Hry zadarmo nebo se slevou: japonská akce a Total War zdarma

Steam - Total War: Shogun 2 zdarma Tato akce končí 1. května v 19:00 Už je to více než 9 let od vydání druhého Total War: Shogun. Dodnes ho stále někteří hráči považují za to nejlepší z celé série, i když od té doby vyšla celá řada dílů. Do toho spadají jak historické, tak fantasy odbočky z univerza Warhammeru. Nyní máte ještě chvíli na to Shogun 2 získat na Steamu zcela zdarma . Sega se tak společně s Creative Assembly přidává k ostatním a také dává hráčům důvod, aby v této nelehké době zůstávali doma. Můžete se tedy podívat na bojiště 16. století, kdy bylo Japonsko rozděleno dlouhotrvajícím válečným konfliktem. Mnoho klanů bojuje samo za sebe a každý z nich chce uchvátit vládu nad chřadnoucí říší. Troy: A Total War Saga oficiálně odhalena, dočkáme se v příštím roce Váš cíl je tedy jasný. Stát se tím vládcem, kterému se povede všechny části Japonska opět sjednotit. Lehké to ale rozhodně nebude. Projdete si řadu bitev, jak na souši, tak na moři. K sérii Total War také neodmyslitelně patří diplomacie, takže to není jen o tom, kdo má na bojišti více vojáků.

Epic Games Store – Amnesia: Dark Descent a Crashlands zdarma Po trošku chudším týdnu, co se her zdarma týče, máme na Epicu opět dvojici titulů, které si do čtvrtečního večera můžete přidat do své herní knihovničky. Jedná se o hororovku Amnesia: Dark Descent a akční RPG Crashlands. Amnesia je velmi známým hororem, ve kterém nevíte, kde jste, nevíte, kdo jste. Jediné, co je jasné je to, že se musíte dostat pryč z temných prostor zdejšího panství. Je to jedna z prvních her tohoto žánru, které nastolily nový trend a inspirovali se od nich například tvůrci her jako Outlast nebo Layers of Fear. Hra má dokonce i fanouškovský český dabing. Nový díl hororovky Amnesia s podtitulem Rebirth vyjde ještě tento rok Vedle toho jsou Crashlands o dost menší záležitostí. Budete bojovat proti mimozemšťanům a některé z nich se snažit zkrotit. Do toho si vylepšujete vybavení a interagujete s obyvateli zdejšího světa. Hlavním úkolem ale je postavit se maniakovi, který chce ovládnout tento svět.

PlayStation Store – Big in Japan Na PlayStation zase jednou zavítala akce , ve které najdete jen a pouze hry, které mají na svědomí vývojáři z Japonska. Někteří z vás by možná očekávali jen samé bizarnosti, ale možná budete překvapeni, co všechno se skrývá v portfoliu těchto studií. Již klasicky začneme těmi největšími a nejznámějšími kousky. Capcomu se remake třetího Resident Evilu sice moc nepovedl, ale to rozhodně není případ Resident Evilu 2 (629 Kč). Hra je rovnou v deluxe edici, takže dostanete ještě nějaký ten skin navíc. Stejně tak tomu je i v případě Devil May Cry 5 (629 Kč). Yakuza: Like a Dragon v čerstvých záběrech ukazuje souboje i město Série Yakuza je u nás s posledními díly stále více oblíbená a spin-off Judgment (779 Kč) z minulého roku se také velmi povedl. Ve slevě ale nechybí ani celá hlavní série včetně remasterů 3. až 5. dílu, které se teprve nedávno dostali na náš trh. Pokud znáte filmy od studia Ghibli a máte rádi jejich typickou stylizaci, jistě se vám zalíbí i RPG Ni no Kuni: Wrath of the White Witch (629 Kč). Sice vyšlo i na minulou generaci, ale díky remasteru si ho můžete vychutnat společně s druhým dílem i na PS4.

Xbox Store – Activision sale Na Xbox zavítala s výhodnějšími nabídkami společnost Activision . To znamená, že jméno série Call of Duty budete potkávat na každém kroku. Samozřejmě nechybí nejnovější Modern Warfare (1 350 Kč) z loňského roku, ale v nabídce jsou i starší díly ve spoustě různých edicí. Ale není to celé jen o Call of Duty. Jistě vám neuniklo, že pod Activision patří i značky Spyro The Dragon a Crash Bandicoot. Můžete si pořídit remaky původních her těchto sérií každý zvlášť nebo jsou k dispozici ve velkém balíku (1 619 Kč), ve kterém kromě těchto dvou najdete i novou inkarnaci hry Crash Team Racing. Po Activision opouští službu GeForce Now také Bethesda I když se to nemusí na první pohled zdát, Diablo se na konzoli hraje výborně. Diablo: Eternal Collection (627 Kč) je vůbec první možnost, jak si tuto sérii vychutnat i na Xboxu a stejně jako na jiných platformách se mu tady velmi daří. I když můžete mít námitky k tomu, že oproti předchozím dílům už to není ono, úspěch po tolika letech od vydání se mu zkrátka upřít nedá.

GOG – Square Enix sale Svojí troškou na GOGu tento týden přispělo vydavatelství Square Enix, od kterého můžete znát série jako je Tomb Raider, Hitman a spousta dalších. První zmíněnou si můžete pořídit pěkně od začátku třeba v balíčku, který obsahuje trojici původních dílů (2,5$). Hitman sice absentuje, zato je tady celá série Deus Ex. Poslední díl s podtitulem Mankind Divided (5$) sice nesklidil tak kladné ohlasy jako jeho předchůdci, ale už jen díky zasazení, které se ve hrách často nevidí, za to stojí. Samozřejmě vám nic nebrání sáhnout i po dalších dílech. Human Revolution (3,34$) tady najdete v Director‘s Cut edici a nechybí ani původní dvojice Deus Exů. Eidos Montreal chce vyvíjet spíše online tituly GOG je celkově velmi oblíbený mimo jiné díky své nabídce starších her. V této akci tak nechybí ani několik dílů ze série Legacy of Kain (1$ každý). Milovníkům stealthu pak jistě nesmí uniknout původní tři díly Thiefa (1$ každý).

Uplay – Good Deals Slevy na Uplay jsou vesměs vždy docela podobné. Zahrnují většinu jejich největších značek a zaměřují se především na starší díly. Ani ta aktuální není výjimkou. Pokud už vyhlížíte nový díl série Assassin‘s Creed, tak určitě není od věci doplnit si ty předchozí. Ani se vám to moc neprodraží. Do čtvrtého dílu s podtitulem Black Flag se totiž cenovka nepřehoupne přes 7 euro. Samozřejmě ale nechybí ani další série. Druhému dílu The Division (10€) se moc nezadařilo. Proto se není čemu divit, že je součástí podobných akcí velmi často a jeho cena se blíží i několik let starým titulům. Pokud vám ale stačí multiplayerové střílení a nestojíte o hlubší mechaniky, nemuselo by vás zklamat. Assassin's Creed Valhalla vyjde s novou generací konzolí, podívejte se na trailer Za nás je mnohem lepším kandidátem na multiplayerovou střílečku Rainbow Six Siege (8€), které se od vydání vypracovalo na velmi dobrou taktickou FPS. Jen pozor na to, jakou si kupujete edici. Dražší obsahují navíc další operátory, ale součástí akce je pouze základní verze spolu s Deluxe edicí (9,90€).