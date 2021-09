Hry zadarmo nebo se slevou: kooperační akce na Xboxu a Nioh zdarma

Dalším důležitým prvkem hry je udržování a rozšiřování svého úkrytu. Věci jako zabezpečení a dostatek prostoru jsou také na vás. Zkrátka musíte udělat všechno pro to, aby se vaše rodina měla co možná nejlépe.

Tento týden si Epic zase jednou přichystal překvapení na poslední chvíli . Kromě avizovaného Sheltered si zdarma můžete vzít i kompletní edici výborné soulsovky Nioh. V roli Williama se vydáte do Japonska, kde se jakožto outsider zapojíte do zdejších sporů. I když se hra inspiruje reálnou historií, tak je plná démonů, mytických potvor a obřích bossů, kteří vás zvládnou potrápit klidně na několik hodin.

S Watch Dogs Legion (24$) to po vydání nevypadalo vůbec dobře. Kromě ploché náplně hry mu nedělaly dobře ani technické problémy. Stále se nejedná o žádný zázrak, ale pokud chcete navštívit Londýn budoucnosti, nyní to můžete alespoň udělat s pěknou slevou. Zlevněný je také season pass (20$) . V jednom z DLC se objeví i Aiden Pearce, což je protagonista prvního dílu.

Jak jsme vám dávali vědět už ve středu v samostatné novince, až do soboty si na Ubisoft Connect můžete zdarma vyzvednout Far Cry 3. Jelikož je to díl, který spousta fanoušků stále považuje za ten nejlepší, určitě neuděláte chybu, pokud mu dáte šanci. Kromě toho si ale Ubisoft připravil i podzimní akci plnou velkých slev.

Pokud máte rádi multiplayerovku Dead by Daylight , máte perfektní příležitost rozšířit si sbírku vrahounů. Do slev se dostal například Ghost Face (66 Kč), Pyramid head ze Silent Hillu (106 Kč) nebo Mike Myers z Halloweenu (106 Kč). Při nákupu si ale dávejte pozor na to, jakou verzi si pořizujete. Mají totiž trochu zmatek v tom, které jsou dostupné pouze pro PS4 a které vám nový obsah zpřístupní i na PS5.

Kromě akce s velkými peckami, kterou najdete na jedné z dalších kapitol, na PlayStationu probíhají také slevy na add-ony pro hry. To se týká různých DLC, season passů a tentokrát i prémiového obsahu pro free-to-play hry. Do toho spadají například Shadows Rising (272 Kč) a Lok-Bot Packy (330 Kč) pro Fortnite .

Xbox Store – Couch Co-op Sale

Online her v dnešní době vychází hromada. S těmi, které si můžete ve dvou zahrát na jedné konzoli, už je to ale horší. Někteří vývojáři stále naštěstí myslí na gaučové kooperace, které byly na vrcholu popularity už nějakou konzolovou generaci zpět. Jedním takovým studiem je Hazelight, jehož posledním výtvorem je It Takes Two (750 Kč). V roli páru, který se snaží dát věci zase do pořádku, si projdete podivný kouzelný svět jakožto loutky. Od stejných autorů doporučujeme také A Way Out (160 Kč).

Lego hry byly vždy zárukou kvalitní kooperace a jinak to není ani v případě Lego Star Wars: The Force Awakens (250 Kč). Tento díl vás v humornějším stylu provede příběhem stejnojmenného filmu. Pokud ale chcete obšírnější zážitek, tak ještě chvíli vyčkejte. Příští rok totiž vychází Lego Star Wars: The Skywalker Saga, která obsahuje kompletní příběh tohoto univerza.

Filmová adaptace Borderlands láká na siluetu Cate Blanchett v roli Lilith

Stejně odlehčenou atmosféru má i Overcooked 2. Vývojáři z Team17 si pro vás přichystali další desítky výzev, které otestují, jak dobří jste kuchaři. Své nejlepší pokrmy musíte být schopni připravit v těch nejnáročnějších podmínkách. Druhý díl této výborně arkády tady máme rovnou v Gourmet edici (600 Kč), která obsahuje i veškerá DLC.

Abychom tu měli také nějakou akci, můžeme sáhnout po Borderlands: Legendary Collection (512 Kč). Zahrnuje první dva díly včetně Pre-Sequelu. Šílenější FPS střílečku byste i v dnešní době hledali docela marně. A když už by se nějaká našla, Borderlands 2 je všechny svojí kvalitou stejně překonává.