Hry zadarmo, nebo se slevou: letní slevy na Steamu a Hood: Outlaws & Legends zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Steam - Letní výprodej I když letní výprodeje na Steamu už nejsou tak velkou událostí, jako tomu bylo před lety, tak je to stále výborná příležitost k doplnění starších kousků do vaší herní knihovny. Výběr je opravdu široký a je velmi pravděpodobné, že většina vašeho seznamu přání bude mezi slevami zahrnuta. U hráčů podle žebříčků Steamu zabodovala FIFA 22 (9,6€). Zatím poslední ročník posunul tradiční fotbal zase o něco dál. Je to také předposlední ročník FIFA, který vyjde pod záštitou EA Sports. Od příštího roku už bude známá jako EA Sports FC. Do té doby se ale stále můžete vracet ke klasickému fotbalu, ve kterém jako obvykle najdete klasické módy včetně kariéry nebo Ultimate Teamu. Součástí slev jsou také pecky od studia Rockstar Games. Grant Theft Auto V už máte dost pravděpodobně všichni, ale pokud by se náhodou našel někdo, komu stále chybí, tak nyní můžete mít se slušnou slevou Premium edici (15€), která zahrnuje několik bonusů do multiplayeru. Kromě toho se můžete vydat i na divoký západ v Red Dead Redemption 2 (30€), které i po letech patří mezi ty nejlepší singleplayerové hry historie. Nejlepší příběhové hry pro PC a konzole. Vede Zaklínač, tajuplný NieR a divoký západ v Red Dead Pro milovníky kamionů tady máme český Euro Truck Simulator 2 (5€). Z pohodlí domova si můžete projet několik zemí Evropy. Kromě základní hry jsou ve slevách i skoro všechna DLC rozšíření. Spolu s nimi se podíváte třeba do Itálie, Francie nebo do skandinávských zemí.

PlayStation Store – Sci-Fi Discounts Sci-fi hry dominovaly letošnímu Summer Game Festu. Pokud vám nestačily trailery a ukázky z hraní, můžete si pořídit některou ze starších, které jsou součástí nové slevové akce v obchodě PlayStationu. Pokud se obejdete bez frenetické akce a příběh je pro vás to hlavní, rozhodně byste si měli projít Detroit: Become Human (400 Kč). Budoucnost, ve které jsou androidi k nerozeznání od lidí, má větší problémy, než se na první pohled může zdát. Když je řeč o exkluzivitách pro PlayStation 5, většinou se mluví o Last of Us, Bloodborne a dalších velkých jménech. Často se zapomíná na akci The Order 1886 (420 Kč), která sice byla krátká, ale s grafikou se vyrovná i dnešním hrám. I zasazením měl Order značný potenciál. Je škoda, že nemá více obsahu, ale i tak na pár hodin poslouží jako dobrá zábava. Recenze hry Marvel's Guardians of the Galaxy. Trefa do černého Guardians of the Galaxy byli velmi příjemným překvapením. Akce a průzkum vesmíru je přesně taková, jakou byste ji očekávali od komiksové předlohy. To všechno za doprovodu ikonického soundtracku. Ve slevě je Deluxe edice (1 060 Kč), která k základní hře přidává několik kostýmů, digitální artbook a dostanete rovnou verzi pro PS4 i PS5.

Epic Store – Hood: Outlaws & Legends, Iratus: Lord of the Dead a Geneforge zdarma Po dlouhé době se na Epicu tento týden objevily hned 3 hry zdarma. Tou nejlákavější je jednoznačně Hood: Outlaws & Legends, ve kterém se připojíte k rebelům. Ve skupině s dalšími hráči se snažíte okrást zbohatlíky. Nejste ale jedinou skupinou, která se o něco takového snaží. Vypořádat se tak musíte nejen se strážníky ovládanými umělou inteligencí, ale také s dalšími hráči. Iratus: Lord of the Dead vypadá na první pohled jako klon úspěšného Darkest Dungeon. Tady ale nejste na straně dobra. Ujmete se role nekromanta Irata, který vládne silám temnoty. Své poskoky si sami vytváříte z částí těl svých poražených nepřátel. Podzemní katakomby skrývají tajemství, díky kterým si můžete rozšiřovat i svoji základnu. S vytvořením silné armády se budete snažit vytvořit věčné království smrti. Fortnite slaví nejnovější Star Wars. Do hry dorazí Obi-Wan Kenobi Do třetice tady máme další fantasy RPG. V Geneforge také dáváte dohromady vlastní armádu mocných mutantů. I když graficky hra vypadá jednoduše, tak má obsah na několik desítek hodin. Skrz 80 různých zón na zapomenutém ostrově narazíte na různorodé národy a nové druhy magie. Geneforge vám dává naprostou volnost v tom, jak váš příběh bude pokračovat.

Xbox Store – Dark Souls Franchise Sale Studiu FromSoftware se podařilo udělat díru do herního světa díky svému neotřelému stylu a nekompromisní hratelnosti. Bez většího vysvětlování vás v jejich nejúspěšnější sérii hodí do temného fantasy světa, kde musíte porazit každého nepřítele, který se vám postaví do cesty. Jen ve výjimečných případech se vám souboje s bossy podaří na poprvé. Chce to trochu cviku a učení nepřítelových úderů, ale pocit po překonání výzvy je sladkou odměnou. Na Xboxu tento týden najdete zlevněnou celou sérii Dark Souls. I když se názory ohledně toho, kde začít, často rozchází, za nás doporučujeme vzít to pěkně od začátku. Dark Souls Remastered (550 Kč) je graficky lehce vylepšenou verzí oproti originálu a zároveň obsahuje i příběhové rozšíření Artorias of the Abyss. Na první pohled se může zdát, že Souls hry v sobě pořádně žádný příběh nemají. Opak je ale pravdou. Jen je vyprávěný netradičním způsobem, kdy se po detailech musíte pídit v popisech předmětů. Z Elden Ringu je hit. Za jediný měsíc prodal přes 13 milionů kusů Nechybí ani další dva díly. U Dark Souls 2 nemáte jinou možnost než si vzít edici Scholar of the First Sin (200 Kč), která má oproti originálu upravené rozmístění nepřátel a několik dalších úprav. V případě Dark Souls 3 pak doporučujeme rovnou Deluxe edici (620 Kč), která zahrnuje i důležitá příběhová DLC.

Nintendo eShop – Games on Sale I když tento týden na Switchi neběží žádná velká akce, tak se v tamním obchodě objevilo několik lákavých nabídek v čele s Inside (50 Kč). Za pár korun dostanete výbornou temnou plošinovku. Zdejší společnost neposkytuje svým obyvatelům moc svobody. Náš malý hlavní hrdina ale hodlá vystoupit z řady, což je nebezpečná cesta, ale její cíl rozhodně stojí za to. Od Ubisoft tady tentokrát máme několik her. Nás zaujala hlavně kolekce, ve které najdete Assassin’s Creed IV: Black Flag spolu s Assassin’s Creed Rogue (500 Kč). Může se zdát, že Switch pro tyhle hry není úplně ideální, ale běží na něj až překvapivě dobře. I na Nintendu se tak můžete stát pirátem nebo se poprvé v této dlouholeté sérii podívat na druhou stranu barikády celého konfliktu. Další doporučení míří na hráče metroidvanií. Pokud vám nevadí zabrousit mezi méně známé tituly, měli byste dát šanci Ender Lilies: Quietus of the Knights (438 Kč), ve které je v hlavní roli mladá slečna Lily. Záhadný déšť proměnil všechny živé bytosti v království na běsnící monstra. Musíte tedy uklidnit chaos a zjistit, co způsobilo tuto pohromu. Další Assassin's Creed by se mohl vrátit k plížení. Zavítáme do Bagdádu Kromě plošinovek se na Switchi výborně hrají i FPS střílečky. Jednou z těch nejpovedenějších je Call of Juarez: Gunslinger (200 Kč). Zároveň jde také jednu z nejlepších akcí z divokého západu, jakou si můžete zahrát. Skrz vyprávění ostříleného kovboje se vracíte k ikonickým událostem tohoto období plného loupeží a přestřelek.

Stále probíhá: PlayStation Store – Mid-Year Deals Polovina roku utekla jako voda, a i to je pro PlayStation příležitostí pro spuštění další slevové akce, ve které najdete hlavně velké tituly z posledních let. Mezi prvními uvidíte třeba Sekiro: Shadows Die Twice (925 Kč), které si po právu uzmulo ocenění za hru roku. I když se od ostatní tvorby studia FromSoftware docela výrazně liší, tak i tohle akční RPG dokáže potrápit vaše hráčské schopnosti. Antologie Dark Pictures se zatím skládá ze tří samostatných příběhů. Studio Supermassive Games s nimi sice neslaví takové úspěchy jako s Until Dawn, ale jako interaktivní zábava na několik večerů poslouží naprosto bez problému. Všechny tři najdete v uceleném balení Dark Pictures – Triple Pack (1 071 Kč). V Man of Medan vás čeká výlet na vodu. Little Hope vás zavede na průzkum tajemného městečka a v House of Ashes se podíváte do starověkého sumerského chrámu. Pokud jste fanoušci ostřejšího humoru, rozhodně by vás neměla minout dvojice herních adaptací seriálu South Park. K dispozici je bundle, se kterým dostanete The Stick of Truth i Fractured but Whole dohromady (627 Kč). V prvním díle se zdejší děti pustí do války mezi elfy a čarodějem. S pokračováním pak vymění své staré obleky za superhrdinské kostýmy. Ghostrunner dostane pokračování. Vyjde na PC a konzole nové generace Ghostrunner (280 Kč) dokázal, že Mirror’s Edge není jednou hrou, která umí perfektně zpracovat rychlý parkour. V tomhle případě se ale do skákání a běhání po zdech zapojí i máchání katanou a uhýbání před kulkami. V roli robotického vojáka se musíte dostat až na vrchol věže, která je posledním útočištěm lidstva. Při nákupu ale dejte pozor. Na PS Store jsou dvě položky, přičemž s jednou dostanete jen PS4 verzi, zatímco druhá obsahuje i verzi pro PS5.

Stále probíhá: Xbox Store – Zaostřeno na vydavatele I když název této akce můžete vyznít v tom smyslu, že v ní najdete jen tituly od jednoho vydavatelství, tak je její součástí docela bohatá směs ze všech koutů světa. Největší část si z ní ale jednoznačně ukousl Ubisoft, který toho v repertoáru moc nového nemá, a tak se musíme spokojit s jeho staršími tituly. Deluxe edice Assassin’s Creed Origins (430 Kč) ale nezní zase tak špatně vzhledem k tomu, že na nové konzole dorazil patch, díky kterému si Egypt můžete projít v 60 FPS. Pokud ve vaší knihovně stále chybí Kingdom Come: Deliverance, měli byste to napravit. Patří totiž mezi nejlepší české hry, které za poslední generace spatřily světlo světa. Mezi slevami najdete Royal edici (220 Kč) obsahující hru včetně všech DLC. Kromě Jindrovy dějové linky tak můžete třeba vybudovat Přibyslavice nebo prožít příběh s Terezou v hlavní roli. Kingdome Come: Deliverance i Total War: Rome se dočkají předělávky na deskové hry Když už jsme u kompletních balení, nemůžeme vynechat Metro Saga Bundle (430 Kč). S posledními generacemi příběhové FPS akce docela upadly, a tak občas nezbývá nic jiného než návrat k ověřené klasice. V tomhle balení najdete kompletní sérii Metro včetně DLC doplňků. S Arťomem si tak projdete celý příběh od jeho prvních akcí v tunelech až po výpravu do dalekých končin.

Stále probíhá: Ubisoft Connect – Summer Sale I do ubisoftího obchodu už dorazila letní akce. Kromě slev si pro hráče přichystali speciální nabídku. Pokud u nich do 6. července utratíte 20€, dostanete do peněženky na Ubisoft Connect 10€ navíc. Ty pak můžete využít na cokoliv kromě předobjednávek. Neznamená to, že musíte utratit 20€ najednou. I když uděláte několik menších nákupů, které tuto částku dohromady přesáhnou, tak bonus dostanete také. Teď už ale ke slevám. Jelikož série Assassin’s Creed letos oslaví 15. výročí, tak můžete mít za nižší cenu většinu dílů. To platí i pro ten nejnovější. Assassin’s Creed Valhalla (24€) i dva roky po vydání stále dostává nový obsah včetně velkého rozšíření Dawn of Ragnarök (26€), které si ale musíte dokoupit samostatně. Pokud máte rádi obrovské herní světy, Valhalla vás bude bavit. Fanoušci původních dílů série nicméně moc nadšení nebudou. Nezapomenutelný herní rok 2007. Objevili jsme revoluční Assassin's Creed, premiéru měl Crysis i Mass Effect Asasíni se od svých začátku totiž pořádně změnili, a tak se i po letech rádi vracíme se ke kořenům. Za nás patří Ezio Auditore stále mezi nejlepší hlavní postavy posledních generací. Celý jeho příběh si můžete projít v Ezio Auditore Bundle (11,6€). Od začátků ve Florencii přes Řím až po Istanbul a setkání s Altairem.