Československa a k té příležitosti mimo jiné probíhá slevová akce na Steamu . I když to tak nemusí vypadat, tak u nás za poslední roky vznikla spousta výborných titulů v čele s Kingdom Come: Deliverance (15€), které tady samozřejmě také nemůže chybět. Mezi ostatními slevami najdete i jeho DLC. Dále můžeme vypíchnout rovnou celé portfolio studia Amanita Desing. S výraznou slevou si můžete pořídit jejich výborné adventury jako je Chuchel (3,5€) nebo Samorost 3 (7€). Dostala se sem i jejich žhavá novinka Creaks (17€). V tomhle případě už ale sleva není tak znatelná. Someday You'll Return: temnota v moravských lesích | Recenze Z novějších kousků můžeme doporučit hororovou adventuru Someday You’ll Return (8,4€), jejíž autoři se o ni stále náležitě starají. Bohužel je při vydání nepříjemně potrápili piráti a vaši podporu by si bezesporu zasloužili. Hledání ztracené dcery v moravských lesích má výbornou atmosféru a příroda vypadá fantasticky. Ani žánr metroidvania není českým hrám úplně cizí. Konkrétně se do něj pustilo studio Attu Games s jejich Feudal Alloy (3€). V roli robota s rybou v hlavě musíte získat od banditů zásoby oleje, které vám ukradli. Attu je jediný, kdo je momentálně v takovém stavu, aby se mohl vydat po jejich stopách a vyřídit si to s nimi, jak se patří.

GOG – Halloween sale Do slavení Halloweenu se tento týden pustila většina digitálních distribucí. To ale neznamená, že by byly v akcích pouze hororovky a další hry z žánrů s tímto svátkem spojených. Na GOGu toho je spousta včetně velkých titulů či starších retro kousků. Začít můžeme například pořádným RPG Divinity Original Sin 2 v definitivní edici (18€). Autoři na poli klasických RPG sklízejí za poslední roky samou chválu a druhé Divinity se jim povedlo jakbysmet. Můžete se do něj navíc pustit i v kooperaci. Larian Games nicméně už nyní pracují na dalším projektu – Baldur's Gate 3, ze kterého už si skrz předběžný přístup můžete zahrát úvodní kapitolu. Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recenze A teď trochu toho retra. Českých her není nikdy dost, obzvlášť když je to taková legenda jako Mafia (2€). I když nedávno vyšel remake, který v recenzích nedopadl špatně, tak i původní verze má stále svoje kouzlo a spousta hráčů se k ní bude stále bezesporu vracet. Zlevněné jsou i následující díly včetně DLC obsahu. Je tady také jedna žhavá novinka. Ghostrunner (24€) v sobě kombinuje prvky z Mirror’s Edge, Superhot a Hotline Miami. Může to znít docela chaoticky a zprvu to tak i vypadá. Rychlá hratelnost vám ale během chvíle přejde do krve a budete si užívat kyberpunkové jízdy.

Epic Store – Halloween sale, Blair Witch a Ghostbusters zdarma Stejně jako na GOGu se ani na Epicu netýkají halloweenské slevy pouze hororovek. Najdete tam hry z nejrůznějších žánrů a mezi nimi je třeba i Red Dead Redemption 2 (1 060 Kč), které by jakožto jedna z nejlepších her generace neměla chybět v knihovničce žádného správného hráče. Kromě dalších titulů tady jako obvykle máme rozdávání her zdarma . Tento týden si můžete uzmout dvojici her, přičemž ani tentokrát nechybí klasická hororovka. Blair Witch od studia Bloober Team vyšla v minulém roce. Na rozdíl od Observeru nebo prvních Layers of Fear se jí tak nedařilo. Pár světlých chvilek ale přeci jen má. Poláci chtějí jednotu. GOG bude prodávat hry z Epic Games Storu Vedle toho tady máme ještě Ghostbusters The Video Game: Remasterd, ve kterém se s původní čtveřicí lovců duchů pustíme zase jednou do akce. I když se také neřadí mezi nejlépe hodnocené hry, tak stále značně přesahuje kvality posledního přírůstku do filmové série.

Xbox Store – Shocktober sale Na rozdíl od konkurence je to na Xboxu tento týden jen o hororových a temných hrách. Vykopnout můžeme s kompletní edicí Alien: Isolation (560 Kč). Podle mnohých je to stále ta nejlepší herní adaptace, které se značka Alien dočkala a nám nezbývá než souhlasit. Jelikož se jedná o kompletní edici, tak kromě základní hry dostanete i veškerý DLC obsah. The Evil Within 2 (500 Kč) je oproti prvnímu dílu značně otevřenější, protože se odehrává ve vysněném městě, kde se hlavní hrdina detektiv Castellanos snaží zachránit svoji dcerku. Kromě hlavní příběhové linky vás čeká i spousta odboček a objevování. Phil Spencer chce více singleplayerových zážitků od studií Xboxu Teď něco trošku na odlehčení. Destroy All Humans! (800 Kč) je remakem staršího titulu z PlayStationu 2, ve kterém se v roli mimozemšťana vydáváte na zemi, abyste odebrali co nejvíce vzorků DNA. A není od věci během toho úplně zruinovat americkou vládu. To celé se odehrává v groteskním grafickém zpracování, které k celému nádechu hry velmi dobře sedí. Na závěr si dáme hru, která byla zvolena za to nejlepší z minulého roku. Řeč je o Sekiro: Shadows Die Twice (1 170 Kč) od studia FromSoftware. Tato výborná samurajská akce je velmi odlišná oproti klasickým souls hrám. Musíte svůj bojový styl ovládnout do posledního detailu, abyste se mohli utkat s těmi nejnebezpečnějšími nepřáteli. Tady Sekiro najdete v GOTY edici, takže hra obsa pár výzev a skinů navíc.

Stále probíhá: Humble Thrills & Chills Bundle K říjnu neodmyslitelně patří horory a jejich pořádnou porci si připravil Humble Bundle v novém balíčku. První stupně sice nenabízí výrazné novinky, které by vás mohly nalákat, ale celková nabídka už je o něčem jiném. Nebudeme ale předbíhat a půjdeme na to od začátku jako vždy. V prvním stupni (0,84€) najdete dvojici titulů - Pacify a Distraint 2. První jmenovaná se točí okolo domu, ve kterém se dějí podivné věci. Jeden pohřební ústav si na něm postavil byznys a umožňuje skrz něj pozůstalým naposledy promluvit se zemřelými. Odhalíte jeho tajemství? V Distraintu 2 pak sledujete příběh Price, muže, který zaprodal svoji lidskost, aby se dostal na vysoký post ve společnosti. Oba tituly jsou hodnocené kladně, jen v případě Distraintu se možná budete ztrácet v ději, protože přímo navazuje na první díl. Podívejte se na krvavou čtvrthodinu z chystaného hororu Scorn Další část balíčku (8,01€) přidává rovnou 5 dalších her. Na první pohled z nich vyčnívá Blood: Fresh Supply, což je klasická FPS střílečka, mnohými považovaná za tu nejlepší, která vznikla na legendárním Build enginu. Dále tady máme Detention, která se odehrává v 60. letech minulého století na Taiwanu. Seznámíte se se zdejšími pověstmi skrz příběh školáků. Desolate je pak kombinací hororovky a survivalu, do kterého se můžete pustit až ve čtyřech hráčích. V plošinovce Darq si spolu s Lloydem prožijete noční můru. Tvůrci si pěkně pohrávají s 2,5D perspektivou a zakomponovali ji i do hádanek. Tento tier uzavírá grafický román The Letter.Tím ale stále nekončíme, protože tento balík má tři části, přičemž poslední (12,71€) je pořádně nabitá. Největším lákadlem je Layers of Fear 2. Na rozdíl od prvního dílu tady nehrajeme za malíře, ale za filmového herce. V příběhu uvidíme, co všechno vedlo k vytvoření jeho mistrovského díla. Cesta to rozhodně nebyla snadná. Pokud byste si ale tento balíček kupovali jen kvůli tomuto titulu, tak brzděte. Layers of Fear 2 je totiž tento týden zdarma na Epicu. The Blackout Club se sice nepovedl tak moc, jak to z počátku vypadalo, ale pokud hledáte něco na kooperaci, tak určitě přijde vhod. Až ve čtyřech hráčích si můžete projít příběh školáků, kteří odkrývají záhady jejich malého městečka. A na závěr trochu hektické akce. Dusk navazuje na odkaz klasických stříleček a drží se ho jak po stránce hratelnosti, tak grafiky.

Stále probíhá: PlayStation Store - Halloween Období plné duchů a nemrtvých se opět blíží a s tím přichází i tematické slevy na PlayStationu. Proč ale čekat na to, až démoni přijdou k vám? Můžete se za nimi do pekla vydat sami třeba skrz Doom Eternal (900 Kč). Zatím poslední díl této legendární série se povedl a zanedlouho ho čeká nové rozšíření. Resident Evil je jedna z těch nejúspěšnějších v zombie žánru. V posledních letech se daří nejen novým dílům, ale také remakům těch původních. Balíček Raccoon City Edition (1 050 Kč), ve kterém najdete nové verze druhého a třetího dílu jsou jednou z nejlepších možností, jak se do Resident Evilu můžete ponořit. MediEvil: nostalgie v hlavní roli | Recenze Od vážnějších titulů se můžeme přesunout k něčemu odlehčenému. Předělávka MediEvilu (390 Kč) sice nezaznamenala tak masivní úspěch, jako návraty ostatních kultovních sériích, ale v kvalitě provedení rozhodně neztrácí. Tuzemské hráče jistě zaujme i to, že má český dabing. Pokud se pak poohlížíte po pořádné výzvě, tak démoni v Nioh (250 Kč) vám nic zadarmo rozhodně nedají. V roli Williama, který se stává samurajem, se probíjíte skrz Japonsko zamořené všelijakými démony. Jestli máte základní hru za sebou, tak ve slevách jsou zahrnuta i DLC.