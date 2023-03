Hry zadarmo, nebo se slevou: Jarní akce a ultra šachy zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Spring Sale Jaro se nám za okny pomalu rozjíždí a s ním začínají i tematické slevy v několika digitálních obchodech a výjimkou není ani GOG. Tradičně kombinuje novější tituly spolu s retro klasikami. Mezi nejvýhodnější nabídky tentokrát patří XCOM 2 (2,67$). Za necelých 60 korun dostanete jednu z nejlepších moderních tahovek. Příběh následuje scénář, kdy vetřelci z vesmíru ovládnuli Zemi a naše skupina se ji snaží získat zpět do rukou lidstva. We Happy Few (6,43$) je netradiční survival akce, ve které přežíváte ve společnosti závislé na drogách. Díky nim si zdejší obyvatelé přijdou jako v ráji. Realita je ale pravým opakem. Jakmile si ale nevezmete svoji dávku, strážci zákona to nehodlají nechat jen tak. Nemohou totiž dovolit, aby kdokoliv vybočil z řady. Bridge Constructor Portal (2,13$) je sice menší záležitost, ale dokáže svými hlavolamy na chvíli zamotat hlavu. Koncept stavění mostů tak, aby po nich auta s nákladem bezpečně přejela, už je tady dlouho. S přidáním portálů ale dostává práce architekta zcela nový rozměr. A pokud neholdujete Portalu, je tady i varianta s tematikou Walking Dead (2,13$). Vybrali jsme nejlákavější plíživé akce na trhu. Kultovní Dishonored, legendární Splinter Cell a zákeřný goblin Styx I když se úspěch prvního dílů úplně nepovedlo napodobit, Dishonored 2 (6,43$) je výborná stealth akce, která příběh Corva přenáší do nového prosluněného prostředí města Karnaca. Kromě nových schopností od Cizince si tentokrát můžete i vybrat, za koho budete hrát. Vedle Corva může být v hlavní roli příběhu i Emily.

Epic Store – Chess Ultra a World of Warships: Starter Pack zdarma Epic ve svém shrnutí minulého roku slíbil, že ani letos nepřijdeme o každotýdenní rozdávání her zdarma. Neznamená to ale, že pokaždé dostaneme velké pecky, a to je právě i tento případ. Zdarma tentokrát můžete mít šachy Chess Ultra. Asi by bylo zbytečné vysvětlovat pravidla šachů. S touto hrou alespoň na chvíli přišel do styku každý. Kromě toho, že si tuto verzi šachů můžete zahrát až ve 4K, obsahuje Chess Ultra také 10 úrovní s umělou inteligencí, které jsou schválené šachovými velmistry. Své schopnosti můžete poměřit i v hodnoceném žebříčku s hráči z celého světa. Na roztrénování tady pak máte téměř stovku různých puzzlů. Šachy zažívají boom v online světě. Může za to covid, Netflix i tvorba komunitního obsahu od velmistrů Vedle toho si Epic připravil i bonus pro hráče World of Warships. S ním dostanete japonskou loď Ishizushi, kamufláže a další bonusy.

Ubisoft Connect – Spring Sale Jaro dorazilo i do obchodu Ubisoftu. Pokud jste měli zálusk na některou z jejich her, tak je velmi pravděpodobné, že je momentálně ve slevě. Zlevněná už je i strategie The Settlers: New Allies (45€), která vyšla teprve před pár týdny. Jestli se poohlížíte po něčem lehčím v tomto žánru, mohli by být settleři tím pravým. Slušnou slevu má také kompletní edice Assassin’s Creed Valhalla (49€). Není to tak dávno, co Ubisoft do hry přidal závěrečnou aktualizace a se všemi přídavky se pořádně rozrostla. Toto balení obsahuje vše včetně velkého fantasy rozšíření Dawn of Ragnarok. Anno 1800 je dle Ubisoftu nejprodávanějším dílem za celou historii série Když už jsme u těch kompletních edicí, za zmínku stojí také budovatelská strategie Anno 1800 (54€). Ani v tomhle případě se Ubisoft nijak nekrotil s obsahovými přídavky. Ke hře tak dostanete rovnou čtyři season passy, kdy část každého z nich přidává nové budovy, mechaniky nebo rovnou celé oblasti.

Xbox Store – Publisher Spotlight Sale Zatímco většinou se v akcích tohoto druhu Xbox soustředí vždy na jedno vydavatelství, tentokrát se míchají dohromady hry od různých společností. Hned mezi prvními je třeba balíček japonských RPG Persona 3 Portable a Persona 4 Golden (773 Kč). Na Xbox dorazily teprve nedávno a jedná se o kompletní a propracované příběhovky. Jediné, co může odradit, je stárnoucí grafické zpracování. Pro fanoušky kostiček jsou zlevněné LEGO hry. Kromě těch klasických stojí za zmínku LEGO World (180 Kč), který je oproti tematicky laděným LEGO hrám více otevřený a je na vás, co v tomhle světě vlastně budete dělat. Neuděláte chybu ale ani se staršími výtvory studia Traveller’s Tales jako LEGO DC Super-Villains (340 Kč) nebo nejnovější LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (740 Kč). Zlevněná je i celá série Yakuza. První dva díly si určitě dejte v remacích s podtitulem Kiwami. POkud ale chcete začít od úplného začátku, tak je tady pro vás Yakuza 0 (125 Kč). Na druhou stranu se ale rovnou můžete pustit do Yakuza: Like a Dragon (540 Kč), protože s ním přichází nový hlavní hrdina a podíváme se do neokoukané části Japonska. Tvůrci Yakuzy oznamují další dvě novinky. Like a Dragon 8 doplní vedlejší příběh propojující hlavní hrdiny série Další z ověřených klasik je Batman: Arkham Knight (175 Kč). Zatím poslední přírůstek do arkhamské série netopýřího muže patří mezi nejlepší herní adaptace komiksových příběhů. Přímo pro hru byl vytvořený nový záporák a Batman má při pohybu městem mnohem větší svobodu než v předchozích dílech, což zajišťuje i možnost používat Batmobil.

Stále probíhá: PlayStation Store – Essential Picks Do digitálního obchodu PlayStationu přichází další slevová akce se směsicí her různých žánrů. Za parádní cenu můžete mít třeba akci Doom Eternal (346 Kč), ve které je rozsekávání démonů ještě rychlejší a krvavější než dřív. Ve slevě jsou také obě části příběhového rozšíření The Ancient Gods. I po téměř 6 letech nás stále udivuje, jak skvěle Cuphead (370 Kč) zpracoval stylizaci inspirovanou animáky z počátků minulého století. Tahle plošinovka trochu klame. Může působit jako záležitost pro mladší hráče, ale ve skutečnosti dokáže potrápit i ostříleného veterána. Neměli byste vynechat ani DLC Delicious Last Course. To ale zlevněné momentálně není. Už příští měsíc se s jedním z nejslavnějších detektivů historie podíváme na příběh inspirovaný dílem H. P. Lovecrafta. Zatím máte ještě dost času na to, abyste vyřešili případy ze začátků kariéry Sherlocka Holmese v Chapter One (560 Kč). Jde o Deluxe edici zahrnující i season pass, který pátrání na ostrově ve Středozemním moři rozšíří o další případy. V Sherlock Holmes The Awakened si zahrajeme i za Watsona. Už nyní můžete vyzkoušet demoverzi Série Little Nightmares ukázala, že spojení logické plošinovky a hororu může fungovat výborně. V akci najdete balíček zahrnující oba díly (264 Kč). V tom prvním hlavní roli sehraje dívka Six, která se musí proplést obydlím obyvatel, které cosi nenávratně změnilo v groteskní stvoření. Ve druhé díle otěže převezme chlapec Mono. S ním se vydáváme do majáku, odkud se ozývá záhadný signál.

Stále probíhá: Humble Choice – Biomutant, Jurassic World Evolution 2 a další Březnová nabídka předplatného Humble Choice jako obvykle zahrnuje 8 her za cenu 10€ měsíčně. Tentokrát je hlavním lákadlem dvojice titulů v čele s Biomutantem, kde budeme hrát za vlastnoručně stvořeného chlupáče. Skrz nejrůznější mutace můžeme ovlivnit styl hraní, schopnosti i to, jakým směrem se bude vyvíjet osud zdejšího světa. Vedle toho v Jurassic World Evolution 2 můžete postavit svůj vysněný dinosauří park. Oproti prvnímu dílu se zlepšily mechaniky stavění a přibyly i nové možnosti včetně dalších druhů dinosaurů. Součástí hry jsou také scénáře inspirované filmy, které doprovází vyprávění herců, které můžete znát právě z filmové předlohy. Recenze hry Jurassic World Evolution 2. Návrat do druhohor ponechal předchozí chyby Za zmínku stojí také tahové RPG Edge of Eternity, kde se dvojice Darion a Selene vydávají na cestu, jejímž cílem je nalezení léku, který by dokázal vymýtit nákazu rozšiřující se po celém světě. Výprava to ale není lehká, protože nákaza není tím jediným nebezpečím, které v tomto světě číhá.

Stále probíhá: Xbox Store – EA Publisher Sale I když EA stále patří mezi ty méně oblíbená vydavatelství, v poslední době se jim párkrát zadařilo fanoušky překvapit. Třeba s Need for Speed Unbound (1 050 Kč), u kterého jde především o to, jak se vám zamlouvá nová stylizace spojující klasické městské závody a animované efekty. Zanedlouho se závody také rozrostou o nový obsah v rámci bezplatné aktualizace. Pokud máte druhého hráče po ruce, rozhodně byste neměli minout kooperační dobrodružství It Takes Two (500 Kč). Tuhle hru si sólo neprojdete. Byla tvořena přímo pro hraní ve dvojici. V hlavní roli je rozhádaný manželský pár, který se díky své dceři dostane do podivuhodného světa hraček. Aby se dostali zpět do normálu, musí společně chtě nechtě spolupracovat. Vybrali jsme nejlepší kooperativní hry, které prověří schopnost spolupráce. Od legendárního Portalu 2 až po dobrodružné It Takes Two Stále nás mrzí, jak to dopadlo se sérií Mirror’s Edge. Výborná parkourová akce se dočkala pouze pokračování Catalyst (150 Kč), kterému se nedostalo takové chvály jako prvnímu dílu, ale stále patří mezi ty lepší parkourové hry. Jen to provedení by mohlo být lepší, pokud se k němu EA ještě někdy v budoucnu vrátí.