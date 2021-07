Hry zadarmo nebo se slevou: letní výprodej a The Spectrum Retreat zdarma

Hra je zasazená do blízké budoucnosti, kdy se probudíte v hotelu Penrose. Zdejší pokoje ale nejsou úplně obyčejné. Abyste se dozvěděli, o co tady vlastně jde, budete muset vyřešit řadu hádanek a hlavolamů.

Rozdávání menších titulů na Epicu pokračuje i tento týden. Po Sonicovi si můžete do knihovny přidat logickou adventuru z pohledu první osoby The Spectrum Retreat, kterou má na svědomí Dan Smith Studios.

Steam - Letní výprodej

Letní slevy na Steamu bývaly ještě pár let zpátky obrovskou událostí. Vzhledem k častějším slevám už to není tak žhavé, ale pro hráče je to stále období, kdy si doplňují své herní sbírky. Pokud se podíváte do vašeho seznamu přání, jistě bude jeho většina zlevněná. Co bychom vám z této obří nabídky doporučili my?

Studio Asobo si za posledních pár let vybudovalo velmi dobré jméno. Před pár týdny oznámilo pokračování jejich příběhovky A Plague Tale: Innocence (11,2€), ve které si zahrajete za dvojici sourozenců. Děj se odehrává ve Francii v dobách morové epidemie a Hugo společně se sestrou Amicií uniká spárům inkvizice.

Středověké RPG Kingdom Come: Deliverance vyjde na Nintendo Switch

Pokud patříte mezi fanoušky rogue-lite žánru, tak si do košíku můžete bez jakýchkoliv okolků přidat Hades (14,7€). Zatím poslední výtvor studia Supergiant Games loni sbíral jedno ocenění za druhým a není se čemu divit. Výbornou hratelnost a grafické zpracování doprovází záživný příběh, a to je něco, co v se v tomto žánru jen tak nevidí.

Ani na české hry samozřejmě nesmíme zapomínat a jako příklad pro pěknou slevu si vezmeme Kingdom Come: Deliverance. Jestli máte v plánu si ho pořídit, rovnou sáhněte po Royal edici (13,6€), která obsahuje všechna DLC.