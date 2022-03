Hry zadarmo, nebo se slevou: jarní akce a Total War Warhammer zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – Spring Sale I když se u nás o víkendu zase ochladí, tak je jasně vidět, že už se blíží jaro. S tímto ročním obdobím je spojeno hned několik slevových akcí a jednu takovou najdete i v obchodě PlayStationu. Z časem ověřených pecek můžeme zase jednou doporučit kovbojku Red Dead Redemption 2 (640 Kč), pro kterou byste i po několika letech od vydání marně hledali konkurenci. Na své si přijdou i fanoušci komiksů od DC. Suicide Squad a Gotham Knights se sice teprve chystají, ale rozhodně byste neměli minout předchozí hry s Batmanem v hlavní roli. Ve slevě najedete Batman: Arkham Collection (480 Kč), která obsahuje vše kromě Arkham Origins, které je považované za ten nejslabší díl. Za polovic je k dispozici také česká Mafia v definitivní edici (500 Kč). Moderní předělávka této legendy má své mouchy, ale po grafické stránce se povedla na výbornou. Najdete v ní i znovu nahraný český dabing, kde se hlavní role opět ujal Marek Vašut. Příběh Tommyho Angela si tak bez problému můžete projít i na moderních konzolích. Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recenze Kromě her samotných jsou ve slevách i nejrůznější DLC a season passy, takže se určitě podívejte, jestli to neplatí právě i pro vaše oblíbenou hru. Z těch nejnovějších je to třeba rozšíření The Witch Queen prio Destiny 2 (800 Kč). Fanoušci her od FromSoftware by pak neměli vynechat DLC The Old Hunters pro Bloodborne (265 Kč). Stejně tak si můžete prodloužit i Spider-manovo dobrodružství v DLC balíčku The City That Never Sleeps (265 Kč).

Steam – Simfest Simulátory jsou velmi oblíbeným žánrem, i když se tak často neprotlačují mezi akcemi a adventurami. Spoustu výborných kousků si nyní můžete pořídit ve slevové akci na Steamu. Hned mezi prvními tady máme dvojici českých her. Euro Truck Simulator 2 (5€) nemá konkurenci v kamionové dopravě. Váš herní svět se může ještě rozrůst skrz DLC, která jsou momentálně také ve slevách. Druhá česká záležitost je vojenský simulátor Arma III (7€). Pokud byste chtěli serióznější válečnou zábavu, než je Call of Duty nebo Battlefield, Arma dokáže lépe prověřit vaše schopnosti. Se základní hrou jsou zlevněná také DLC včetně těch velkých jako je Apex nebo Contact. Navíc má velmi aktivní komunitu fanoušků, takže k novému obsahu se můžete dostat i bez dodatečného placení. Kde se vyvíjí ArmA: Podívejte se, jak to vypadá v Bohemia Interactive A zase něco z úplně jiného soudku. Ve zlaté éře tycoonů, ve kterých jste si mohli stavět nejrůznější věci od zoologické zahrady až po celé město, bylo nemocniční Theme Hospital velmi úspěšnou záležitostí. Před pár lety se jeho duchovní nástupce Two Point Hospital (8,75€) dočkal velmi kladného přijetí. Pokuste se postavit fungující nemocnici a pomáhejte lidem s léčením bizarních nemocí.

Epic Store – Total War: Warhammer a City of Brass zdarma Po několika týdnech zase máme v rozdávačce na Epicu hned dvě hry zdarma. Tou lákavější je bezesporu strategie Total War: Warhammer, se kterou se studio Creative Assembly vůbec poprvé odklonilo od zpracování reálné historie a vydali se do oblíbeného fantasy světa. Spojení mechanik série Total War a fantasy ras a jednotek Warhammeru funguje výborně. Díky tomu mohou vývojáři přicházet s novinkami, které by si v běžné historické strategii nemohli dovolit. Můžete si zahrát za několik různých frakcí, přičemž se každá z nich liší nejen jednotkami, ale i dalšími vlastnostmi. Strategie Total War: Medieval II se na jaře podívá i na iOS a Android Vedle toho si do své knihovny můžete přidat ještě rogue-lite FPS City of Brass. Pokud ale poctivě vyzobáváte hry z Epicu každý týden, tak už ho ale budete mít. Není to poprvé, co se rozdává hra, která už v minulosti byla v nabídce. Ti, kteří to minule promeškali, mají alespoň ještě jednu příležitost dostat se k této menší hře od tvůrců série Bioshock.

Epic Store – Spring Sale Kromě rozdávání her zdarma tento týden na Epicu najdete také jarní slevovou akci. Tady už je to směsice všeho možného od Farming Simulatoru 22 (880 Kč) až po Cyberpunk 2077 (790 Kč). Zvučných jmen je tady každopádně mnohem víc. Pokud máte rádi rogue-like záležitosti, určitě nesmíte minout Hades (358 Kč). Ceny za hru roku nevyhrával jen tak. V roli Zagrea se musíte z podzemí Tartaru probojovat skrz zástupy démonů až na zemský povrch. Prvním průchodem celá hra ale nekončí. Právě naopak. Star Wars Eclipse od Quantic Dream je akční adventura ze zlatého věku Jediů Spousta her si zakládá na výborném příběhu a mezi ty nejlépe zpracované patří Detroit: Become Human (525 Kč). Celkově si zahrajete za tři hlavní postavy, přičemž rozhodnutí v průběhu hraní mají vliv na to, jak to vlastně v této budoucnosti s androidy vypadajícími jako lidé dopadne.

Xbox Store – RPG Sale V posledních letech sice vyšlo několik velkých RPG, ale jejich kvalita byla v minulosti bezesporu na úplně jiné úrovni. Ve slevě na Xboxu naštěstí najdete právě i léty prověřené hity, se kterými zkrátka neuděláte chybu. Pro fanoušky sci-fi jednoznačně doporučujeme Mass Effect: Legendary Edition (760 Kč). Shepardův příběh si projdete od začátku do konce včetně všech důležitých DLC rozšíření. Skyrim vyšel už několikrát a i po 11 letech je to výborné RPG, které i přes své chyby stále baví spoustu hráčů. Tady ho najdete ve Special edici (525 Kč). Ta zahrnuje rovnou i všechna velká rozšíření. Už v základu má ale obsahu na desítky hodin. Pokud budete chtít prozkoumat každý kout tohoto mrazivého regionu, připravte se na pořádně dlouhou výpravu. Dubnové hry zdarma v Games with Gold potěší dobrodruhy i závodníky Z RPG, která zpracováním připomínají spíš hry ze staré školy, můžete sáhnout po Wastelandu 2 (230 Kč). Se svojí partou se musíte vypořádat s nástrahami postapokalyptického světa. Vývoj každé postavy záleží na vás a stejně tak i příběh se odvíjí na základě vašich rozhodnutí.

Stále probíhá: GOG – Games Festival V obchodě GOG už to dávno není jen o retro záležitostech, jak to platilo v jeho začátcích. To poznáte hned s prvním pohledem na nový herní festival, který je spojený s velkými slevami. Kromě starých klasik jsou tady i tituly z posledních let. Třeba takové Disco Elysium ve Final Cut verzi (17,5$) je jednou z nejchválenějších adventur posledních let. Za polovic můžete mít také nechvalně známý Cyberpunk 2077 (33$). Do hry přišlo už několik patchů s opravami a vylepšeními, ale stále je tak trochu o náhodě, jestli budete mít bezproblémový průchod nebo ne. Až bude Cyberpunk v perfektním stavu, bude bezpochyby výborným sci-fi RPG. Zatím je ale stále potřeba brát ohledy na jeho problémy. Next-gen verze hry Cyberpunk 2077 jsou venku. Dorazil i obří patch a zkušební verze Nedávno do kin zase jednou zavítal Batman, takže se nejednomu hráči jistě zachtělo znovu navštívit město netopýřího muže. Ve slevách na GOGu najdete několik dílů Batmanovy arkhamské série. My doporučujeme hlavně Arkham City (5,5$), které má parádní město, kde řádí ikoničtí záporáci. Vedle toho byste neměli minout ani výborný Arkham Knight (8,75$).

Stále probíhá: Humble Europa Universalis IV Bundle Mezi hráči strategií je Europa Universalis IV velmi oblíbenou hardcore záležitostí. Je to nejen díky komplexní hratelnosti, ale také se na tom podepsala dlouholetá podpora moderské komunity. S nimi si do hry můžete přidat další historické události nebo třeba zavítat do Stredozemě z Pána prstenů. Nejen základní hru nyní můžete mít za pár korun v novém balíku na Humble Bundle. Pokud si vystačíte se základní hrou, nemusíte platit víc než 1€. Europa Universalis IV má ale spoustu DLC přídavků, jejichž cena v základu není zrovna nízká. Proto stojí zauvažovat i o dalších částech balíků. Ta další vás vyjde na 9€ a přidává rovnou 7 DLC rozšíření. Mezi nimi třeba El Dorado, expanze Art of War a Res Publica, nebo třeba Conquest of Paradise. 19 nejlepších strategických her, který si dnes můžete zahrát Balík pro Europa Universalis IV je rozdělený na čtyři části. Ta třetí s cenovkou 13,25€ k základní hře přidává celých 20 DLC rozšíření. Pokud vám to přijde mnoho, tak ještě ani z daleka nekončíme. Kompletní balíček, který vás vyjde na 18,19€, obsahuje celkově 32 DLC rozšíření. Spolu s tím se obsah, který vám už tak vystačí na desítky hodin, ještě pořádně rozroste.