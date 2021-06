Hry zadarmo nebo se slevou: letní akce v plném proudu a Sonic Mania zdarma

Ani tento týden vás Epic neochudí o další porci her zdarma . Opět si můžete do knihovny přidat rovnou dva tituly. První z nich je Sonic Mania, která vyšla v rámci oslav 25. výročí této značky. Sega tím vzdává hold klasickým dílům, které vycházely v době konzole Sega Genesis.

Polovina roku už je za námi a aby nám to PlayStation připomněl, připravil si ve svém obchodě další větší slevovou akci . Tentokrát jsou její součástí spíše ověřené klasiky než ty největší novinky z posledních měsíců. S pěknou slevou můžete mít například Crash Bandicoot 4: It’s About Time (1 080 Kč) .

Během E3 bylo představeno pokračování Mariovy verze X-Comu s podtitulem Sparks of Hope. První díl Kingdom Battle si nyní můžete pořídit za 275 Kč . Pokud vám nevadí, že tato strategie není úplně hardcore a spíše působí odlehčeným dojmem, tak směle do toho. Díky svojí kvalitě si vysloužila výborná hodnocení. Kromě toho jsou pro něj ve slevě také DLC doplňky.

Občas je už té akce až moc, a tak se hodí nějaká relaxační záležitost. Vhodným kandidátem je například Firewatch (165 Kč) . V této příběhové adventuře se stanete hlídačem lesa, kolem kterého se začnou dít docela zvláštní věci. Je jen na vás, abyste se vydali do přírody a zjistili, co za tím stojí.

Ještě do konce nadcházejícího víkendu si můžete na Switch pořídit celou řadu titulů za parádní ceny. Doby, kdy Nintendo jen málokdy pořádalo slevové akce, už jsou minulostí. Jednou z nejlepších nabídek, kterou tady najdete, je bezesporu Metro: Last Light Redux (63 Kč) . Na Switchi běží parádně, a navíc je součástí hry i čeština.

Cities: Skylines jsou duchovním nástupcem série SimCity a lepší budovatelskou strategii, ve které si stavíte své město podle svého do posledního detailu, budete hledat jen těžko. Když už do toho půjdete, sáhněte rovnou po Mayor’s edici (500 Kč) , která zahrnuje všechna velká rozšíření. Spolu s nimi nabírají Cities úplně nový rozměr.

Když je řeč o simulátorech, nejednomu hráči se jako první vybaví tituly typu Farming Simulator a jemu podobné. Xbox do této kategorie ve své nejnovější akci ale zařadil podstatně širší sortu her, které byste tady možná ani nečekali. Jednou z takových je například odlehčená záležitost Untitled Goose Game (341 Kč) .

I když se o For Honor nemluví tolik, jak by si nejspíš Ubisoft přál, tak má stále pevnou základnu hráčů a vývojáři neustále tvoří nový obsah do hry. Momentálně je v pěkné slevě Merching Fire edice (12,5€) , ve které spolu se hrou najdete velkou expanzi. Ta přidává Arcade mód, nový PvE mód a čtveřici nových hrdinů.

Letní slevy se postupně dostávají na většinu digitálních distribucí a tento týden to s nimi rozjel Ubisoft . Pokud vám chybí ve sbírce jakákoliv hra od tohoto vydavatelství, tak je velká pravděpodobnost, že ji mezi zlevněnými tituly také najdete. Ubisoft jako obvykle do akce povolal všechny své největší značky.

Vedle toho tady máme nedávno vydanou platinovou edici Dying Light (25€) . V tomto balení dostanete základní hru spolu s veškerým obsahem, který k ní vývojáři dodali až po vydání. Je to velká porce zábavy. Obzvlášť pokud se do hraní pustíte v kooperaci.

Letní počasí už k nám v posledním týdnu dorazilo, takže je čas i na nějaké pořádné letní slevy. Jako první to letos rozjel GOG , kde momentálně probíhá akce na hry všeho druhu. Mezi slevami samozřejmě najdete i retro záležitosti, které nejsou dostupné na žádné jiné digitální distribuci. To platí například pro první Metal Gear Solid (8€) .

Kromě toho tady máme například Worms Rumble, což je zatím poslední přírůstek do této červí série. Tvůrci tentokrát nevsadili na tahové bitvy. Místo toho rozpoutali pořádnou akci. Rumble si bere značnou inspiraci z battle royale her, takže tady najdete herní mód pro 32 hráčů, kteří proti sobě válčí za pomocí ikonických zbraní jako je svatý granát či ovce.

V červnu si předplatitelé Humble Choice mohou opět vybrat z celkem 12 rozmanitých titulů. Tentokrát je ale bezesporu tím největším lákadlem platinová edice strategie Civilization VI. Ta obsahuje kromě samotné hry také 8 DLC doplňků včetně těch velkých jako je Gathering Storm nebo Rise and Fall. Civilizace s šestým dílem sice výrazně změnila stylizaci, ale v jádru je to stále ta komplexní strategie, ve které můžete vítězství dosáhnout několika různými způsoby.

Stále probíhá: Steam – Tell Me Why zdarma

Poslední výtvory studia Dontnod, které se proslavilo hlavně díky své adventurní sérii Life is Strange, nesklidily zrovna nejlepší ohlasy. Jeden z těch nejnovějších si nyní můžete zdarma přidat do své knihovny na Steamu. Tato nabídka bude platit pro všechny tři epizody Tell Me Why až do konce června.

Prožijete si příběh sourozenců Tylera a Alyson Ronanových, kteří mezi sebou sdílejí pouto vyvolávající nadpřirozené síly. Společně se snaží odhalit vzpomínky na jejich nelehké dětství. To společně prožili v malém městě na Aljašce.

Twin Mirror: maloměstská detektivka s uspěchaným vyvrcholením | Recenze

Stejně jako většina ostatních titulů Dontnodu je i Tell Me Why klasickou novodobou příběhovkou, ve které spíše sledujete filmečky a rozhodujete se v rozhovorech. Příběh se v některých částech může měnit podle toho, jaké možnosti v konverzacích zvolíte.