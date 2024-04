Hry zadarmo, nebo se slevou: Květnový výprodej a střílečka z období studené války Industria zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – May Savings Květen sice ještě nezačal, ale v obchodě PlayStationu už se rozjela akce s tímto měsícem. A nabídky nepřináší vůbec špatné. Máme tady třeba Deluxe edici loňského Lords of the Fallen (950 Kč). Pokud jste se k němu zatím nedostali, možná jste udělali dobře. Vývojáři do něj totiž nově přidali finální patch s řadou vychytávek, který mimo jiné přidává i modifikátory pro hraní, což se hodí pro hráče hledající extra výzvu. Za stejnou částku můžete mít i výborné Final Fantasy XVI (950 Kč), které je oproti svým předchůdcům temnější a Square Enix si v něm bere inspiraci z evropského fantasy. V roli Clivea se podíváme do světa, kde magie existuje hlavně ve formě krystalů a neumí ji používat každý. Ti, kteří touto dovedností disponují, se stávají otroky s výjimkou těch nejmocnějších, kteří v sobě mají eikona, obrovské monstrum umožňující využívat magii bez krystalů. Zlevněný už je také letošní Prince of Persia: The Lost Crown (750 Kč). V této metroidvanii nebudeme za prince hrát, budeme ho zachraňovat. Hlavním protagonistou je válečník Sargon, který je členem jednotky Immortals. Princ byl unesen na místní horu Qaf, která skrývá řadu tajemství. K našemu neštěstí se budeme muset potýkat i s našimi dřívějšími spojenci. Recenze hry Hi-Fi Rush. Z rytmické akce od mistrů hororu se vyklubal skrytý klenot I na závěr zůstaneme u těch novějších kousků. Hi-Fi Rush (560 Kč) jste si mohli zahrát na PC a Xboxu už loni, ale na PlayStation dorazil teprve čerstvě. Další hráči si tak mohou užít výbornou rytmickou mlátičku, ve které zazní skladby od světoznámých kapel, jako jsou Nine Inch Nails, The Black Keys nebo The Prodigy.

GOG – Post-apocalyptic Sale Konec světa jsme ve hrách viděli už v mnoha různých podobách. Na GOGu tento týden najdete akci, která se právě tomuto tématu věnuje. Momentálně velmi probíraná série Fallout se tady také objevila. Zlevněný je i zatím poslední singleplayerový díl Fallout 4 v GOTY edici (10,96$), ve které najdete rovnou i všechna rozšíření. Určitě není na škodu zamířit víc do minulosti, třeba směrem k Fallout: New Vegas (7,23$). Pokud místo atomových výbuchů máto chuť spíš na klasickou zombie apokalypsu, tak neuděláte chybu s motorkářskou příběhovkou Days Gone (13,71$), která se po několika letech exkluzivity na PlayStationu dostala i na PC. Hlavní hrdina přišel o svoji milovanou a nehodlá se se svým osudem smířit. Cestování krajinou zamořenou zombíky ale snadné rozhodně nebude. Zase trochu jiná apokalypsa nastává v akci Mad Max (4,38$). Šarvátky v pustině, kde si každý zlořád poskládal to nejvíc smrtící vozítko, mají kouzlo i po letech. Sami si samozřejmě své auto můžete vybavit podle vlastních představ. Tohle je jedna z těch her, kde se můžete toulat dlouhé desítky hodin a stále naleznete něco nového. Recenze hry Eastward. Pixelartová pohroma lidstva, jak jste ji ještě neviděli Teď zamíříme do indie světa. Eastward (16,44$) je vcelku nenápadná pixelartová příběhovka s emotivním dějem. Hlavním hrdinou je horník John, který jednoho dne při práci narazí na světlovlasou holčičku Sam. Společně zůstávají pod zemí, protože povrch planety je neobyvatelný. To si alespoň všichni myslí do té doby, než jsou nuceni se na něj vydat a zjišťují, že realita je úplně jiná.

Epic Store – Industria a LISA: The Definitive Edition zdarma Dvojice her, které tento týden najdete na Epic Store zdarma, zaujme převážně milovníky menších, ale zábavných titulů. Jako první přichází na řadu Industria, klasická FPS střílečka zasazená do období Studené války. Nacházíme se v jakémsi paralelním vesmíru, kde se technologie více vydala směrem ke steampunku. Hlavní hrdinka Nora tady hledá svého ztraceného kolegu, ale těžko říct, jestli se k němu skrz obří továrny dostane. LISA: The Definitive Edition jde zase úplně jiným směrem. Jde o RPG propletené černým humorem. Graficky sice vypadá jako pohádka, ovšem pod vrstvou barviček se ukrývá prohnilý svět, který budeme procházet v roli zlomeného hrdiny. Kromě soubojů budeme nuceni činit rozhodnutí nenávratně ovlivňující hratelnost.

Xbox Store – Golden Week Sale Už se pomalu blíží velké japonské prázdniny. Zlatý týden ale můžeme oslavit i u nás s novým výprodejem v obchodě Xboxu. Jak už bývá zvykem, zlevněné jsou hlavně hry z produkce vývojářů sídlících v zemi vycházejícího slunce. Mezi ně patří třeba Capcom, od kterého tady máme Resident Evil 4: Gold Edition (951 Kč), výbornou předělávku jedné z nejzásadnějších her historie. Tato edice vedle základní hry obsahuje také rozšíření Separate Ways, kde si zahrajeme za Adu Wong. Fanoušci japonských RPG měli na začátku letošního roku žně. Mimo jiné se o to zasloužilo studio Atlus s Persona 3 Reloaded (424 Kč), kompletní předělávkou jejich dřívějšího titulu. Kromě RPG soubojů se tady pracuje také se simulátorem života studenta střední školy. Ten společně s dalšími členy party zjistí, že mezi koncem a začátkem dalšího dne existuje hodina, během které se dějí podivné věci. Pokud vás někdy zaujala série Yakuza, ale nechtěli jste naskakovat do tak rozsáhlého příběhu, vřele doporučujeme další značku studia Ryu Ga Gotoku. Judgment (315 kč) se odehrává ve stejném univerzu, ale jde o něco úplně jiného. V hlavní roli je Takajuki Jagami, bývalý právník, který se dal na dráhu soukromého detektiva. V prvním díle se mu do rukou dostane případ, který dost možná souvisí s koncem jeho právnické kariéry. Nier Replicant ver.1.22474487139: za záchranou sestry | Recenze Nier: Automata (480 Kč) udělal díru do světa díky výborné hratelnosti, která kromě hack’n’slash mlátičky kombinuje několik dalších žánrů dohromady. Vedle toho si ale oblibu vysloužila díky svému příběhu. Pokud chcete objevit všechno, musíte ji dohrát hned několikrát, přičemž průběh se pokaždé mění. Stejně tak můžeme doporučit i Nier: Replicant (596 Kč), který vyšel ještě před Automatou a dočkal se vylepšené verze s rozšířeným příběhem.

Nintendo eShop – Games on Sale Switch tento týden opět přidal do výprodeje slušnou várku dalších titulů. Převážně se to týká těch menších od nezávislých tvůrců. Třeba takovou Untitled Goose Game (250 Kč) byste si neměli nechat ujít. Zahrajete si za tu nejotravnější husu, co kdy existovala, a svým kdákáním a popichováním budete terorizovat obyvatele městečka. Došlo ale i na známější značky. Série Bloodstained měla být duchovním nástupcem Castlevanie. S první hrou se to příliš nepovedlo, uspěly spíš až další spin-offy s retro stylizací. Zlevněné je momentálně Bloodstained: Curse of the Moon (125 Kč) i jeho pokračování Curse of the Moon 2 (150 Kč). Pokud máte chuť na temnou 2D metroidvanii, Bloodstained rozhodně není špatná volba. Vřele můžeme doporučit také pohádkovou série logických plošinovek Trine. I když jsou zlevněné samostatné díly, tak nejvíc ušetříte s Ultimate Collection (294 Kč), která obsahuje první čtyři díly. Čeká vás tak slušná porce příběhů trojice hrdinů, kteří zachraňují svět na spoustu různých způsobů. Trine 4: prožijte pohádkové dobrodružství | Recenze Určitě se stále najdou zastánci klasických 3D skákaček, se kterými se roztrhl pytel na přelomu tisíciletí. Šmoulové: Mise Zlobýl (250 Kč) přesně sedí do této kategorie a zároveň jsou vhodní pro mladší hráče, pro které bude hraní příjemnější i díky českému překladu, který se u her na Switchi stále vidí jen málokdy.

Stále probíhá: GOG – Good Old Games Sale Nostalgie táhne, proto se není čemu divit, že je mezi hráči stále zájem o starší tituly. Spoustu z nich si nyní můžete pořídit za pár korun ve výprodeji na GOGu, který původně začínal jako distributor retro her. Pointa tohoto digitálního obchodu se v průběhu let sice změnila, ale retro tvoří stále značnou část jeho nabídky a najdete tady i několik titulů, které byste u konkurence hledali jen marně. Mezi naše oblíbence stále patří upírská RPG ze světa Vampire The Masquerade. Většina hráčů vám doporučí hlavně Bloodlines (10$), ve kterém se v roli nově zrozeného krvesaje podíváte do podsvětí moderní doby. Minout byste ale neměli ani jeho předchůdce s podtitulem Redemption (3$), který začíná ve středověké Praze. Sledujeme příběh křižáka Christofa, který i přes to, že je božím válečníkem, se musí stát součástí nečisté společnosti upírů. I dnes vznikají střílečky inspirované Doomem a dalšími staršími záležitostmi. Někdy ale není nad to vrátit se ke klasikám. Třeba Return to Castle Wolfenstein (2,18$) stále nabízí hodiny zábavného kosení nácků, do kterého se připlete i slušná porce okultismu. S ním si nacisté nemálo pohrávali a v této realitě se dočkali i výsledků, které ale rozhodně nedopadly tak, jak si představovali. Od tradiční střílečky se tak tento díl série Wolfenstein v některých momentech víc přibližuje hororu. Na předělávku Písků času stále čekáme a zpracování novodobých dílů série Prince of Persia se nemusí zalíbit každému. Má tedy stále něco do sebe zopakovat si předchozí dobrodružství z princovi trilogie. Začínáme samozřejmě s Prince of Persia: Sands of Time (2,19$), příběh pak pokračuje v temnějším Warrior Within (2,19$) a nechybí tady ani zakončení v The Two Thrones (2,19$). Je ale velká škoda, že v digitálních verzích chybí český dabing.