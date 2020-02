Hry zadarmo nebo se slevou: japonská akce a InnerSpace zdarma

Z žánru bojovek tady máme hned několik zástupců. K PlayStationu neodmyslitelně patří Tekken 7 (249 Kč) . Můžete si ho pořídit hned v několika edicích. To samé platí třeba i pro Dragon Ball FighterZ (482 Kč) . V Big in Japan najdete ale i sérii Dark Souls, Final Fantasy a spoustu dalších kvalitních her.

Critics Choice skončila, ale hned přichází další akce na digitální distribuci PlayStationu , která zahrnuje velké tituly z posledních několika let. Je tady i několik kousků z minulého roku. Třeba Star Wars Jedi: Fallen Order (1 149 Kč) je podle všeho jednou z nejlepších her tohoto univerza. Fanoušci by si ji tedy rozhodně neměli nechat ujít.

Stále probíhá: Xbox Store – Anime Month sale

Na Xboxu právě probíhá akce, která potrvá až do konce měsíce. Je zaměřená na hry vycházející z anime nebo manga sérií, které se v posledních letech staly kromě Japonska i ve zbytku světa dosti populární.

I když původní Naruto skončil už před několika lety, příběh jeho syna Boruta pokračuje jak v anime seriálu, tak v komiksech a hrách. Jako první tedy můžeme zmínit Naruto SUN Storm 4 (450 Kč). Tato verze obsahuje jak původní hru, tak Season Pass spolu s velkým DLC Road to Boruto. Pokud byste raději chtěli starší díly série, tak i ty jsou součástí akce.

Další z populárních značek je One Piece. Na podzim v minulém roce vyšel World Seeker (720 Kč). I když je to už několikátá hra inspirovaná tímto pirátským příběhem, stále to není to pravé ořechové. Nic to ale nemění na tom, že World Seeker je jedna z nejlepších One Piece her.

Mezi ty aktuálnější oblíbence patří My Hero One’s Justice (475 Kč). Vychází ze série Boku no Hero Academia a jedná se o bojovku, která je docela podobná Narutově SUN Storm sérii. Zanedlouho vychází druhý díl, takže první herní adaptaci se očividně zadařilo.