Hry zadarmo, nebo se slevou: Halloweenské výprodeje a horor The Evil Within zdarma

Mezi ostatní hry z nabídky úplně nezapadá, ale fantasy RPG Dragon’s Dogma: Dark Arisen (5,12$) si určitě zmínku zaslouží. Capcom připravuje pokračování, ale ještě máte dost času na to, abyste si prošli první kapitolu tohoto dračího příběhu. Tvůrci si berou inspiraci z evropského středověku a přimíchávají do něj osobité mechaniky. Jedním z nejzásadnějších prvků hratelnosti jsou vaši parťáci, kteří jsou v boji stejně důležitý, jako samotný hlavní hrdina.

Horor to sice úplně není, ale veselý příběh ani zdaleka také ne. Hollow Knight (172 Kč) je jednou z nejlepších metroidvanií, co si můžete zahrát. S malým rytířem se vydáváme na průzkum podzemního království, které dříve patřilo mezi ta nejslavnější široko daleko. Stala se ale jakási katastrofa, kterou odhalíte postupným odkrýváním herního světa, který je mnohem větší, než se na první pohled zdá.

O něco roztomilejší, ale neméně hororový zážitek nabízí série Little Nightmares , jejíž oba díly si můžte pořídit v jednom balení (396 Kč) . V prvním z nich je v hlavní roli holčička Six, se kterou se proplétáme obydlími nechutných kreatur. Dříve to byli lidé, ale z nějakého důvodu se proměnili na tato monstra. Druhý díl s chlapcem Monem pokračujeme v odhalování záhady, kdy se chystáme na průzkum tajemného majáku.

Další letošní peckou, která je součástí výprodeje, je remake akčního hororu Resident Evil 4 (1 177 Kč) . Capcomu se skvěle povedlo odvyprávět Leonův příběh z odlehlé španělské vesnice v kompletně předělané podobě. Původní verze je jednou z nejzásadnějších her pro žánr stříleček z pohledu třetí osoby a remake jen potvrdil, jak skvělá to v základu byla hra.

Na konci října nás již tradičně čeká Halloween, a i když to není svátek, který by se v našich končinách běžně slavil, v řadě obchodů se začínají objevovat akce laděné do hororových témat. Výjimkou není ani PlayStation Store , kde je momentálně zlevněné i letošní Diablo IV (1 574 Kč) . I když si s ním Blizzard prožil už pár temných chvilek, nehází vidle do žita a před pár dny odstartovala druhá sezóna.

Už to by nám stačilo, ale Epic tento týden k tomu nabízí další příběhovku. Eternal Threads je postavené na hrátkách s časem. Podíváme se do severní Anglie. Ve zdejším domě došlo k požáru, během kterého uhořelo 6 lidí. Naděje ale ještě neumírá. Nemůžete oheň uhasit, ale s pomocí manipulace času můžete ovlivnit minulost a zajistit, aby k požáru nikdy nedošlo.

Epic s rozdáváním her zdarma nehodlá skončit ani v příštím roce a nevynechává ani tento týden. Nabídka je více než uspokojující. Máme tady totiž horor The Evil Within. V roli detektiva Castellanose vyšetřujeme případ masových vražd. Poté, co se stane svědkem strašných zločinů, se ocitá v pokrouceném světě, kde nebezpečí číhá na každém kroku.

Zlevněná už je i letošní hororová novinka Layers of Fear (644 Kč) . Tvůrci z Bloober Teamu spojili příběhy obou svých her dohromady, předělali je v Unreal Enginu 5 a k tomu všemu přidali novou příběhovou kapitolu, která rozšiřuje nešťastné osudy umělců.

Nechybí ani pár japonských klasik. Sérii Project Zero můžete znát také jako Fatal Frame. Ve slevě jsou vylepšené verze obou dílů, které vyšly v posledních letech. Maiden of Black Water (804 Kč) vypráví o tajemné hoře, kam se vracíme postupně s různými postavami a odhalujeme tajemství její minulosti. Mask of the Lunar Eclipse (840 Kč) je pro náš trh úplnou novinkou, i když se jedná o remaster. Původní verze totiž vyšla pouze v Japonsku.

Dalšími skvělými adventurami, i když tentokrát o poznání odlehčenějšími, je série Deponia. Tu můžete mít celou v Deponia Collection za velmi příjemných 100 Kč . V hlavní roli je Rufus, který se snaží, jak může, aby se dostal ze svého příbytku na smetišti. Jeho cílem je létající město Elysiu, do kterého se ale nedostane jen tak někdo. Navíc mu do cesty kdekdo hází klacky a štěstí mu také moc nepřeje, a tak ho čeká řada lapálií.

Pokud máte náladu na vyšetřování záhad, rozhodně se podívejte na Return to Obra Dinn (249 Kč) . Nenechte se zmást osobitou grafikou, tenhle výtvor jediného vývojáře je jen pár let starý. Vydáváme se na loď, která už má své nejlepší časy za sebou. I když se nachází na širém moři, posádka je k nenalezení a my musíme najít a spojit indicie, abychom se dopátrali pravdy.

Do slev na Switchi tento týden nemalým dílem přispělo vydavatelství 2K Games. Máme tady od nich hned několik kolekcí, které i na slabší konzoli fungují skvěle. Příkladem může být třeba Bioshock The Collection (256 Kč), kde najdete celou sérii těchto výborných FPS akcí včetně všech rozšíření. Dalším příkladem je Borderlands: Legendary Collection (256 Kč) , se kterou dostanete první dva díly společně s Pre-Sequelem.

Stále probíhá: Humble Bandai Namco Fights, Frights and Fantasy Bundle

Vydavatelství Bandai Namco patří mezi dlouholeté stálice. Tento týden si pro vás připravilo velmi slušný balík her na Humble Bundle s cenovkou 9,49€. Celkově zahrnuje 7 her, kterým vévodí Tekken 7. Pokud byste se rádi zorientovali v příběhu této série, tak je nejvyšší čas začít, než začátkem příštího roku vyjde nový díl.

Code Vein je oblíbené mezi fanoušky souls-like žánru. Obtížnější hratelnost kombinuje s anime stylizací a důležitým prvkem hratelnosti je spolupráce s dalšími bojovníky. V podobném, i když o něco volnějším duchu se nese God Eater 3. Svět si podmanila obrovská monstra, kterým se obyčejný člověk nemá šanci vyrovnat. Pro modifikované válečníky se speciálními schopnostmi je šance o poznání vyšší.

Katamari Damacy Reroll je remaster jedné z největších herních bizarností. V roli vesmírného prince přicházíte na Zemi, kde rolujete co největší kouli z všeho možného. Začíná to s malými věcmi, ale jak koule narůstá, tak na sebe nabaluje auta, domy nebo mrakodrapy. Fanoušci anime a JRPG her pak jistě ocení .hack//G.U. Last Recode. A pokud se vám bude líbit, do noty vám jistě padne i Tales of Vesperia v definitivní edici.

Balík uzavírá Pac-Man Museum+, což je vlastně balík sám o sobě. Tahle kolekce obsahuje 14 her se známou žlutou koulí v hlavní roli, od počátků až po trojrozměrné díly. Jako bonus ke hrám dostanete také dva kupóny, se kterými můžete mít Tales of Arise s 25% slevou a One Piece Odyssey s 50% slevou.