Hry zadarmo nebo se slevou: letní akce a ARK Survival Evolved zdarma

Ještě jednou připomínáme, že nyní už k získání her zdarma musíte mít na svém Epic účtu dvoufázové ověření. Stále sice není povinností, ale hry zdarma jinak do své knihovny nezískáte.

Tak to vypadá, že se spekulace ohledně nabídky her zdarma na Epic Store netrefily jen o týden. Už ten minulý jsme totiž očekávali rozdávání Arku, známého survivalu s dinosaury. Nyní si ho tedy už můžete zařadit do knihovny, ale to není jediné, co tam najdete.

Codemasters jsou jednou z mála stálic mezi vývojáři závodních her. Dlouhá léta se starají o několik věhlasných sérií jako třeba Formule 1. V rámci Humble Choice od nich můžete získat Grid: Ultimate Edition. Kromě základní hry tak dostanete i tři sezóny obsahu, který do hry přibýval po vydání.

Hlavním lákadlem června je bezesporu příběhovka Hellblade: Senua’s Sacrifice . Na to, že ji studio Ninja Theory vytvářelo samostatně, se může rovnat kdejaké AAA hře od velkých vydavatelů. Pokračování už je na cestě. To už ale vzniká pod záštitou Microsoftu, který studio odkoupil spolu s několika ostatními v minulém roce.

S novým měsícem přichází i nový výběr her v rámci předplatného Humble Choice . Tentokrát je v nabídce dvanáct her, přičemž s klasickým předplatným si z nich můžete vybrat tři. S prémiovým pak tento počet vzroste na devět.

Xbox Store – Deals Unlocked

Po několika týdnech, kdy se na Xboxu ve slevách střídala jednotlivá vydavatelství, tady zase jednou máme akci zahrnující širokou škálu velkých i malých her. Najdete tady třeba i takové novinky, jako je Ori and the Will of the Wisps (600 Kč). Tato kouzelná plošinovka patří mezi to nejlepší, co zatím v letošním roce vyšlo.

Směle můžeme pokračovat s dalšími exkluzivitami pro PC a Xbox. Sea of Thieves (500 Kč) se od vydání dost změnilo. Sice ne po grafické stránce, ale hratelnost doznala značných vylepšení. Už nemusíte jen tak bloudit mořem a doufat, že narazíte na něco zajímavého. Hra má příběhové úkoly a mimo to přibyla spousta dalšího obsahu. Stále ale zůstává, že v kooperaci je to úplně jiný zážitek.

Hry, které patří pod Activision, se často ve slevách neobjevují. Sekiro: Shadows Die Twice (1 170 Kč) není výjimkou. Proto není od věci nad současnou nabídkou popřemýšlet. Přeci jen jde o titul, který vyhrál nejvyšší ocenění na loňském předávání cen The Game Awards.

Halo: The Master Chief Collection (880 Kč) se postupně dostává i na PC, ale v kompletní podobě ji zatím najdete stále jen na Xboxu One. A že to stojí za to. První dva díly se dočkaly zcela nového grafického kabátku. Zbytku série už se týkají jen menší úpravy. Kolekce samozřejmě zahrnuje i multiplayer.