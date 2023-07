Hry zadarmo, nebo se slevou: Kyberpunkový balíček a železniční strategie Train Valley 2 zdarma

Xbox Store - Zaostřeno na vydavatele

Na Xboxu odstartovala další část slevového seriálu, kde dostávají prostor hry od vydavatelství třetích stran. Žánrově je to pořádná směsice a tentokrát jde převážně o středně velké tituly. Ani mezi nimi ale není problém najít hry, které vás lehce zabaví na desítky hodin. To ale rozhodně není případ The Lord of The Rings: Gollum (1 203 Kč), jedné z nejhůře hodnocených her letošního roku. Vyhněte se mu i v případě, že patříte mezi hardcore fanoušky Pána prstenů, tohle se opravdu nepovedlo.

Co se naopak povedlo na výbornou, je brutální metroidvania Blasphemous (180 Kč). Už příští měsíc vychází pokračování, takže ještě stíháte průchod prvním dílem, který odstartoval příběh světa Cvstodia a Zázraku. V kontextu této hry ale Zázrak není kladná věc. Svět se proměnil v nelítostná bojiště, na která se vypravíme v roli kajícníka uvězněného v cyklu života, smrti a znovuzrození.

Lovecroftovými příběhy se inspirovala řada vývojářských týmů. Jedním z takových případů je studio Frogwares, které stojí za příběhovkou The Sinking City (344 Kč). V roli detektiva se vydáváme do napůl potopeného Oakmontu, abychom zjistili, co způsobilo změny v chování místních. Hra je zlevněná v Necronomicon edici, která zahrnuje i všechna rozšíření.

Prapodivnými příběhy Lovecrafta se do jisté míry inspiruje i Dredge (570 Kč). Na první pohled vcelku nevinná rybářská hra se velmi rychle stane děsivým dobrodružstvím. Oceán skrývá spoustu nebezpečí, ale to vás nezastaví v tom, abyste prozkoumali několik různých prostředí a odhalili tajemství skrz příběhy obyvatel ostrovů.