Hry zadarmo nebo se slevou: kompletní edice Horizon Zero Dawn zdarma

PlayStation Store – Horizon: Zero Dawn zdarma Jak Sony slíbilo, tak také koná. V rámci programu Play at Home po rozdávání devítky menších titulů přichází na řadu další velká pecka. Horizon je jedna ze značek, která začala na PlayStationu 4 a Zero Dawn se rychle stal exkluzivitou, která by neměla chybět žádnému majiteli této konzole. Později se sice dostal i na PC, ale to nic nemění na tom, že je to stále výborné RPG s otevřeným světem a velmi zajímavou tematikou. Zahrajete si za Alloy ve světě, který se nachází v daleké budoucnosti, i když na to na první pohled nevypadá. Civilizace totiž zanikla a příroda si vzala zpět, co jí právoplatně náleží. Lidé se vrátili k životu v kmenech a menších skupinkách. Zdejší pláně ale nebrázdí úplně typická zvěř. Narazíte na celou řadu mechanických dinosaurů, šelem a dalších druhů potvor. Alloy se v rámci příběhu snaží odhalit nejen to, jak se svět dostal do takové situace, ale hlavně to, co je sama zač. Vyrůstala totiž jako vyvrhel a členové kmenů k ní nebyli zrovna přátelští. V Horizon Forbidden West můžete zapomenout na načítací obrazovky

Jako v každé správné akční adventuře tady nechybí vývoj postavy, vylepšování vybavení a spousta nástrojů, které můžete použít při boji nejen s výše popsanými mechanickými monstry. Kromě toho také dost času strávíte prozkoumáváním starých ruin, kde hratelnost připomíná poskakování z Assassin’s Creed. Hru dostanete rovnou v kompletní edici, takže spolu se základní hrou máte rovnou k dispozici i rozšíření Frozen Wilds. Z jeho názvu vám jistě dojde, že Alloy zavede do promrzlých krajin. Tam na ni čeká pokračování příběhu spolu s novými druhy potvor a vybavením. Tuto nabídku můžete využít do 15. května.

Epic Store – Alien: Isolation a Hand of Fate 2 zdarma Posledních pár týdnů byly v rozdávačkách na Epicu jen menší záležitosti, tentokrát tady máme zase jednou něco pořádného. Pro mnohé to ale i tak nejspíš bude zklamání, protože to větší lákadlo v podobě Alien: Isolation už se jednou zdarma rozdávalo. Alespoň dostali další šanci ti z vás, kteří tuto možnost propásli. Her s vetřelcem vyšla celá řada. Alien: Isolation je nicméně jednou z těch nejpovedenějších, obzvlášť pokud vám sedí žánr survival hororu z pohledu první osoby. V roli Amandy Ripley se budete snažit na vesmírné stanici odhalit pravdu o zmizení její matky. Bezpečné to tady ale rozhodně není. I když je vetřelec jen jeden, tak není vaším jediným nepřítelem. Podívejte se na půlhodinu v temných chodbách střílečky Aliens: Fireteam

Vedle toho dostanete ještě druhý díl Hand of Fate, což je živoucí rogue-like deskovka, ve které si skrz karty skládáte příběh své postavy. Není to ale jen o kartičkách. Abyste si vylepšení zasloužili, budete se muset pustit i do akčních bojů.

Ubisoft Connect – DLC Sale Za poslední generaci se stalo tradicí, že Ubisoft pro své hry ještě nějakou dobu po vydání tvoří další obsah v rámci season passů či DLC. Občas to ale není úplně levná záležitost, pokud chcete mít hru opravdu kompletní. V aktuální akci najdete právě spoustu season passů a doplňků pro většinu her Ubisoftu z posledních let. S pěknou slevou si tak můžete pořídit season pass pro Assassin’s Creed Odyssey (16€). V tomhle případě se to obzvlášť vyplatí, protože příběhová DLC jsou na tom lépe než samotná základní dějová linka. K nejnovějšímu dílu AC Valhalla tady bohužel nic nenajdete a dává to docela smysl. DLC pro něj jsou totiž teprve na cestě. Ani strategie Anno 1800 se nevyhnula placeným doplňkům. K ní si Ubisoft připravil hned několik season passů, přičemž ve slevě jsou momentálně jen první dva (12,5€ a 20€). V každém z nich na vás čeká trojice DLC, které do hry přidávají novinky jako je například botanika, výprava do arktických oblastí nebo do vyprahlé Afriky. Anno 1800 je dle Ubisoftu nejprodávanějším dílem za celou historii série

Sleva na season pass pro Immortals: Fenyx Rising sice není tak velká (30€), ale stále se jedná o velmi aktuální záležitost a každé ze tří velkých rozšíření sklízí velmi dobré ohlasy. Poslední z nich vyšlo zrovna tento týden, takže si toto dobrodružství můžete projít v plné parádě.

Xbox Store – Un-Halloween Horror Sale Slevy na hororové hry nemusí být jenom v období dušiček. Na Xboxu se můžete do strašidelných zážitků pustit i nyní. Zdejší výběr se ale nesoustředí výhradně na hry, u kterých se budete bát dalšího kroku. Temnoty je tady ale i tak dostatek. Začít můžeme českými Creaks (250 Kč), což je zatím poslední titul studia Amanita Design, ve které se podíváte k podzemním sousedům, o kterých nikdo netušil, že tady vůbec bydlí. Na rozdíl od jejich ostatních her jsou Creaks logickou plošinovkou, ve které se musíte přes nepřítele dostat bez jakékoliv úhony a bezpečně se zase vrátit do svého pokojíku. Z tradičních hororovek z pohledu první osoby tady pak máme Outlast 2 (120 Kč). V roli kameramana jménem Blake Langermann se budete snažit zachránit svoji ženu, kterou po nehodě helikoptéry zajali členové temného kultu. Původně sem oba přijeli, aby o kultu udělali reportáž, ale nakonec se do jeho rituálů zapojí víc, než by si přáli. Z nového traileru na The Outlast Trials jde mráz po zádech

Pokud vám nevadí, že vás místo akčního hraní čeká hlavně čtení, tak můžeme doporučit Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (256 Kč). Tento grafický román od studia Draw Distance vás seznámí s tím, jak to vypadá v upírské komunitě v dnešní době.

Stále probíhá: Humble Choice – Shenmue III, F1 2020 a další Tento měsíc mají předplatitelé Humble Choice opět na výběr ze dvanácti titulů, přičemž hlavními lákadly jsou tři z nich. První jistě potěší nadšence do závodění. F1 2020 je jakožto nejnovější ročník tím nejlepším způsobem, jak si užít závody formulí. Pokud ale máte některý z nedávných dílů, tak vás výraznější změny oproti minulým ročníkům nečekají. Kolem Shenmue III byl pořádný poprask hlavně během toho, kdy bylo na E3 konferenci Sony roku 2015 oznámeno. Nikdo ale nepředpokládal, že se to s vydáním tak potáhne, a navíc s prvními ukázkami nadšení docela opadlo. Nakonec jsme se ale přeci jen dočkali a můžeme si projít další část příběhu Ryoa Hazukiho. Stále ale nejsme na úplném konci. Autor příběhu totiž řekl, že nás čeká minimálně ještě jedna kapitola. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 dorazí v červnu, nechybí next-gen verze

Posledním velkým lákadlem dubnové Humble Choice je Sniper: Ghost Warrior Contracts. Oproti předchozím dílům této sniperské akce v tomhle případě byli vývojáři trochu umírněnější a místo toho, aby se snažili udělat obrovské otevřené prostředí, vsadili na menší, ale různorodější lokace. Na rozdíl od konkurenčního Sniper Elite se do otevřené akce nebudete pouštět tak často. Zanedlouho navíc vychází pokračování, takže si ještě před tím můžete potrénovat své odstřelovačské schopnosti.

Stále probíhá: Humble Spring Into VR Bundle Nový balíček na Humble Bundle je o něco skromnější než ty, o kterých jsme v našich slevových souhrnech psali v minulých týdnech. To ale nemění nic na tom, že v něm najdete několik zajímavých kousků. Tentokrát se zaměřuje čistě na hry pro virtuální realitu, takže bez headsetu si nezahrajete. V první části, která jako vždy stojí pouhé euro, najdete jednu vesmírnou záležitost. Detached vypráví příběh o členovi vesmírné jednotky, který se oddělil od zbytku skupiny. Stav vesmírné stanice na tom není zrovna nejlépe, a tak budete muset dělat vše pro to, aby se vám podařilo přežít. Další část k Detached přidává čtveřici her (12,38€). Tady už určitě některá jména poznáte velmi snadno. Tím největším je bezesporu Star Trek: Bridge Crew. Jak už podtitul hry napovídá, stanete se jedním z členů posádky. Pravé kouzlo Bridge Crew spočívá hlavně v multiplayeru. To platí i pro Surgeon Simulator: Experience Reality. Už operace v původních dílech působily dosti bizarně a s přidáním VR ovládání dostávají úplně nový rozměr. Swords of Gurrah je pak čistě multiplayerová záležitost, ve které se budete bít s dalšími 11 hráči. Celé to pak uzavírá akce Espire 1: VR Operative. Facebook chce dobývat další platformy, Oculus Quest 2 nebude pouze pro PC

Za poslední trojici titulů zaplatíte jen o pár centů navíc (12,59€). Přitom se jedná o výborné záležitosti v čele s VR verzí Borderlands 2. Jediná věc, která v této ulítlé střílečce oproti klasické verzi chybí, je kooperace s dalšími hráči, což je docela škoda. Vedle toho navíc dostanete ještě Job Simulator, velmi opěvovanou VR hru, která je výborná hlavně pro začátečníky. S větší akcí pak přichází Sairento VR, ve kterém si zahrajete za kyber nindžu.