Hry zadarmo, nebo se slevou: hororové akce v plném proudu a logický Darq zdarma

Epic Store – Darq: Complete Edition zdarma Jelikož máme hororovou sezónu, tak v rozdávačce na Epicu i tento týden najdete dalšího zástupce tohoto žánru. Darq vypráví příběh Lloyda, což je chlapec, který si uvědomil, že je ve snu. Pro někoho by to mohl být nádherný zážitek. Jeho sen se ale rychle promění v noční můru, ze které ho budete muset dostat. Jedná se o atmosférickou plošinovku, která spoléhá na pomalejší tempo. Proti nebezpečím temnoty nemá Lloyd moc velké šance, a tak se kolem nich musí nenápadně plížit místo toho, aby jim šel napřímo nakopat zadek. Cestu mu pak stíží i logické hádanky, ve kterých si vývojáři pohrávají s otáčením prostoru. Na Xboxu rozjedete hry pro PC. Nově to jde oklikou přes GeForce Now

S prostorem celkově pracují více, než je u klasických 2,5D her zvykem. Může se otočit do všech směrů a ohýbá nám známé zákony fyziky. Přeci jen je to všechno Lloydův sen, takže tady nic není nemožné.

Ubisoft Connect – Halloween Sale Halloween konečně dorazil i do obchodu Ubisoftu. Od této slevy ale nečekejte žádné hororovky. Přeci jen to není žánr, který by byl v portfoliu Ubisoftu nějak výrazně zastoupený. Místo toho tady máme tradiční slevy na samotné tituly i jejich všemožné edice. V kompletu můžete mít například rytířské For Honor (25€), které se po letech přidávání obsahu stalo výbornou záležitostí pro milovníky přímých soubojů. Do slev se dostala také trochu zapomenutá záležitost I am Alive (3,75€). V tomto postapokalyptickém survivalu se budete snažit přežít ve zničeném městě. Zdrojů je zatraceně málo, takže s nimi budete muset nakládat velmi opatrně. Značnou část hry strávíte lezením po sutinách. V takových momentech si musíte hlídat hlavně staminu, aby se váš hrdina nepustil v průběhu šplhání. Odložená týmová akce Rainbow Six Extraction by měla dorazit koncem ledna

Jako téměř v každé slevové akci od Ubisoftu tady nechybí taktické FPS Rainbow Six Siege. To tady najdete v Deluxe edici (10€), která kromě samotné hry obsahuje také všechny operátory, kteří do hry přibyli během prvních dvou let. Zbytek už si ale budete muset dokoupit zvlášť.

Xbox Store – Shocktober Sale Ani na Xboxu už halloweenská akce nechybí a na rozdíl od té Ubisoftí tady máme temných kousků více než dost. Tou nejžhavější peckou tohoto žánru z letošního roku je bezesporu Resident Evil Village (1 240 Kč). Pokračování příběhu Ethana Winterse, ve kterém se střetne nejen s rodinou upírů a vlkodlaků, se povedlo na jedničku. Stejně tak dobře je na tom i The Evil Within 2 (330 Kč) od studia Tango Gameworks. I když je o pár let starší, tak má stále své kouzlo. Na rozdíl od prvního dílu je otevřenější, ale stále se drží tradičních mechanik žánru survival horor. Minulý týden jsme na Doupěti měli recenzi nového dílu antologie The Dark Pictures a ve slevách na Xboxu najdete její první díl. V Man of Medan (270 Kč) se podíváme na příběh party přátel, která se vypravila na vodu. Je na vašich rozhodnutích, kolik z nich se zase vrátí na pevnou zemi. The Dark Pictures: Man of Medan - bubáci na lodi | Recenze

Z těch nejnovějších kousků můžeme vypíchnout Diablo v Prime Evil kolekci (1 085 Kč). Ta zahrnuje nejen nový remake Diablo II: Resurrected, ale dostanete také třetí Diablo společně se všemi rozšířeními. To už je slušná porce masakrování pekelných démonů. Na konzoli tento žánr funguje lépe, než by se na první pohled mohlo zdát.

PlayStation Store – November Savings V obchodě PlayStationu se po několika týdnech objevila tradičnější slevová akce, ve které najdete od všeho trochu. První nabídka, kterou zmíníme, není sice její součástí, ale vaši pozornost si jistě zaslouží. Konečně totiž s větší slevou můžete mít FPS akci Deathloop (1 220 Kč), kterou před pár měsíci vydalo studio Arkane. Ale teď už zpátky k velké akci. Hned několik položek je věnovaných sérii Tekken. Nám z nich jako ta nejlákavější přijde Tekken 7 v Rematch edici (382 Kč). Kromě základní hry dostanete rovnou i bojovníky a veškerý obsah, který vyšel v rámci druhého season passu. Pro nadšence do bojovek je to jasná volba. Hry od Activisionu se často do slev nedostávají, takže je docela výjimkou, že se tady objevilo i Sekiro: Shadow Dies Twice (1 200 Kč). V něm se FromSoftware vydal trochu akčnější cestou, než v jejich Dark Souls sérii a opět se jim podařilo vytvořit výbornou záležitost, která otestuje váš postřeh a bojové schopnosti. Seznam hrdinů ze hry Dying Light 2 vítá Rosario Dawson v roli Lawan

Na pokračování Dying Light si sice budeme muset počkat až do příštího roku, ale ti z vás, kteří si neprošli první díl, mají alespoň více času na jeho doplnění. V takovém případě je pro vás nejlepší možností Dying Light: Platinum Edition (660 Kč). V ní najdete úplně všechno, co k Dying Light kdy vyšlo včetně velkého rozšíření The Following.

GOG - Halloween Sale Ani GOGu se nevyhnulo dušičkové období, a tak i ve zdejším obchodě najdete akci, která pokrývá více než 2000 titulů. Logicky se tedy nejedná jen o hororovky, ale i těch se tady několik najde. Mezi nimi je například i Visage (19,5€), která letos zabodovala po úspěšném vystoupení z předběžného přístupu. Pokud nepotřebujete přímo hororovku, ale nepříjemná atmosféra a náročnější akce by přišla vhod, tak je pro vás vhodným kandidátem Blasphemous (11,7€). V roli kajícníka se snažíte přežít všechny nechutnosti zdejšího světa. Hra je tady v deluxe edici, takže dostanete navíc soundtrack, digitální artbook a komiks. SOMA: kdo si počkal, ten se dočkal (recenze)

Ze známějších hororovek pak můžeme doporučit SOMA (2,6€). Vývojáři tady hodně spoléhají na propletený příběh a atmosféra ve zdejších prostorách by se dala krájet. Pokusíte se zjistit, co se skrývá ve zdejších vodních hlubinách? Nově si také na GOGu může pořídit první dva díly odlehčené akce Just Cause. Zejména Just Cause 2 (5€) vám dovolí vyřádit se do sytosti v tomto obrovském otevřeném světě.

Stále probíhá: Epic Store – Halloween Sale Máme tady konec října a s ním se blíží i hororová sezóna. Halloween je hlavně v zahraničí velká událost, takže se není čemu divit, že k této příležitosti pořádá slevové akce hned několik obchodů. Výjimkou není ani Epic Store, kde mezi slevami můžete najít například The Medium (788 Kč). Zatím poslední výtvor studia Bloober Team je jejich prvním next gen počinem a putování dvěma světy nedopadlo vůbec špatně. Součástí akce ale nejsou jen hororovky. Najdete tady i klasické velké tituly jako je Hitman 3 (755 Kč). V závěrečném díle nové trilogie agenta 47 se konečně dostanete k odpovědím na ty nejdůležitější otázky ohledně příběhu série. Abyste se k nim dostali, tak budete muset procestovat různé kouty světa. Do Zombie Army 4: Dead War míří v crossoveru hrdinové z Left 4 Dead 2

Ale zase zpět trochu více směrem ke strašidelnějším záležitostem. Studio Rebellion bylo dříve známé díky sérii Sniper Elite, ale poté se věnovali také pořádným zombie akcím. Mezi zdejšími slevami od nich najdete Zombie Army: Dead War 4 (524 Kč), ve které na vás čekají hordy nemrtvých nacistických vojáků z pekla.

Stále probíhá: PlayStation Store – Halloween Sale Halloween pomalu přichází i do obchodu na PlayStationu a k té příležitosti samozřejmě nesmí nějaká slevička chybět. Hned z první tady máme za pěknou cenu jeden z největších hitů letošního roku. Resident Evil Village (1 054 Kč) vůbec poprvé můžete mít s větší slevou. Dostanete rovnou verzi pro PlayStation 4 i PlayStation 5. Stejně tak verze pro obě konzole dostanete i v případě nákupu deluxe edice akce Doom Eternal (858 Kč). Spolu se základní hrou tak rovnou budete mít přístup i k oběma částem rozšíření The Ancient Gods, ve kterém Doomslayera čeká závěrečná výzva proti těm nejsilnějším stvořením pekla. Jako doplněk si pak můžete obléknout exkluzivní Demonic skin pro svoji postavu. V těchto dnech vychází nová kapitola série hororových příběhů The Dark Pictures od studia Supermassive Games. Její předchozí díly sice nedopadly zrovna nejlépe, ale se slevami už by se nad jejich pořízením dalo zauvažovat. V Man of Medan (264 Kč) se s partou kamarádů vydáte na výlet na vodu, kde se ale poklidná dovolená pěkně zvrtne. Stejně tak i v Little Hope (400 Kč) situace hlavních představitelů nezůstane klidná moc dlouho. Doom si můžete zahrát na žárovce, foťáku, kalkulačce a teď i na Twitteru

Pokud byste měli chuť na propracovanější příběh a nevadí vám, že už je pár let starý, tak určitě sáhněte raději po Until Dawn (265 Kč). Pochází od stejných autorů jako předchozí zmiňované tituly a rozhodně jde stále o jejich nejpovedenější výtvor. S partou kamarádů se po letech vydáte na chatu do lesů. Přichází vzpomínání na staré časy, probírání minulosti a také nebezpečí, se kterým nikdo z nich nepočítal.