Hry zadarmo nebo se slevou: jarní akce a Creature in the Well zdarma

GOG – Spring Sale I když to tak v posledních dnech nevypadá, tak jaro už je oficiálně tady a s ním přišlo hned několik velkých slevových akcí. Jako první přišel na řadu GOG , kde již tradičně najdete hry bez DRM ochrany. Také nechybí jinde nedostupné starší kousky. Součástí slev jsou ale i aktuálnější kousky. Stejně si ale jako první dáme jednu retro záležitost. Ubisoft sice série Heroes of Might & Magic uložil k ledu už před řadou let, ale v rámci tahovek se stále jedná o nezapomenutelnou klasiku. Obzvlášť pokud je řeč o třetím díle, který je mnoha považovaný za ten nejlepší. Najdete ho tady v kompletní edici za pouhé euro. Stačí trochu hledání a určitě narazíte i na další díly ve slevě. Teď už ale tedy k něčemu novějšímu. RPG ze staré školy vzniklo za poslední roky několik, ale pokud vaše srdce prahne po fantasy zasazení, není lepší volby než Divinity Original Sin 2 v definitivní edici (18€). Volnost v rozhodování, široké možnosti vývoje postav, a navíc si to celé můžete projít v kooperaci až pro čtyři hráče. Poláci chtějí jednotu. GOG bude prodávat hry z Epic Games Storu

Ani česká stopa tady tentokrát nechybí. Royal edici Kingdom Come: Deliverance můžete mít za 20€. Spolu se hrou tedy rovnou dostanete i všechna DLC, která mimo jiné zahrnují například i budování vesnice či rytířský turnaj. Doporučování v případě této akce není nic lehkého, protože výběr je obrovský. Slevy se týkají více než 3000 titulů, takže se do nich vydejte na vlastní pěst. Času do konce je ještě více než dost.

Epic Store – Creature in the Well zdarma Epic si očividně větší kousky na rozdávání nechává na později. Opět tady totiž máme menší záležitost. Tentokrát je to Creature in the Well od studia Flight School. Kombinace pinballu s žánrem hack’n’slash může znít docela bizarně, ale nakonec vypadá zajímavě. Zahrajete si za poslední jednotku BOT-C. Vydáte se hluboko do hory v poušti, která v sobě skrývá obrovský podzemní komplex. Vašim úkolem je obnovit zdroj energie pro tuto pradávnou továrnu a pokusit se tak zastavit smrticí písečnou bouři, která se řítí na nedaleké město. Během toho vás ale nahání nebezpečný nepřítel. Tvůrci herního hitu Fall Guys zamířili pod křídla Epicu

Na své cestě si hlavní postava vylepšuje své vlastnosti a odemyká zcela nové schopnosti. Celkově se budete muset prodrat skrz osm ručně vytvořených dungeonů. Spíše, než lité souboje vás v nich ale čeká řada hádanek.

Ubisoft Connect – Spring Sale Do vítání jara se mimo jiné zapojil také Ubisoft. Do této akce zahrnul všechny svoje velké hry, od žhavých novinek po zaběhlé klasiky. Kromě her samotných si za nižší ceny můžete pořídit také všemožné doplňky včetně celých season passů. Immortals: Fenyx Rising (30€) je jednou z nejlépe hodnocených her Ubisoftu za posledních několik let. Proto nás docela překvapilo, že už se dostal do tak velkých slev. Doporučujeme ho zejména pokud jste nehráli poslední Zeldu na Switchi, odkud si Ubisoft očividně vzal značnou inspiraci. Pro vývojáře ale ještě Immortals neskončili. Stále se pracuje na příběhových rozšířeních, které si můžete pořídit pěkně naráz skrz season pass (30€). Ubisoft chce více mobilních a free-to-play her na úkor velkých AAA hitů

Série Assassin’s Creed tady samozřejmě nemůže chybět. Valhalla sice v zase tak lákavé slevě není, ale nad Odyssey už by se uvažovat dalo. Ultimátní edice (29€), kde najdete několik doplňků včetně season passu, se v tomhle případě vyplatí nejvíce. Častokrát se totiž o příběhových DLC mluví v tom smyslu, že jsou lepší než samotná základní příběhová linka. Pro trochu oddechu v kooperaci pak můžete zamířit ke Ghost Recon Breakpoint (15€). S kvalitou této hry to v době vypadání opravdu nebylo zrovna dobré. Oproti Wildlands už Breakpoint nemá takový wow efekt, a navíc přidal pár nepříjemných neduhů. I když to stále není dokonalé, tak se to s přibývajícími updaty výrazně zlepšilo.

Xbox Store – Capcom Publisher Sale Jedna z největších značek Capcomu, Resident Evil, zrovna tento týden oslavila 25. výročí, a několik jejich dílů si můžete na Xboxu tento týden pořídit za parádní ceny. A jdeme na to pěkně od začátku. Originální verzi tady sice nenajdete, ale na remake prvního Resident Evilu (147 Kč) se přeci jen kouká lépe. A teď zase z druhého konce. Sice tady už za pár měsíců máme Resident Evil Village, ale ještě stále je tím nejnovějším dílem Resident Evil VII (250 Kč). Capcom tady zaexperimentoval s perspektivou, upustil od akce a přežívání je zase o trochu náročnější. Tyto změny se jim očividně vyplatily. Pokud by vám hra v základu byla málo, tak jsou zlevněná i její DLC. Resident Evil slaví 25. výročí: série, která definovala žánr survival hororu

Nesmíme zapomínat ani na perfektní remake Resident Evilu 2 (400 Kč) z roku 2019. S ním Capcom ostatním studiím ukázal, jak by se předělávky starších her měly dělat. Sice se změnila kamera a modernizovaly se celkově herní systémy, ale příběhem a atmosférou je hra stále věrná originálu. Aby to tady nebylo všechno jen o Resident Evilu, tak si odskočíme k další velmi úspěšné značce tohoto vydavatelství. Devil May Cry 5 (503 Kč) je prvotřídní hack’n’slash mlátička, ve které se opět setkáváme s oblíbenými postavami z předchozích dílů. Na scéně se ale objevují i úplní nováčci a za jednoho z nich si dokonce i zahrajete.

Humble Daedalic 15th Anniversary Mega Bundle Jak už název tohoto balíčku napovídá, vydavatelství Daedalic Entertainment ho dalo dohromady k příležitosti oslav 15. výročí od jeho založení. Jelikož se studia, která pod něj patří, většinou soustředí na vývoj klasických adventur, tak pro vás jistě nebude žádným překvapením, že tady bude tento žánr převládat. Tím prvním, do čeho byste se měli pustit, je bezesporu série Deponia, kterou v balíku najdete kompletní. Čtveřice dílů vypráví příběh Rufuse, který se snaží vyhrabat ze svého mizerného života v odpadcích a dostat se mezi zdejší smetánku. Aby toho ale dosáhl, musí překonávat jednu překážku za druhou. Zdejší hádanky občas nejsou nejlehčí, ale nemusíte se bát, že byste se kvůli některé z nich nadobro zasekli. Lord of the Rings: Gollum v prvním oficiálním teaser traileru ukazuje Mordor

Za zmínku stojí také další výborně hodnocená adventura Night of the Rabbit, ve které se s hlavním hrdinou Jerrym vydáte do pohádkového světa. Jerrymu se splní jeho sen a stane se kouzelníkem. Ve stejnou chvíli ale na scénu přichází zlověstný stín, který ohrožuje obyvatele zdejší říše. Parádní příležitost pro otestování nově nabytých schopností. Ve State of Mind z pohádky přejdeme do futuristického prostředí. Konkrétně do Berlína v roce 2048, kdy se svět nachází na pokraji zhroucení kvůli nedostatku zásob, válkám a nemocem ze znečištění vzduchu a vody. Zahrajeme si za novináře Richarda Nolana, který není spokojený s tím, jak zdejší vláda jedná. Během toho se ale zaplete do něčeho mnohem většího, než si kdy dokázal představit.

Stále probíhá: PlayStation Store – Mega March Na PlayStation tento týden dorazily velké březnové slevy a hlavním lákadlem této akce je na první pohled Crash Bandicoot 4: It’s About Time (1 170 Kč). Je to poprvé od jeho loňského vydání, co si ho můžete pořídit s výraznější slevou. Pokud máte rádi trojrozměrné skákačky, tak nový Crash by vám neměl ve sbírce chybět. Kromě známého vačnatce si v něm zahrajete i za další postavy, přičemž každá z nich má unikátní hratelnost. Zrovna před pár dny se konečně ozvali vývojáři Dying Light 2. Na hru jako takovou si ale stále budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Zatím si alespoň můžete projít první Dying Light (300 Kč), které je i po letech stále výbornou zombie akcí. Snad není žádná jiná hra, která by od dob Mirror’s Edge zvládla zpracovat parkour v pohledu první osoby tak dobře, jak je to právě v Dying Light. I když se Spider-Man na PlayStationu 4 povedl, tak superhrdinským hrám i po letech vládne Batman. Součástí akce je jeho Arkham kolekce (495 Kč), která je vhodná hlavně pro nováčky série. Obsahuje všechny tři díly, na kterých pracovalo studio Rocksteady. Chybí v ní tedy jen Arkham Origins, ale to zase tolik nevadí vzhledem k tomu, že je považovaný za tu nejslabší část celé série. Rocksteady vyvíjí hru Suicide Squad, Warneři chystají i další projekty

A na závěr si dáme jedno nedoporučení. Na Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (725 Kč) jsme se těšili docela dost. Je to přeci jen první herní adaptace této části světa World of Darkness. Dopadlo to ale katastrofálně. Po Werewolfovi sáhněte pouze v případě, že máte rádi vlkodlaky a nevadí vám, že na vás bude z každého prvku ve hře dýchat béčkové zpracování.

Stále probíhá: Humble Stellaris Discovery Bundle Stellaris je už v základu výbornou vesmírnou strategií, která si i více než 4 roky po vydání drží slušnou popularitu. V tomto žánru přeci jen mezi velkými vydavatelstvími nebylo moc živo. Paradox se do toho ale pustil s plnou vervou a tento sci-fi výtvor můžete získat spolu se sedmi rozšířeními na Humble Bundle za pár korun. Tato strategie je hlavně o objevování a průzkumu vesmírných zákoutí, kde vaše výzkumné lodě mohou narazit na nejrůznější pradávné poklady či objevit nové mimozemské rasy. S nimi vás čekají dlouhá vyjednávání. Diplomacie ve Stellaris hraje velmi důležitou roli. Můžete obchodovat a tvořit aliance. Někdy ale dojde k neshodám, a tak přichází na řadu vaše útočné flotily. Balíček je rozdělen na 3 části. V té první najdete samotnou základní hru, za kterou stačí zaplatit 1€ a je vaše. Další část (7,9€) přidá trojici DLC, přičemž dvě z nich jsou velké expanze a do třetice dostanete nové rasy. Poslední část (12,3€) navrch přihazuje další 4 doplňky. Pokud byste ale chtěli mít Stellaris opravdu kompletní, tak si ještě budete muset několik DLC dokoupit samostatně.

Stále probíhá: PlayStation Store – Ratchet & Clank zdarma PlayStation si už loni připravil kampaň Play at Home, která se bezesporu hodí i letos vzhledem k tomu, že ještě dlouho budeme trávit celé dny doma. Minule jste si zcela zdarma mohli do knihovny přidat remasterovanou kolekci prvních tří dílů Uncharted. Tentokrát na řadu přišel reboot série Ratchet & Clank z roku 2016. Je zdarma pro všechny hráče na PS4 a PS5, nemusíte být ani členy PS+. Stejně jako originální Ratchet & Clank je i tento reboot výbornou akční skákačkou. Je vhodný pro všechny hráče, protože nemusíte znát žádný z příběhů minulých dílů. Vše se vysvětluje znovu a úhlavní dvojice vás provede úvodním dobrodružstvím, kde roli hlavního záporáka sehrál doktor Nefarious. Ratchet & Clank: populární dvojice se vrací (recenze)

Na aktivaci máte čas až do konce března. I když si můžete zahrát i na PlayStationu 5, tak vás tam oproti původní PS4 verzi nečekají žádná vylepšení. Určitě je to ale dobrá příprava na nový díl A Rift Apart, který na PS5 vyjde už za pár měsíců. Není to naposledy, co PlayStation bude rozdávat něco zdarma. Spolu s návratem Play at Home oznámili, že v následujících měsících máme očekávat další podobné rozdávačky. Zatím ale nevíme, co bychom mohli očekávat.