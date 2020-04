Hry zadarmo nebo se slevou: hororová akce a For the King zdarma

Epic Games Store – For the King zdarma Tento týden máme v nabídce her zdarma na Epicu opět jen jeden menší titul. Stejně jako v předchozích týdnech ale doporučujeme dávat pozor, jestli se v ní v průběhu dalších dní neobjeví ještě něco navíc. Zatím to ale vypadá, že si budeme muset vystačit s For the King. For the King kombinuje hratelnost deskovky a strategického RPG, ve kterém budete pátrat po vrahovi, který má na svědomí smrt vládce zdejšího království. Na tuto výpravu se můžete pustit v singleplayeru nebo se spojit s dalšími hráči skrz lokální i online kooperaci. Pohyb po herní ploše v mnohém připomíná klasické tahové strategie. Přímé souboje jsou zase inspirované systémem z klasických japonských RPG. Tvůrci se rozhodně nedrželi zpátky, co se přidávání herních prvků týče. Nechybí ani trocha roguelike žánru a dle uživatelského hodnocení tato kombinace nefunguje vůbec špatně.

Xbox Store – Un-Halloween Horror sale Zatímco na PlayStationu stále probíhají oslavy jara, Xbox přechází do temnoty. Tato akce se totiž zaměřuje výhradně na hry se zombie nebo hororovou tématikou. Najdete mezi nimi třeba i výbornou multiplayerovku Dead by Deadlight (344 Kč) ve speciální edici. Zatímco čtveřice hráčů se snaží přežít, pátý hráč je v roli vraha a musí je dostat jednoho po druhém ještě před tím, než se jim podaří utéct do bezpečí. Z klasických hororovek tady pak máme například druhý Outlast (150 Kč). I když oproti prvnímu dílu nesklidil tak vysoká hodnocení, stále se v tomto žánru jedná o velmi dobrou hru. Podobný případ je i Blair Witch (515 Kč). Oznámena limitovaná konzole Xbox One X s příchutí Cyberpunku 2077 Pokud byste raději něco akčnějšího, můžete sáhnout například po Killing Floor 2 (360 Kč). Koncept se velmi podobá sérii Left 4 Dead. Stojí tedy za úvahu hlavně v případě, jestli se chystáte hrát ve více lidech. Další možností pro kooperaci je Zombie Army 4: Dead War (1 143 Kč), ve které se postavíte proti hordám zombíků za druhé světové války.

Stále probíhá: PlayStation Store – Uncharted kolekce a Journey zdarma I když se opatření karantény pomalinku začínají uvolňovat, stále si ještě spoustu času pobydeme v pohodlí domova. Motivací k tomu, aby hráči zůstávali u svých ovladačů, myší a klávesnic tento týden přispělo hned několik vydavatelství a jako první tady máme Sony, u které to rozhodně není nic obvyklého. Pro upřesnění, k získání obou her v nabídce nemusíte být předplatitelem PS Plus a zůstanou vám už navždy v digitální knihovně. Stačí, abyste využili této nabídky do 6. května. Získáte tak zdarma kolekci prvních tří dílů série Uncharted a výbornou uměleckou adventuru Journey. Sony představuje ovladač příští generace: Playstation DualSense Uncharted: The Nathan Drake Collection obsahuje první 3 díly, které původně vyšly na minulou generaci konzolí. Tyto verze jsou ale značně vylepšené. Je to vidět především na prvním díle. Postupně si tak můžete projít příběh tohoto lovce pokladů pěkně od začátku. Navíc, pokud jste členy předplatného PS Plus, tak je v dubnu k dispozici zdarma i čtvrtý díl, který na kvalitě i po několika letech nic neztratil. V Journey je to pak o výpravě, jejíž cíl vám na začátku vlastně ani není úplně jasný. Společně s hlavní postavou ale na vše přicházíte, zatímco prozkoumáváte zdejší kouzelnou krajinu. Celkově je Journey spíše relaxační záležitostí, která v době vydání okouzlila nejednoho hráče.

Stále probíhá: Humble 2K’s Game Together Bundle Poslední měsíce to s nabídkou měsíčního předplatného Humble Choice není moc slavné, ale balíčky, které se na Humble Bundlu objevují, to už je něco jiného. Aktuálně se svým nabitým balíkem přišlo vydavatelství 2K Games. Celkově tak můžete mít 13 výborných her za třetinu ceny jedné nové AAA hry. První tier s cenovkou jednoho eura obsahuje 4 tituly. Lákadlem jsou tady především tituly The Darkness 2 a Spec Ops: The Line. První z nich se inspiruje stejnojmenným komiksem. Je to střílečka z pohledu první osoby, ve které se za pomoci démonických schopností vypořádáváte se vším, co vám přijde do cesty. Spec Ops je pak vojenská akce z pohledu třetí osoby, ve které vás čekají velmi obtížná rozhodnutí. Kromě toho dostanete ještě Sid Meier‘s Pirates! a Carnival Games pro virtuální realitu. Na Nintendo Switch míří celá řada hitů, nechybí Burnout a Borderlands Druhý stupeň balíku (12€) pak přidává další čtveřici. Tady je rozhodně tím nejvýraznějším kolekce Bioshocku. Dostanete tak kompletní sérii včetně DLC Burial at Sea. Už to samo o sobě by za tu cenu stačilo, ale ještě nám zbývají 3 hry z druhého stupně. K Bioshocku se tedy přidává kompletní verze třetí Civilizace, The Golf Club 2019 a NBA 2K Playgrounds 2. Poslední část balíku (18,5€) zahrnuje hned pětici titulů. Aby té akce nebylo málo, najdete tady Handsome kolekci Borderlands spolu s vylepšenou GOTY verzí prvního dílu. Pokud máte raději pomalejší styl hraní, máte tady komlpetní edici Xcom: Enemy Unknown. A nezapomnělo se ani na sportovce. Spolu s NBA 2K 20 dostanete ještě WWE 2K20.

Stále probíhá: Humble Choice – Hitman 2, GRIS a další S novým měsícem přichází i nová nabídka do Humble Choice. Podle toho, jakou úroveň předplatného máte, si můžete vybrat určité množství her z aktuálního balíčku. Hlavním dubnovým tahákem je stealth akce Hitman 2. Pokud se vám líbí styl, kterým se série vydala s dílem z roku 2016, jistě nepohrdnete ani pokračováním. V rozhlehlých úrovních budete plnit nejrůznější kontrakty a k odstranění každého cíle máte spoustu možností. Z AAA titulů toho v Humble Choice tentokrát moc nenajdete. Ani indie hry ale nepostrádají kvalitu. Třeba GRIS je velmi oceňovaná atmosferická skákačka, která se vyznačuje především výraznou uměleckou stylizací. Tvůrci Hitmana již pracují na novém projektu, přidává se i Warner Bros. Pokud nechcete zabíhat k retro kouskům jako je Turok 2: Seeds of Evil, můžete sáhnout například po Bard‘s Tale IV v Director‘s Cut edici. Před pár lety se snažil znovu oživit krokovací dungeony, a i když nepatří mezi nejúspěšnější, tak jeho hodnocení jsou většinou kladná.