Hry zadarmo, nebo se slevou: Jarní výprodeje a simulátor rybaření zdarma

Najdete tady také bohatý výběr strategií. Naprostou klasiku Heroes of Might & Magic III Complete (2,5$) ale jen těžko něco překoná. Žádný z jejich duchovních nástupců zatím nedosáhl takového věhlasu. Pro HoMaM III navíc stále vzniká komunitní obsah, takže se ani po více než 2 dekádách od vydání nudit nebudete.

Ion Fury (9,2$) sice na pohled vypadá jako střílečka z devadesátek, ale je stará jen několik let. Tvůrci vzali klasický styl a doplnili ho moderní hratelností, což ve výsledku funguje velmi dobře. Pokud vám přijde, že se hodně podobá Duke Nukem 3D, tak to není náhoda. Vývojáři totiž použili stejnou technologii, tentokrát ale ve značně vylepšené podobě. Pokud vás základ chytne, rovnou můžete vzít i rozšíření Aftershock (14,8$) .

Hry od PlayStation Studios se kromě Steamu a Epic Store časem dostávají právě i na GOG. Bez jakékoliv DRM ochrany tak můžete mít třeba i God of War (27,4$) , který je zlevněný na polovinu. První část Kratovy severské výpravy vás uvede do sporu mezi bývalým řeckým bohem války a zdejšími božstvy. Během toho navštívíme kromě Midgardu i další říše.

Epic Store – Spring Sale + Call of the Wild: The Angler a Atom Eve zdarma

Ani obchod Epicu neunikl jarnímu výprodeji. Nejprve se ale podíváme na to, co si tento týden můžete aktivovat zdarma. V nabídce jsou dva menší tituly. Call of the Wild: The Angler vás vezme do otevřené přírody, kde si můžete v klidu zarybařit. Tvůrci této hry mají bohaté zkušenosti s loveckými simulátory a tentokrát velmi dobře zpracovali rybolov. Chytat můžete i v kooperaci s dalšími 11 hráči.

Invincible Presentes: Atom Eve jistě něco říká komiksovým fanouškům. Je to vůbec první herní titul z tohoto univerza. I když by se Invincible hodilo spíš bojovku, tak Atom Eve je spíš o příběhu ve stylu grafických románů. Dojde ale i na akci. Se zlořády se budete bít skrz tahový soubojový systém, kdy se do akce zapojí i další členové Teen Teamu.

Během výprodeje platí, že za nákupy dostanete v programu Epic Rewards od 10 % větší částku než za běžného stavu. A teď už ke slevám. Jarní nabídka zahrnuje spoustu čerstvých titulů, které zářily v prodejních žebříčcích za minulý rok. Máme tady i tu úplně nejúspěšnější, tedy Hogwarts Legacy (750 Kč). Svět Harryho Pottera vypadá kouzelně už od pohledu. Jen škoda, že s příběhem je to s odstupem času o poznání slabší. Pokud si potrpíte na kvalitní vyprávění, místo toho bychom doporučili Alan Wake 2 (1 060 Kč), pokračování hororu, které oproti jedničce trochu mění styl.

Zlevněná je už také podařená metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown (774 Kč), která se obecně považuje za nejpovedenější ubisoftí hru posledních let. Prince kdosi unáší na nedalekou záhadnou horu. Tam se ho vydáme v roli člena jednotky Immortals najít a zachránit. Hora toho ale skrývá víc, než se na první pohled může zdát.