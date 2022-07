Hry zadarmo, nebo se slevou: letní slevy na PlayStationu a simulátor sekání trávy zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – Summer Sale Sice o něco později než u konkurence, ale už i v obchodě PlayStationu odstartovala letní slevová akce. Zase jednou tady máme slušné slevy na hry z různých žánrů od větších i menších vývojářských týmů. Nás na první pohled zaujala speciální edice Devil May Cry 5 (346 Kč). Capcomu se v posledních letech povedlo všechno, na co sáhnul, a poslední díl této brutální akce není výjimkou. Jakmile je v takové akci i česká hra, tak ji zkrátka nemůžeme vynechat. Mafia: Definitive Edition (350 Kč) sice není dokonalá, ale je to povedený remake jedné z nejlepší českých her v historii. Zejména kvůli grafickému zpracování se město Lost Heaven vyplatí navštívit i po letech. Změny příběhu ale moc neprospěly, a proto se stále rádi vracíme i k originálu. Aby to nebylo všechno jen o akci a přestřelkách, tak si dáme jednu klidnější záležitost. Stanley Parable: Ultra Deluxe (463 Kč) vypráví příběh obyčejného zaměstnance korporátu. Jednoho dne ale Stanley v kancelářích zůstane sám. Půjdete hledat odpovědi tam, kam vás navádí vypravěč, nebo se vzbouříte jeho pokynům a pokusíte se objevit všechna tajemství? Podívejte se, jak mělo vypadat zrušené pokračování Batmana Batmanova arkhamská série stále patří mezi ty nejlepší herní adaptace superhrdinských komiksů. Trojici jeho nejlepších dílů najdete v Batman: Arkham Collection (480 Kč), kde chybí pouze Arkham Origins z počátků netopýřího muže. První dva díly se navíc dočkaly pár grafických vylepšení a nechybí ani závěr s Arkham Knightem, což je záporák přímo vytvořený pro potřeby hry.

Epic Store – Lawn Mowing Simulator zdarma Po letní akci na Epic přichází chvíle klidu. Odpočinou si můžete třeba při sekání trávy, ale kdo by se v takovém teple chtěl dobrovolně vydávat ven ze svého herního doupěte? Naštěstí najdete řešení v aktuální rozdávačce her zdarma, kde si můžete do knihovny přidat Lawn Mowing Simulator. Vůbec nás nepřekvapuje, že takový simulátor existuje. Když už jsme tady měli simulátor kamene, hadru, toustového chleba nebo sledování rostoucí trávy, tak usednutí za volant sekačky nezní zas tak bizarně. Na britském venkově se pokusíte vytvořit perfektní anglický trávníček za pomoci licencovaného náčiní. Nejlepší hry zdarma: Jak si skvěle zahrát a neutratit za to ani korunu Není to ale jen o perfektním sekání. Stanete se vlastníkem celé společnosti, o kterou se náležitě musíte starat. Do toho spadá vylepšování vybavení, najímání zaměstnanců, zajištění reklamy, abyste se dostali do povědomí lidí, a řada dalších věcí.

GOG – Find Your Indie Nezávislá studia nám nejednou dokázala, že bez problému zvládají konkurovat i světovým herním gigantům. Na hry od takových týmů se zaměřila nová akce na GOGu, kde si pro vás připravili opravdu velký výběr nejen samotných her, ale zlevněná jsou i DLC. V žebříčku nejprodávanějších titulů u hráčů boduje příběhová adventura Disco Elysium (14,3$) a není se ani čemu divit. V roli detektiva, který zapomněl i svoje vlastní jméno, vyšetřujete smrt oběšence v pochmurném světě plném cynického humoru. Vaše volby mají viditelné následky, což může vyústit i v to, že vaše vyšetřování skončí už po pár minutách. Pokud nedáte dopustit na střílečky ze staré školy, tak byste neměli minout Ion Fury (7,5$). Stojí za ní studio, které stvořilo legendárního Duke Nukem 3D. I jejich novinka je postavená na Build enginu. Ten je ale o poznání vylepšený, takže i když na pohled vypadá Ion Fury jako retro záležitost, hraje se jako moderní střílečka. Ion Fury: retro vzpoura kybernetického šílence | Recenze Asi není nikdo, kdo by si užíval balení věcí do krabic. Jejich vybalování už je ale něco jiného. Rozbalování věcí je základní mechanikou v hříčce Unpacking (16,3$). Přicházíte do nového bytu a všechny vaše věci jsou stále v krabicích. Můžete se tedy směle pustit do jejich rozbalování, přičemž vše si můžete poskládat dle libosti.

Xbox Store – Ultimate Game Sale Další velká akce dorazila i do obchodu Xboxu. Stejně jako u konkurence i tady najdete směsku rozmanitých titulů. Nás na první pohled zaujala The Arkane Collection (712 Kč), ve které najdete všechny zásadní tituly tohoto studia spadajícího pod Bethesdu z posledních let. Do toho spadá kompletní série Dishonored spolu se sci-fi akcí Prey. FromSoftware letos zabodoval s Elden Ringem, ale nesmíme zapomínat ani na jeho předchozí úspěchy. Sekiro: Shadows Die Twice (900 Kč) si právem vysloužilo ocenění za nejlepší hru roku. I když se od předchozí tvorby tohoto studia výrazně liší, tak dokazuje, že si vývojáři zvládají poradit s přímočarým vyprávěním příběhu a stylem hratelnosti, který tolik nezávisí na RPG mechanikách. Sekiro ale také patří mezi hry, ve kterých se bez rychlých a přesných reakcí neobejdete. Už za pár měsíců nás čeká pokračování příběhu sexy čarodějnice Bayonetty. To sice na Xbox nezamíří, ale můžete si na něm zahrát první díl. Bayonetta (252 Kč) právem patří mezi nejlepší hry studia PlatinumGames. Nebeské síly se postaví peklu, ale v tomhle konfliktu není ani jedna strana v právu. Pro Bayonettu ale není problém bojovat s každým, kdo si na ni něco dovolí, bez ohledu na to, ke které straně patří. Bayonetta 3 má datum vydání. Sexy čarodějka se do boje proti homunkulům pustí v říjnu A teď se vrátíme mnohem více do minulosti. Série Castlevania patří mezi legendy, které se na herním trhu neobjevily už celé generace. Díky dvojici kolekcí se ale můžete vrátit ke starším dílům. Castlevania Anniversary Collection (102 Kč) zahrnuje úplný začátek série a s ní si můžete zahrát i Kid Dracula, který původně vyšel pouze v japonštině. Novější díly pak najdete v Castlevania Advance Collection (354 Kč), která obsahuje trojici dílů původně vydaných na Gameboy Advance.