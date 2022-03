Hry zadarmo, nebo se slevou: letní slevový festival a Demon's Tilt zdarma

GOG – Games Festival V obchodě GOG už to dávno není jen o retro záležitostech, jak to platilo v jeho začátcích. To poznáte hned s prvním pohledem na nový herní festival, který je spojený s velkými slevami. Kromě starých klasik jsou tady i tituly z posledních let. Třeba takové Disco Elysium ve Final Cut verzi (17,5$) je jednou z nejchválenějších adventur posledních let. Za polovic můžete mít také nechvalně známý Cyberpunk 2077 (33$). Do hry přišlo už několik patchů s opravami a vylepšeními, ale stále je tak trochu o náhodě, jestli budete mít bezproblémový průchod nebo ne. Až bude Cyberpunk v perfektním stavu, bude bezpochyby výborným sci-fi RPG. Zatím je ale stále potřeba brát ohledy na jeho problémy. Next-gen verze hry Cyberpunk 2077 jsou venku. Dorazil i obří patch a zkušební verze

Nedávno do kin zase jednou zavítal Batman, takže se nejednomu hráči jistě zachtělo znovu navštívit město netopýřího muže. Ve slevách na GOGu najdete několik dílů Batmanovy arkhamské série. My doporučujeme hlavně Arkham City (5,5$), které má parádní město, kde řádí ikoničtí záporáci. Vedle toho byste neměli minout ani výborný Arkham Knight (8,75$).

Humble Europa Universalis IV Bundle Mezi hráči strategií je Europa Universalis IV velmi oblíbenou hardcore záležitostí. Je to nejen díky komplexní hratelnosti, ale také se na tom podepsala dlouholetá podpora moderské komunity. S nimi si do hry můžete přidat další historické události nebo třeba zavítat do Stredozemě z Pána prstenů. Nejen základní hru nyní můžete mít za pár korun v novém balíku na Humble Bundle. Pokud si vystačíte se základní hrou, nemusíte platit víc než 1€. Europa Universalis IV má ale spoustu DLC přídavků, jejichž cena v základu není zrovna nízká. Proto stojí zauvažovat i o dalších částech balíků. Ta další vás vyjde na 9€ a přidává rovnou 7 DLC rozšíření. Mezi nimi třeba El Dorado, expanze Art of War a Res Publica, nebo třeba Conquest of Paradise. 19 nejlepších strategických her, který si dnes můžete zahrát

Balík pro Europa Universalis IV je rozdělený na čtyři části. Ta třetí s cenovkou 13,25€ k základní hře přidává celých 20 DLC rozšíření. Pokud vám to přijde mnoho, tak ještě ani z daleka nekončíme. Kompletní balíček, který vás vyjde na 18,19€, obsahuje celkově 32 DLC rozšíření. Spolu s tím se obsah, který vám už tak vystačí na desítky hodin, ještě pořádně rozroste.

Epic Store – Demon's Tilt zdarma I v předchozích letech platilo, že začátkem roku se na Epic Store rozdávají menší tituly a jinak to není ani teď. Tento týden si můžete do své knihovny přidat Demon’s Tilt, což je příběhová variace na klasický Pinball. Skrz tři různé pinballové stoly si projdete příběhem propleteným kryptickými tajemstvími. Nevyhnete se ani souboji s bossem. Není to ale jen o správném odpalování kuliček. Demon’s Tilt s Pinballem zkombinoval prvky bullet hell her. Útoky nepřátel můžete ale využít i ve svůj prospěch. To všechno samozřejmě s cílem získat co největší finální skóre. Přijde další Zaklínač. CD Projekt oznámil novou ságu a rozjede ji doslova epicky

Během hraní se můžete dostat k obrovským bonusům plněním rituálů a řetězením komba. Kromě klasické kampaně jsou k dispozici i speciální módy, ve kterých je chaos na obrazovce ještě větší díky dalším mechanikám.

Xbox Store – A ocenění získává... Během roku se koná celá řada předávání cen, během kterých jsou oceňovány ty nejlepší tituly, které by vás neměly minout. Právě takové hry, které sklízí jedno ocenění za druhým, najdete v aktuální akci v obchodě Xboxu. Jedná se ale spíše o tituly od menších studií. Proto je v nabídce třeba logický Superliminal (285 Kč), ve kterém si tvůrci výborně pohrávají s perspektivou. Pro hráče, kteří mají rádi výzvu, doporučujeme plošinovku Celeste (100 Kč), ve které se s hlavní hrdinou snažíte dostat až na vrchol hory. Musíte ale překonat desítky levelů, jejichž obtížnost neustále narůstá. Stačí jedna chyba a vracíte se zase na začátek. Bez rychlých a přesných reakcí se tady neobejdete. Superliminal: záleží na úhlu pohledu | Recenze

Inside (100 Kč) od tvůrců Limbo je také plošinovka, ale pocit z hraní budete mít úplně jiný. Atmosféra je tady velmi důležitým prvkem a místo rychlého poskakování tady postupujete pomaleji a řešíte logické hádanky. To celé v nebezpečném prostředí, kde se proti nepřátelům nemáte nejmenší šanci ubránit při přímém střetu.

Ubisoft Connect – Spring Sale Do obchodu Ubisoftu dorazily letní slevy, ve kterých je valná většina toho, co toto francouzské vydavatelství za poslední roky vyplodilo. Není to zase tak dlouho, co se na pulty obchodů dostalo Far Cry 6 (30$). Po necelém půl roce ho můžete mít za poloviční cenu. Osvobozování tropického ráje Yara sice může být stereotypní, ale pokud si libujete ve velkých ubisoftích světech, určitě zklamaní nebudete. Další stálicí Ubisoftu je série Assassin’s Creed, se kterou se jen tak nerozloučíme. Valhallu (24$) ve slevách najdete v několika různých edicích. Zlevněné jsou ale pouze ty, které nezahrnují velké rozšíření Dawn of Ragnarök, které vyšlo teprve před pár týdny. Starší díly ale můžete mít za lepší cenu i v těch neobsáhlejších edicích. To se týká třeba i ultimátní edice Assassin’s Creed Odyssey (30$). Ubisoft podle insidera připravuje velkou prezentaci. Ukáže se 20 her včetně neoznámených novinek

Z těch novějších přírůstků od Ubisoftu se sleva nevyhnula ani adrenalinovým sportům v Riders Republic (27$). Vývojáři ho stále podporují a jakožto duchovnímu nástupce horského Steep se mu zadařilo velmi dobře.

Nintendo eShop – Games on Sale I mezi běžnými slevami na Switchi se najde pár nabídek, které byste neměli přehlédnout. Tentokrát mají žně fanoušci tahových strategií. Kompletní verzi XCOM 2 (128 Kč) se zatím na této platformě neprodávala za nižší cenu. Proti mimozemské invazi se tak můžete postavit rovnou i s DLC obsahem. Pokud je na vás XCOM moc komplikovaný, můžete sáhnout po Mario + Rabbids: Kingdom Battle (275 Kč). Ubisoft tady slavného instalatéra a jeho kamarády spojil s vesmírem šílených králíků. Společně se musí v tahových bitvách postavit dalšímu mocnému nepříteli. Do slev se dostalo i DLC, ve kterém je hlavní hvězdou opičák Donkey Kong. Nástupce Nintenda Switch bude podporovat DLSS a ray-tracing. Naznačuje to únik Nvidie

Taktických tahovek už jsme tady měli dost, je čas na jiný druh strategií. Ani na Switchi nechybí Civilization VI (240 Kč). V zatím posledním díle slavné série máte nové možnosti, jak dosáhnout vítězství. Stejně jako v případě Maria jsou i u Civilizace zlevněné některé DLC doplňky přidávající nové civilizace i herní mechaniky.

Stále probíhá: PlayStation Store – Mega March Žádné vymýšlení složitých názvů, které o slevě nic pořádného neřeknou. Zkrátka tento týden na PlayStationu máme velký březnový výprodej, ve kterém najdete směs her ze všech možných žánrů. Za přijatelnou cenu je tady třeba Assassin’s Creed Valhalla (780 Kč). I když se série s každým dílem stále víc odvrací od pojetí původních dílů, tak ve zdejším otevřeném světě se můžete vyřádit na desítky hodin. Jestli máte raději hry více zaměřené na příběh, můžeme doporučit A Plague Tale: Innocence (262 Kč). První velká hra od Asobo Studio velmi příjemně překvapila. V této akční adventuře sledujeme příběh dvojice sourozenců, kteří se snaží uniknout inkvizici. To všechno se odehrává ve Francii během velké morové epidemie, takže se zároveň musí vyhýbat i hordám nakažených krys. Další výbornou příběhovkou je Lost Judgment (870 Kč). I když se jedná o druhý díl spin-offu série Yakuza, tak do něj mohou naskočit i nováčci. Detektiv Jagami se tentokrát pokouší vyřešit případ, který na první pohled působí jako dokonalý zločin. Ve skutečnosti jsou ale dějové linky mnohem propletenější, než se může zdát. Kooperační příběhovka It Takes Two zamíří do filmu

Pro hraní v kooperaci snad není lepší volby než It Takes Two (400 Kč), které si z posledních The Game Awards odneslo ocenění za nejlepší hru roku. Hra je designovaná na hraní ve dvojici, takže bez spoluhráče to zkrátka nejde. Budete se snažit upevnit vztah rodičů, kteří byli proměněni v loutky a dostali se do podivného pohádkového světa.

Stále probíhá: Humble Choice – Mass Effect: Legendary Edition, Man of Medan a další Předplatné Humble Choice se opět lehce změnilo a funguje víceméně na podobné bázi jako dřívější Humble Monthly. V březnu není jeho nabídka vůbec špatná. Většina her z nabídky by se dala považovat za lákadlo, proč tento měsíc těch 12€ do své herní knihovny zainvestovat. Tím největším je tady Mass Effect: Legendary Edition, ve které najdete celou trilogii této kultovní sci-fi série spolu se všemi DLC. Vedle toho dostanete třeba i příběhovou adventuru Man of Medan od tvůrců Until Dawn. Parta kamarádů se vydává na výlet na lodi. Rychle ale zjistí, že s jejich výpravou je něco špatně. Kolik se jich dožije dalšího dne, záleží na vašich rozhodnutích. Rozhodnutí ovlivní příběh také v Desperados III. Jedná se o prequel celé série, takže ani nováčci nemusejí mít strach, že se v této taktické westernovce nebudou orientovat. Nebuchadnezzar: vybudovat Babylón je pořádná dřina | Recenze

Následuje česká budovatelská strategie Nebuchadnezzar, ve které se stanete velkým stavitelem v období Mezopotámie. Pokud si pamatujete starší strategie typu Pharaoh, určitě by vás tenhle titul měl zajímat. Hráče bojovek by pak mohl zaujmout Nickelodeon All-Star Brawl, který ve stylu Super Smash Bros. spojuje slavné postavy do jedné velké bitvy. Součástí soupisky je třeba Spangebob nebo želvy nindža. Kompletní nabídku najdete jako vždy na stránkách Humble Bundle.