Hry zadarmo nebo se slevou: kolekce Uncharted a Just Cause 4 zdarma

PlayStation Store – Uncharted kolekce a Journey zdarma I když se opatření karantény pomalinku začínají uvolňovat, stále si ještě spoustu času pobydeme v pohodlí domova. Motivací k tomu, aby hráči zůstávali u svých ovladačů, myší a klávesnic tento týden přispělo hned několik vydavatelství a jako první tady máme Sony, u které to rozhodně není nic obvyklého. Pro upřesnění, k získání obou her v nabídce nemusíte být předplatitelem PS Plus a zůstanou vám už navždy v digitální knihovně. Stačí, abyste využili této nabídky do 6. května. Získáte tak zdarma kolekci prvních tří dílů série Uncharted a výbornou uměleckou adventuru Journey. Sony představuje ovladač příští generace: Playstation DualSense Uncharted: The Nathan Drake Collection obsahuje první 3 díly, které původně vyšly na minulou generaci konzolí. Tyto verze jsou ale značně vylepšené. Je to vidět především na prvním díle. Postupně si tak můžete projít příběh tohoto lovce pokladů pěkně od začátku. Navíc, pokud jste členy předplatného PS Plus, tak je v dubnu k dispozici zdarma i čtvrtý díl, který na kvalitě i po několika letech nic neztratil. V Journey je to pak o výpravě, jejíž cíl vám na začátku vlastně ani není úplně jasný. Společně s hlavní postavou ale na vše přicházíte, zatímco prozkoumáváte zdejší kouzelnou krajinu. Celkově je Journey spíše relaxační záležitostí, která v době vydání okouzlila nejednoho hráče.

Epic Games Store – Just Cause 4 a Wheels of Aurelia zdarma Na Epicu samozřejmě týdenní nabídka her zdarma nemůže chybět a po Sherlockovi z minulého týdne přichází trochu šílenější zábava. S Rico Rodriguezem se vydáme do akce v Just Cause 4, které vyšlo na konci roku 2018. Ne, že bychom si stěžovali, ale třeba za takový druhý díl bychom byli o něco radši. Jak Just Cause 3, tak právě čtvrtý díl se totiž neřadí mezi to nejlepší, co v této sérii můžete najít. Ale je zdarma, takže stížnosti stranou a šup, zařadit do knihovny. Druhou hrou, kterou najdete v nabídce tento týden, je pak indie dobrodružství Wheels of Aurelia od nezávislého studia Santa Ragione. Příběh je zasazený do 70. let minulého století, kdy se Lella vydá na cestu na italské pobřeží přezdívané “Via Aurelia”.

Xbox Store – Couch Co-op sale Na Xboxu sice jarní slevy už skončily, ale hned je vystřídala další akce, která se zaměřuje na tituly vhodné pro gaučové hraní. I když už to není tak časté, jako na minulých generacích konzolí, stále se najde celá řada her, které si můžete zahrát ve více lidech na jednom Xboxu. Mezi prvními nabízenými samozřejmě nemůže chybět first-party hra přímo od Microsoftu. Nejnovější díl Gears (900 Kč) sice nenadchnul komunitu tak, jako třeba trojka, ale z pohledu lokální kooperace je to na Xboxu One docela unikát. Můžete si v multiplayeru projít jak příběhovou kampaň, tak si třeba zahrát i proslulý mód hordy. PS5 je lepší konzole než Xbox Series X, tvrdí vývojář Cryteku Pokud máte raději střílečky z pohledu první osoby, tak rozhodně doporučujeme sérii Borderlands. Jedna z aktuálně nejlepších nabídek je rozhodně Handsome Collection (450 Kč), ve které najdete druhý díl spolu s Pre-sequelem. A jestli už všechny tyto díly máte za sebou, je k dispozici i trojka, která vyšla minulý rok. Žánr, který se ke gaučovému hraní přímo hodí, jsou jednoznačně bojovky. V nabídce jich najdete celou řadu, přičemž většina z nich jsou herní adaptace slavných anime sérií jako je One Piece nebo Naruto. Rozhodně ale nepřehlédněte Soulcalibur VI (475 Kč), ve kterém se v soupisce hratelných postav objevil i Geralt z Rivie.

Humble 2K’s Game Together Bundle Poslední měsíce to s nabídkou měsíčního předplatného Humble Choice není moc slavné, ale balíčky, které se na Humble Bundlu objevují, to už je něco jiného. Aktuálně se svým nabitým balíkem přišlo vydavatelství 2K Games. Celkově tak můžete mít 13 výborných her za třetinu ceny jedné nové AAA hry. První tier s cenovkou jednoho eura obsahuje 4 tituly. Lákadlem jsou tady především tituly The Darkness 2 a Spec Ops: The Line. První z nich se inspiruje stejnojmenným komiksem. Je to střílečka z pohledu první osoby, ve které se za pomoci démonických schopností vypořádáváte se vším, co vám přijde do cesty. Spec Ops je pak vojenská akce z pohledu třetí osoby, ve které vás čekají velmi obtížná rozhodnutí. Kromě toho dostanete ještě Sid Meier‘s Pirates! a Carnival Games pro virtuální realitu. Na Nintendo Switch míří celá řada hitů, nechybí Burnout a Borderlands Druhý stupeň balíku (12€) pak přidává další čtveřici. Tady je rozhodně tím nejvýraznějším kolekce Bioshocku. Dostanete tak kompletní sérii včetně DLC Burial at Sea. Už to samo o sobě by za tu cenu stačilo, ale ještě nám zbývají 3 hry z druhého stupně. K Bioshocku se tedy přidává kompletní verze třetí Civilizace, The Golf Club 2019 a NBA 2K Playgrounds 2. Poslední část balíku (18,5€) zahrnuje hned pětici titulů. Aby té akce nebylo málo, najdete tady Handsome kolekci Borderlands spolu s vylepšenou GOTY verzí prvního dílu. Pokud máte raději pomalejší styl hraní, máte tady komlpetní edici Xcom: Enemy Unknown. A nezapomnělo se ani na sportovce. Spolu s NBA 2K 20 dostanete ještě WWE 2K20.

Stále probíhá: Humble Choice – Hitman 2, GRIS a další S novým měsícem přichází i nová nabídka do Humble Choice. Podle toho, jakou úroveň předplatného máte, si můžete vybrat určité množství her z aktuálního balíčku. Hlavním dubnovým tahákem je stealth akce Hitman 2. Pokud se vám líbí styl, kterým se série vydala s dílem z roku 2016, jistě nepohrdnete ani pokračováním. V rozhlehlých úrovních budete plnit nejrůznější kontrakty a k odstranění každého cíle máte spoustu možností. Z AAA titulů toho v Humble Choice tentokrát moc nenajdete. Ani indie hry ale nepostrádají kvalitu. Třeba GRIS je velmi oceňovaná atmosferická skákačka, která se vyznačuje především výraznou uměleckou stylizací. Tvůrci Hitmana již pracují na novém projektu, přidává se i Warner Bros. Pokud nechcete zabíhat k retro kouskům jako je Turok 2: Seeds of Evil, můžete sáhnout například po Bard‘s Tale IV v Director‘s Cut edici. Před pár lety se snažil znovu oživit krokovací dungeony, a i když nepatří mezi nejúspěšnější, tak jeho hodnocení jsou většinou kladná.

Stále probíhá: PlayStation Store – Spring Sale Po březnových slevách okamžitě přišly na PS Store oslavy jara. V nabídce je toho opět víc než dost. Pojďme se tedy podívat, co byste neměli tentokrát minout. Nepřijde nám, že by ty nejvíce protlačované položky této akce byly úplně nejvýhodnější. Spousta nabízených titulů jsme totiž viděli v mnohem lepších slevách. Najde se tady ale i celá řada lákavých nabídek. Nový Resident Evil už sice vyšel, ale rozhodně byste neměli přehlédnout předělávku dvojky (499 Kč). Když už jsme u Capcomu, můžeme se rovnou podívat i na jejich další slavnou sérii. Devil May Cry 5 (499 Kč) z minulého roku také dopadlo výborně. Únik informací prozrazuje řadu nových režimů pro CoD: Warzone Ze soudku titulů druhé poloviny minulého roku tady máme Call of Duty Modern Warfare v Battle Pass edici (1 759 Kč). Jak už její název napovídá, základní hru doplňuje i battle pass obsahující spoustu kosmetických úprav. Ty se samozřejmě týkají hlavně nového úspěšného battle royale módu Warzone, který si můžete zahrát i samostatně zdarma. V nabídce nenajdete jen samotné hry. Častokrát jsou ve slevách i Season Passy a nejrůznější DLC. V tomhle ohledu jsou tentokrát nejvýraznější poslední dva díly série Assassin‘s Creed.