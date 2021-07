Hry zadarmo nebo se slevou: letní akce PlayStationu a válečný Verdun zdarma

Epic Store – Verdun a Defense Grid: The Awakening zdarma Další týden slev a další dvojice titulů zdarma, které si můžete uzmout na Epic Store . Tentokrát tady máme jednu válečnou multiplayerovku a tower defense strategii. Verdun se odehrává na západní frontě během první světové války. Jedná se o čistě multiplayerovou záležitost. Vyzkoušíte si jak roli útočící čety, tak obranu své linie. I když je Verdun v první řadě akční FPS, tak v něm hraje důležitou roli i taktika. To platí zejména v režimu První linie, kde postupně dobýváte území a podle toho, nad jak velkou částí máte zrovna kontrolu, se prostředí mění. Samozřejmě ale nechybí ani tradičnější herní módy jako je Deathmatch. Únik z databáze obchodu Epicu vyzradil remake thrilleru Alan Wake

Oproti tomu je Defense Grid: The Awakening přímočařejší. Na své základně stavíte a vylepšujete vybavení a zbraně, díky kterým nepřátelské jednotky padnou co možná nejrychleji. S každou další vlnou se úroveň obtížnosti zvyšuje, takže postupně budete muset více promýšlet, jaké prostředky proti nepřátelům použít.

GOG – Team17 Essentials Team17 je britské vydavatelství, které znáte především díky sérii Worms. Za dobu své existence ale pomohlo s vydáním celé řady dalších titulů. Ty nejlepší z nich najdete v nové slevě na GOGu . Mezi nimi je například Blasphemous (8,5€), kterému se častokrát přezdívá 2D Dark Souls. Této kultovce se podobá nejen obtížností, ale také temnou atmosférou. Jestli byste raději něco poklidnějšího, tak možností pro vás je My Time at Portia (10,2€). V této relaxační záležitosti si stavíte vlastní obydlí, seznamujete se se zdejšími obyvateli a postupem času se vydáte i na výpravu za dobrodružstvím. Tvůrci této hry momentálně pracují na pokračování My Time at Sandrock, kterého bychom se měli dočkat ještě letos. Team17 představuje Worms Rumble. Nový díl přinese battle royale pro 32 hráčů

Mimo výše zmíněné můžeme doporučit také oba díly The Escapists (3,8€ a 5€). Budete muset předvést svoje umění útěku a se všemi dostupnými prostředky se dostat z vězení. Nejsou tady ale jen obyčejné věznice. Postupně se obtížnost zvyšuje a druhý díl přináší oproti jedničce nové možnosti navíc.

PlayStation Store – Summer Sale Velké letní slevy dorazily konečně také na PlayStation . S výběrem se Sony nijak nepáralo. Najdete tady žhavé novinky, ověřené klasiky i exkluzivity, které si jinde, než na PlayStationu nezahrajete. Snad vůbec poprvé je v digitální distribuce zlevněný remake Demon’s Souls (1 589 Kč). Studio Bluepoint Games originál převedlo do moderní podoby bez jediné chyby. Pokud už PS5 máte, určitě byste Demon’s Souls měli dát šanci. Za poslední měsíc nabralo na popularitě MMORPG Final Fantasy XIV. Nápor byl tak velký, že to nevydržely některé herní servery. Vyzkoušet si ho sice můžete zdarma, ale abyste měli k dispozici veškerý obsah, neobejdete se bez expanzí. Shadowbringers (475 Kč) zahrnuje i obě předchozí. Ještě tedy máte pár měsíců na to se připravit na příchod expanze Endwalker, která by měla do hry dorazit v listopadu. Final Fantasy XVI v prvním traileru ukazuje parádní filmečky i rychlou akci

Roztomilé battle royale Fall Guys (317 Kč) jen pár dní zpátky dostalo novou porci obsahu. Nové úrovně jsou tematicky tvořené ve stylu džungle, a to se týká i nových oblečků. S již pátou sezónou mají Fall Guys už docela bohatý obsah, ale vývojáři z Mediatonic mají stále kam pokračovat. Fanoušky fotbalu pak jistě potěší velká sleva na FIFA 21 (378 Kč). Jedná se o standardní edici a dostanete jak verzi pro PlayStation 4 tak pro PlayStation 5. Za pár měsíců tady už sice budeme mít nový ročník, ale na běžné hraní vám ten současný ještě nějakou chvíli dobře poslouží.

Ubisoft Connect – Travel Sale I když máme ke hrám od Ubisoftu spoustu výhrad, tak musíme uznat, že umí dělat nádherné herní světy. Právě o nich je nová slevová akce. Za odlišným názvem se ale skrývá docela běžná sleva, ve které najdete většinu velkých značek z repertoáru tohoto francouzského giganta. Pokud jste si brousili zuby na Assassin’s Creed Odyssey, tak teď je ta pravá chvíle pro nákup. S velkou slevou totiž můžete mít jeho ultimátní edici (29€). Nemusíte tedy řešit žádná DLC. Toto balení zahrnuje veškerý obsah, který pro toto řecké dobrodružství Ubisoft přidal po vydání hry. Unikly záběry z testu online týmovky The Division: Heartland

Pro hráče multiplayerovek tady pak máme looter shooter The Division 2 (9€). Po New Yorku se podíváme do nákazou poznamenaného Washingtonu. Ve slevě je kromě hry samotné také její velké rozšíření Warlords of New York (9€).

Stále probíhá: Steam – Mafia Sale Odhadujeme, že většina z vás má tuto sérii ve své sbírce už delší dobu. Pokud tomu tak není, tak máte perfektní příležitost k jejímu doplnění. Na Steamu totiž momentálně ve slevách najdete všechny díly legendární Mafie (3,3€) včetně originálu z roku 2002. Z této verze byla sice vyříznuta část soundtracku, ale není nic těžkého ji tam vrátit zpět. Loni byl velký poprask ohledně definitivní edice Mafie (24€). Tento kompletní remake vypadá opravdu nádherně, ale vývojáři přišli s pár změnami, které si raději mohli odpustit. I když se budeme stále raději vracet k originálu, tak definitivní edice je příjemnou možností poznat první díl hlavně pro nové hráče. Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recenze

Mafii 2 (9,9€) tady máme také v definitivní edici. V tomhle případě se ale nejedná o remake, ale jen lehce vylepšený originál v balení spolu se všemi DLC. I když v době vydání moc nadšení nesklidila, tak druhá Mafie je po těch letech také velmi oblíbená. To už se ale nedá říct o Mafii 3 (9,9€), ve které se studiu Hangar 13 sice povedlo pěkně zpracovat město, ale zbytek hry už moc kvality nepobral.