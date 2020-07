Hry zadarmo nebo se slevou: letní akce na Epicu a balíček strategií

Jako poslední tady máme Barony, které na první pohled vypadá jako kombinace starých FPS stříleček na Doom enginu s grafikou Minecraftu. V pohybu je to ale už něco jiného. Stejně jako 20XX je to rogue-like záležitost, ve které se budete prodírat chodbami dungeonů a porcovat u toho všemožné potvory. Na výpravu se můžete vypravit v kooperaci až ve čtyřech hráčích.

Po delší době si na Epic Store zase jednou můžete do knihovny přidat rovnou trojici titulů . První z nich jménem 20XX na pohled vypadá velmi podobně, jako nové díly ze série Mega Man. 20XX ale patří do žánru rogue-like. Každý průchod je jiný díky náhodně generovaným úrovním a pokaždé budete nacházet jiná vylepšení, kterých je celkově přes 100. Do hraní se také můžete pustit v kooperaci skrz online nebo lokální mutliplayer.

Docela značnou část titulů z této akce už pravděpodobně ve své knihovně máte, protože byly součástí rozsáhlého rozdávání her. Tentokrát ani nemáte k dispozici žádný kupón na dodatečnou slevu jako to bylo u předchozích akcí na Epicu.

Slevy se také dočkala sandboxová hororovka Hello Neighbor (9,79€) . Je populární převážně u mladších hráčů a vývojáři s touto značkou mají očividně velké plány do budoucna. Nejen, že před pár týdny představili pokračování, ale také se snaží dostat i do dalších odvětví zábavního průmyslu. Kromě samotné původní hry je ve slevě i spin-off s podtitulem Hide & Seek (8,74€).

Ubisoft je očividně se spoluprací s Epicem spokojený, a tak i většinu jejich titulů najdete v této akci. Vyplatí se zaostřit na sérii Far Cry. Téměř všechny díly jsou zlevněné o 80 %, někdy ještě o něco více. Ještě před příchodem šestky, který nás čeká v únoru, se tedy můžete pustit třeba do Far Cry 5 (8,99€).

Kompletní bundle (14,68€) uzavírá zatím poslední velká strategie Paradoxu Imperator: Rome . Už z názvu si jistě odvodíte, že budete postaveni do čela Římské říše a bude jen na vás, jak se to s ní bude vyvíjet. Můžete se řídit historickou předlohou, ale nic nebrání tomu, abyste se vyvarovali chyb samotných císařů.

V další části balíčku na vás jako první čeká Battletech . Je to sice strategie, ale řadí se do taktických tahovek. Je to jeden z nejlepších MechWarrior titulů za posledních několik let. Každého mecha v jednotce si můžete dle libosti upravovat a v soubojích je výrazně využíván i terén. Dvojici této části doplňuje RPG Tyranny od Obsidianu. Jedná se o hru klasického střihu inspirovanou legendami jako Baldur’s Gate nebo Icewind Dale. Příběh je tedy pořádně rozsáhlý a můžete ho ovlivňovat vašimi rozhodnutími.

Pokud by to na vás bylo málo hardcore, tak se můžete pustit do Europa Universalis IV . V této strategii není až tak důležitý boj, ale spíše se soustředí na vztahy mezi zeměmi a na politiku. I dlouho po vydání má stále aktivní komunitu, která tvoří rozsáhlé modifikace včetně zcela nových světů. Úvodní trojici uzavírá další fantasy – Warlock: Master of the Arcane . Na rozdíl od předchozích jmenovaných není tak opěvovaná, ale její hodnocení se pohybují v nadprůměrných číslech.

Nový balíček her od Humble Bundlu jistě potěší všechny stratégy. Svými tituly do něj totiž přispělo vydavatelství Paradox Interactive, které se žánru strategií věnuje už dlouhá léta. V první části balíku za 0,86€ najdete rovnou 3 tituly. Prvním z nich je Age of Wonders III . Tento díl se ještě stále držel původního konceptu, takže je zasazený ve fantasy světě plném elfů a dalších mytických bytostí.

Už je to hodně let, ale bývaly doby, kdy studia EA dokázala vytvořit kvalitní RPG. Mezi mistry v tomto ohledu patřili vývojáři z Bioware. Od nich tady najdete kromě původního Dragon Age (5,46$) také oba díly Star Wars: Knight of the Old Republic (každý 3,49$) . Po posledním Mass Effectu a Anthemu se jim nyní moc nedaří. Snad to zvládnou zvrátit s pokračováním Dragon Age, které by mělo už nějaký ten rok být ve vývoji.

Od RPG akce na GOGu by nejeden hráč jistě čekal, že se v ní objeví celá série Zaklínače. Tentokrát je to ale jinak. Najdete tady převážně RPGčka ze staré školy. I v případě těch nejnovějších se jedná o duchovní nástupce legend jako je Baldur’s Gate nebo Ultima . Tyto série samy o sobě také nechybí a cena každého dílu se pohybuje v nízkých jednotkách dolarů. Tedy až na Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear (21,86$) .

Vedle toho můžeme doporučit Bridge Constructor Portal (150 Kč). Stavěním mostů se zabývalo už několik titulů, tady je to ale okořeněné o prvky ze série Portal. Abyste se dostali do cíle, musíte nejen postavit kvalitní konstrukci, ale také portály. Najdete tady i vážnější simulátory jako je Big Pharma nebo Airport Simulator. Ale stejně bychom sáhli raději po něčem odlehčeném jako je Slime Rancher (160 Kč) .

Stále probíhá: Humble Daedalic Bundle

Německé vydavatelství Daedalic Entertainment se zaměřuje především na adventury klasického střihu. V tomto balíčku ale najdete výběr z širší škály herních žánrů. Jeho první část (0,87€) každopádně začíná s point’n’click adventurou Night of the Rabbit. V ní si prožijete kouzelný příběh s hlavním hrdinou Jerrym, který následuje bílého zajíce až do podivného světa, kde zvířata umí mluvit.

Vedle toho tady máme dobrodružnou adventuru Fire: Ungh’s Quest, ve které se podíváme do doby kamenné a pomůžeme hlavnímu hrdinovi najít oheň. První část uzavírá real-time strategie A Year of Rain. Zdejší svět se nenachází v moc dobrém stavu a všechny frakce musí válčit o každý kousek zdrojů.

Druhá část balíčku (7,15€) obsahuje čtveřici titulů. State of Mind je příběhovka zasazená ve futuristickém prostředí. Odehrává se v Berlíně roku 2048, kdy dochází zdroje, rozšiřují se nemoci a lidstvo je na pokraji sil. The Great Perhaps je pak logická adventura, ve které sledujeme příběh astronauta vracejícího se na Zemi zničenou řadou pohrom. Pokud pravidelně sbíráte na Epic Store hry zdarma, tak AER: Memories of Old, ve kterém se vydáváte do země starých bohů, jistě máte v tamní knihovně. Jako poslední je tady menší survival CryoFall, který je momentálně dostupný v rámci předběžného přístupu na Steamu.

Poslední čtveřici her (13,12€) otevírá tahové RPG Iratus: Lord of the Dead. Na první pohled připomíná velmi úspěšný Darkest Dungeon. Tady ale stojíte na straně temna. Jakožto velitel armády nemrtvých se budete snažit pomoci nekromantovi dostat se na povrch. Pokud máte rádi walking simulátory jako je Vanishing of Ethan Carter nebo Dear Ester, jistě si užijete The Suicide of Rachel Foster. Jak již název napovídá, budete se snažit odhalit tajemství za sebevraždou dívky jménem Rachel. Jako další tady máme Iron Danger. V této taktické bojovce si budete pohrávat s časem tak, abyste využili plný potenciál obou hlavních postav.

A jak jsme začali, tak i končíme. Ken Follett's The Pillars of the Earth je další point’n’click adventura. Tentokrát nás její autoři vezmou do Anglie 12. století, kde se v malém městečku snaží jeho obyvatelé přežít, jak to jen jde. Příběh je inspirovaný stejnojmennou knihou.