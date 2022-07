Hry zadarmo, nebo se slevou: Humble pokračuje a drsná první světová ve střílečce Tannenberg

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Epic Store: Válečná akce WW1 Tannenberg: Eastern Front a komiksová hříčka Shop Titans Po slabším předchozím týdnu tu máme zase na Epicu o něco zajímavější dvojici her, které si můžete stáhnout zcela zdarma. Především stojí za zmínku autenticky podaná střílečka z období první světové války - WW1 Tannenberg. Potěší ale i odlehčenější druhá hra. Tannenberg vás uvrhne do drsného válečného konfliktu na východní frontě až o 64 hráčích. Jedná se o realistickou střílečku, ve které si týmy Ruska a Německa kladou za cíl zabírat jednotlivé úseky na mapě, aby dostali strategickou výhodu v boji. Samozřejmostí je věrohodný pocit z bitevní vřavy, týmová taktika a spousta realistických map. Multiplayerová střílečka Tannenberg z první světové dorazí také na konzole Na odlehčení tu máme také komiksově laděné RPG Shop Titans, ve kterém se chopíte role obchodníka. Cílem je craftit celou řadu mocných serepetiček do obchodu, prodávat vše hrdinům, prozkoumávat dungeony kvůli vzácným minerálům a celkově se snažit být nejlepší obchodník v říši.

Stále probíhá: Humble LEGO at the movies Bundle Lego hry od studia Traveller’s Tales jsou univerzální zábavou i pro ty z vás, kteří hrám nevěnují moc času. Hratelnost je snadno uchopitelná a jejich tituly navíc lákají na světoznámé značky. V novém balíčku na Humble Bundle jich dostanete hned několik za cenu, za kterou byste v běžném případě neměli ani jednu AAA hru. První část balíčku dostanete už od 1€. Čeká vás dvojice her. LEGO Marvel Super Heroes doplní herní adaptace LEGO Movie. S další částí se vaše herní knihovnička rozroste o další tři kousky. Další náloží superhrdinů a záporáků od Marvelu jsou LEGO Marvel Super Heroes 2 a LEGO Marvel’s Avengers. Tentokrát přichází i něco pro fanoušky dinosaurů. Svého kostkovaného zpracování se dočkal také Jurský svět. LEGO The Mighty Bowser je kostičkovaný záporák, co se umí hýbat a interagovat Cena kompletního balíčku je 9,45€. Celkově si tak přijdete na 9 her. K výše zmíněným přibyde navíc LEGO Movie 2. Vedle Marvelu tady musíme mít také něco od DC. Místo hrdinů se ale podíváme mezi záporáky s LEGO DC Super-Villains. Své superschopnosti pak předvedou i Úžasňákovi v LEGO The Incredibles a vše pak uzavírá LEGO Ninjago.

Stále probíhá: Humble Focus Entertainment Bundle Kromě kostiček se na Humble Bundle tento týden objevil ještě jeden dobře vypadající balíček. Ten obsahuje hry nejen od francouzského vydavatelství Focus Entertainment. Rozdělený je na 4 části a na získání té první vám opět bude stačit 1€. V ní najdete sci-fi RPG Technomancer. V další části za 8,4€ už to začíná být zajímavější. The Surge 2 se pokusilo navázat na úspěchy série Dark Souls. I když se mu to nepovedlo na 100 %, tak je to obstojné RPG s unikátními mechanikami. V tomhle sci-fi světě bojujete proti mechanickým monstrům. Druhým přírůstkem je MudRunner, ve kterém se posadíte do kabiny těžké techniky. Abyste nemuseli začínat s druhým dílem, tak další část balíku přidává i první The Surge. Bound by Flame je pak fantasy RPG, ve které se budete snažit zachovat svoji lidskost. Občas se ale vyplatí využít i svoji démonickou část. Nesmíte to s tím ale přehánět, protože pak už nemusí být cesty zpět. FOX 21 získal práva na televizní adaptaci RPG Vampyr Cenovka celého balíčku je 11,2€. V poslední části je hlavním lákadlem Vampyr, ve kterém se v roli armádního doktora vracíte zpět domů z boje. Stáváte se ale upírem a vypořádat se se svým novým já není nic jednoduchého. Celé to pak uzavírá Hood: Outlaws & Legends, ve kterém se spolu s dalšími hráči v kooperaci pustíte do okrádání zbohatlíků.

Stále probíhá: PlayStation Store – July Deals PlayStationu nestačí jedna velká letní akce, a tak tady po skončení té z minulých týdnů máme další. Opět platí, že její součástí je rozmanitá škála titulů zasahujících do všech možných žánrů. Za pár stovek můžete mít třeba remake Resident Evil 3 (420 Kč). Oproti předchozímu dílu se sice tolik nepovedl, ale jako příprava na předělávku pokračování poslouží i tak bez problému. Fanoušci anime a manga sérií si u většiny velkých značek musí vystačit s bojovkami. Podobně je to i u značky Demon Slayer. The Hinokami Chronicle (870 Kč) vypráví první části příběhu o zabíjení démonů, kdy se hlavní hrdina Tandžiró snaží svoji sestru zbavit démonického prokletí a vrátit ji zase do běžného života mezi lidi. S posledním dílem série Yakuza přišla spousta změn. Like a Dragon (675 Kč) kompletně mění soubojový systém a vypráví příběh zbrusu nového hrdiny, takže je to ta správná chvíle, kdy do série mohou naskočit i úplní nováčci. Ičiban se shodou okolností stane vyvrhelem své rodiny a musí přežívat v doposud nepoznaných ulicích čtvrti Idžinčó. Yakuza: Like a Dragon - přehnaná věrnost se nevyplácí | Recenze Ubisoft sice stále tlačí Valhallu, ale stále se vyplatí vrátit se do zlatých časů série Assassin’s Creed, kdy jsme prožívali příběh Ezia Auditore. The Ezio Collection (357 Kč) obsahuje všechny tři jeho díly. Od Florencie se podíváme až do Istanbulu, kde konečně vyřešíme záhadu mistra Altaira a pevnosti Masjaf.