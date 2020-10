Hry zadarmo nebo se slevou: hororový balíček a Layers of Fear 2 zdarma

Humble Thrills & Chills Bundle K říjnu neodmyslitelně patří horory a jejich pořádnou porci si připravil Humble Bundle v novém balíčku. První stupně sice nenabízí výrazné novinky, které by vás mohly nalákat, ale celková nabídka už je o něčem jiném. Nebudeme ale předbíhat a půjdeme na to od začátku jako vždy. V prvním stupni (0,84€) najdete dvojici titulů - Pacify a Distraint 2. První jmenovaná se točí okolo domu, ve kterém se dějí podivné věci. Jeden pohřební ústav si na něm postavil byznys a umožňuje skrz něj pozůstalým naposledy promluvit se zemřelými. Odhalíte jeho tajemství? V Distraintu 2 pak sledujete příběh Price, muže, který zaprodal svoji lidskost, aby se dostal na vysoký post ve společnosti. Oba tituly jsou hodnocené kladně, jen v případě Distraintu se možná budete ztrácet v ději, protože přímo navazuje na první díl. Podívejte se na krvavou čtvrthodinu z chystaného hororu Scorn Další část balíčku (8,01€) přidává rovnou 5 dalších her. Na první pohled z nich vyčnívá Blood: Fresh Supply, což je klasická FPS střílečka, mnohými považovaná za tu nejlepší, která vznikla na legendárním Build enginu. Dále tady máme Detention, která se odehrává v 60. letech minulého století na Taiwanu. Seznámíte se se zdejšími pověstmi skrz příběh školáků. Desolate je pak kombinací hororovky a survivalu, do kterého se můžete pustit až ve čtyřech hráčích. V plošinovce Darq si spolu s Lloydem prožijete noční můru. Tvůrci si pěkně pohrávají s 2,5D perspektivou a zakomponovali ji i do hádanek. Tento tier uzavírá grafický román The Letter.Tím ale stále nekončíme, protože tento balík má tři části, přičemž poslední (12,71€) je pořádně nabitá. Největším lákadlem je Layers of Fear 2. Na rozdíl od prvního dílu tady nehrajeme za malíře, ale za filmového herce. V příběhu uvidíme, co všechno vedlo k vytvoření jeho mistrovského díla. Cesta to rozhodně nebyla snadná. Pokud byste si ale tento balíček kupovali jen kvůli tomuto titulu, tak brzděte. Layers of Fear 2 je totiž tento týden zdarma na Epicu. The Blackout Club se sice nepovedl tak moc, jak to z počátku vypadalo, ale pokud hledáte něco na kooperaci, tak určitě přijde vhod. Až ve čtyřech hráčích si můžete projít příběh školáků, kteří odkrývají záhady jejich malého městečka. A na závěr trochu hektické akce. Dusk navazuje na odkaz klasických stříleček a drží se ho jak po stránce hratelnosti, tak grafiky.

Epic Store – Layers of Fear 2 a Costume Quest 2 zdarma Hororů se tento týden drží i Epic, který přihazuje další velké jméno a jednu menší halloweenskou maškarádu. První z nich jsou Layers of Fear 2. Sice se nesetkaly s tak kladnou odezvou od hráčů, jako tomu bylo v případě prvního dílu, ale stále se řadí mezi ty kvalitnější tituly z tohoto žánru. Sledujeme příběh hollywoodského herce, který si na popud tajemného režiséra zahraje hlavní roli ve filmu odehrávajícím se na opuštěné lodi. Ani ho ale nenapadne, že si skrz zdejší kulisy připomene jeho nepěknou minulost. Co všechno vedlo k tomu, aby se vůbec mohl stát hercem tohoto kalibru? Nový trailer z hororu The Medium vám přiblíží příběhové pozadí Vedle toho tady máme značně odlehčenou záležitost Costume Quest 2. Pokračování dobrodružného RPG od studia Double Fine se příhodně odehrává v období halloweenu. Schopnosti a možnosti se mění s každým kostýmem a je na vás, jakou cestou se vypořádáte s nepřátelskými hallo-bojovníky.

Xbox Store – Oddechové slevy Hry nemusí být neustále plné akce nebo vymýšlení strategií. Občas přijde vhod nějaké, u které můžete vypnout a v klidu relaxovat. Přesně na ty se zaměřuje aktuální akce v obchodě Xboxu . Jako první se můžeme podívat na Ooblets (575 Kč), které ještě nejsou dokončené a můžete si je zahrát v režimu Game Preview. Dalo by se říct, že staví na podobném principu jako série Harvest Moon nebo Animal Crossing. Stavíte si svoje obydlí, zahradničíte a seznamujete se s obyvateli zdejšího okolí. Do toho jsou tady zakomponované navíc roztomilé potvůrky, ze kterých si můžete udělat pěknou sbírku. Když už jsme u sbírání potvůrek, můžeme se přesunout ke Slime Rancheru (140 Kč). Na svoji farmu si chytáte slizové bloby všeho druhu. Získáváte z nich zdroje, které můžete prodávat a vylepšovat nejen své vybavení, ale i prostředí pro bloby. Druhů je tady spousta a dostat se k něm nejvzácnějším není vůbec jednoduché. The Elder Scrolls VI nemusí vyjít na PlayStation, tvrdí Phil Spencer Pokud byste rádi něco pro více hráčů, tak naše doporučení směřuje ke Golf With Your Friends (374 Kč). Název hry mluví za vše. Společně s dalšími hráči soupeříte o post nejlepšího golfisty na rozmanitých tematických mapách. Jedná se čistě o arkádu, takže občas může odpal dopadnout úplně jinak, než by se na první pohled mohlo zdát. Z trochu novějšího soudku tady máme Totally Reliable Delivery Service (300 Kč), který také staví na hře pro více hráčů. Spolu s kamarády si zahrajete na stěhováky, kteří si s přenášením věcí musejí poradit i za těch nejnepříznivějších podmínek. Díky potrhlé fyzice hry se častokrát dostanete do velmi bizarních situací.

GOG – Europa Universalis II zdarma + Fallout sale Zase jednou se rozdává něco zdarma i jinde než na Epicu. GOG si tentokrát připravil něco pro stratégy. Nyní se sice v rámci hardcore strategií mluví převážně o novince Crusader Kings 3, která nedávno vyšla, ale vedle toho je tady ještě jedna velmi úspěšná série. Europa Universalis stále drží krok a zdarma si do knihovny můžete přidat její druhý díl. Už je sice starší, ale pokud chcete vyzkoušet, jestli je tento žánr pro vás, tak jistě poslouží dobře. Pozor, abyste tuto možnost neprošvihli. Nabídka trvá pouze do sobotního odpoledne. Vydání retro handheldu Analogue Pocket bylo přesunuto na rok 2021 Kromě toho na GOGu momentálně také probíhá akce spojená se sérií Fallout . Zpozornět by měli jak fanoušci původních izometrických dílů, tak ti, kteří si oblíbili FPS výtvory Bethesdy. První dva díly tady najdete včetně vedlejšího Tactics každý s cenovkou 2,59€. Za třetí díl a New Vegas už si budete muset trochu připlatit, konkrétně 8€. Oba jsou ale v ultimátních edicích, takže je dostanete s veškerým obsahem, který vyšel po vydání.

Stále probíhá: PlayStation Store - Halloween Období plné duchů a nemrtvých se opět blíží a s tím přichází i tematické slevy na PlayStationu. Proč ale čekat na to, až démoni přijdou k vám? Můžete se za nimi do pekla vydat sami třeba skrz Doom Eternal (900 Kč). Zatím poslední díl této legendární série se povedl a zanedlouho ho čeká nové rozšíření. Resident Evil je jedna z těch nejúspěšnějších v zombie žánru. V posledních letech se daří nejen novým dílům, ale také remakům těch původních. Balíček Raccoon City Edition (1 050 Kč), ve kterém najdete nové verze druhého a třetího dílu jsou jednou z nejlepších možností, jak se do Resident Evilu můžete ponořit. MediEvil: nostalgie v hlavní roli | Recenze Od vážnějších titulů se můžeme přesunout k něčemu odlehčenému. Předělávka MediEvilu (390 Kč) sice nezaznamenala tak masivní úspěch, jako návraty ostatních kultovních sériích, ale v kvalitě provedení rozhodně neztrácí. Tuzemské hráče jistě zaujme i to, že má český dabing. Pokud se pak poohlížíte po pořádné výzvě, tak démoni v Nioh (250 Kč) vám nic zadarmo rozhodně nedají. V roli Williama, který se stává samurajem, se probíjíte skrz Japonsko zamořené všelijakými démony. Jestli máte základní hru za sebou, tak ve slevách jsou zahrnuta i DLC.