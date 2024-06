Hry zadarmo, nebo se slevou: Letní výprodej na Switchi, stovky demoverzí na Steamu a Redout II zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Price Meltdown Skrz herní obchody se začíná rozšiřovat letní mánie a GOG není výjimkou. Ve výprodeji jsou stovky známých her. Najdete tady jak starší klasiky, tak novější přírůstky. V posledních dnech se horlivě řeší Doom díky oznámení nového dílu. Nesmíme ale zapomínat na to, že novodobé díly jeho předchůdce Wolfensteina jsou také velmi povedené střílečky. Nejlépe uděláte, když začnete s Wolfenstein: The Two Pack (8,22$), který obsahuje New Order společně s prequelovým přídavkem The Old Blood. Nové Diablo rozhodně nenadchlo každého. Pokud ale máte rádi fantasy svět Warhammeru, mohla by pro vás být dobrou alternativou hra Warhammer: Chaosbane (4,32$), kde se ve Starém světě postavíme hordám Chaosu. Dostanete ji rovnou v Slayer edici, která zahrnuje také rozšíření Tomb Kings a dodatečnou herní třídu Witch Hunter. RoboCop: Rogue City (32,9$) byl příjemným překvapením z minulého roku. Herní příběh z Detroitu navazuje na druhý filmový díl s tím, že se s policistou, který je kombinací člověka a robota, musíme zbavit další skupiny zlořádů. Při hraní si opravdu připadáte jako nezastavitelný tank. Není to ale jen o akci. RoboCop se může pustit i do běžných policejních činností v ulicích města. Recenze hry RoboCop: Rogue City. Devadesátková detektivka zaujme příběhem, akcí ale neohromí O víkendu vyšel příběhový přídavek pro druhého Alana Wakea. Abyste ho naplno pochopili, je na místě znát příběh z dalších her studia Remedy, protože jsou do jisté míry propojené. Pokud jste ještě nehráli Control (11$), je načase se do této výborné akce z pohledu třetí osoby pustit. Projdete si jakýsi úřad, kde se nedlouho po vašem nástupu do zaměstnání všechno šíleně pokazí.

Steam Next Festival a Tell Me Why zdarma Opět nastal čas na další festival Next, během kterého vám vývojáři dávají možnost vyzkoušet si demoverze zatím nevydaných her. A že je z čeho vybírat. Na stránce festivalu s můžete jednoduše najít jen novinky z žánrů, které vás zajímají. Obecně mezi ty nejžádanější patří třeba Once Human, což je online hra o přežití v otevřeném světě, kde odkrýváme tajemství původu zrůdných nepřátel. Aloft také spadá do survival žánru, ovšem pojetí je dost jiné. Společně s partou přátel se můžete vydat do barevného světa a postavit si společně létající základnu. Je potřeba dát dohromady dostatek zdrojů a zařídit si soběstačný příbytek se vším všudy, abyste, pokud možno, museli svůj domov v oblacích opouštět jen v těch nejnutnějších případech. Pro fanoušky souls-like her je tady Enotria: The Last Song. Její tvůrci se při tvorbě inspirovali italskou kulturou a architekturou, takže i když se neodehrává přímo v Itálii, uvidíte jasné podobnosti. Schopnosti vaší postavy tentokrát neovlivňují jen zbraně a zbroj. Důležité jsou také masky, které vám propůjčí rozmanité schopnosti. Z tohoto žánru bychom doporučili také Flintlock, který vychází už za měsíc. Co se nejvíc hraje na Steamu v červnu 2024. Toto jsou nejoblíbenější hry pro PC Také připomínáme, že na Steamu si stále můžete zdarma aktivovat všechny tři epizody příběhové adventury Tell Me Why od Don’t Nodu. V ní sledujeme příběh dvou sourozenců, kteří společně sdílí magické pouto. Budeme se snažit odhalit jejich vzpomínky na dětství, které bezproblémové rozhodně nebylo.

PlayStation Store – PS Plus Exclusive Discounts Mezi výhody předplatného PS Plus mimo jiné patří také větší slevy na vybrané hry. Tentokrát se to týká celého výprodeje, který je sice střídmější, než jsme z PlayStationu zvyklí, ovšem i tady se najde několik povedených kousků. Začít můžeme třeba s Dead Island 2: Deluxe Edition (890 Kč). Na vyblbnutí v kooperaci s kamarádem po náročném dni je to ideální záležitost. Pokud máte už základní hru koupenou, můžete alespoň ušetřit na season passu (425 Kč). Na novou Civilizaci si budeme ještě muset nějaký pátek počkat. Pokud se chcete pustit do strategizování už teď, Sid Meier’s Civilization VI v Platinum edici (298 Kč) je zajímavou možností. Spolu se základem dostanete rovnou i 6 DLC balíčku a dvojici velkých expanzí. Jestli by to pro vás stále bylo málo obsahu, můžete zainvestovat o pár stovek víc do varianty Anthology (622 Kč). Série Darksiders se už dlouhou dobu neukázala, přitom je to velmi povedená akce o čtveřici jezdců apokalypsy. Jistě se najde řada z vás, kteří zatím nezavadili ani o jeden z dílů. V tom případě je ideální Darksiders: Fury’s Collection – War and Death (190 Kč), kde najdete první dva hlavní díly. V prvním vtrhnete jako Válka na Zemi, abyste porcovali síly nebes i pekel. Boje se ovšem zvrtnou, a tak musíme ve dvojce pokračovat jako Smrt a dostat svého bratra z vězení. Mortal Shell: Enhanced Edition - upgradovaná soulsovka | Recenze Jestli vás zaujaly principy série Dark Souls, ale nechcete u hraní strávit stovky hodin, můžete si osahat Mortal Shell: Enhanced Edition (105 Kč). Jeho tvůrci staví na stejných základech a jejich temnou akci projdete vcelku rychle. Hlavní rozdíl je tady v tom, že místo zbraní a zbrojí si vybavujete celé skulptury. Během cesty narazíte na různé schránky, do kterých se může vaše zranitelné jádro ukrýt a využít schopnosti nově nabytého těla.

Epic Store – Redout II zdarma Po několika týdnech velkých her se Epic zase vrací k rozdávání menších titulů. Tentokrát si můžete aktivovat sci-fi závody Redout II, které jsou poctou klasikám z přelomu tisíciletí, jako byl Wipeout. Prohánět se budeme po dystopické, postupně se rozpadající Zemi. Závodění v tomto divokém stylu se stalo jedním z nejpopulárnějších sportů v celé galaxii.

Nintendo eShop – Summer Sale Na Switchi také odstartoval letní výprodej a je opravdu z čeho vybírat. Došlo i na několik her přímo od Nintenda. Obecně platí, že na své hry dávají maximálně 33% slevu, takže pokud ji u některé z nich uvidíte, nemá cenu dále s nákupem otálet, pokud nechcete vychytávat výprodeje fyzických kopií, ve kterých vás občas vyjdou ještě o trochu levněji. Pojďme se ale soustředit na hry, které ještě nikdy dřív na této konzoli nebyly levnější. Do této kategorie spadají třeba oba díly série South Park. Stick of Truth (187 Kč) je snad nejlepší převedení ikonického seriálu do herní podoby, kdy v roli nového dítěte ve městě hrajeme s ostatními fantasy hru a válčíme o kontrolu na klackem pravdy. Oproti tomu The Fractured But Whole (225 Kč) pracuje se superhrdinskou tematikou. Nutno mít na paměti, že stejně jako ostatní konzolové verze je i ta pro Switch v některých částech cenzurovaná. Red Dead Redemption (750 Kč) na Switch zamířilo v loňském roce a ukázalo se, že mu tato platforma sedí velmi dobře. Vzhledem k tomu, že se jedná o starší záležitost, běží i na slabším hardwaru bez větších problémů. Ani v této verzi nepřijdete o rozšíření Undead Nightmare. Přece jen jde ale hlavně o příběh Johna Marstona, který jako vysloužilý bandita musí opět oprášit své zbraně a vyrazit na cestu pomsty. České Ylands v červnu zamíří na Nintendo Switch. Nová verze není free-to-play a umožňuje offline hraní Pokud zrovna hledáte něco pro mladší hráče, můžeme doporučit povedenou pohádkovou adventuru Lost in Play (90 Kč). Svým pojetím nemá daleko od tvorby studia Amanita Design. I když v ní nenajdete český překlad, je bez problému pochopitelná pro každého díky tomu, že se postavy dorozumívají hlavně posunky a citoslovci. Vaším cílem je pak s dvojicí sourozenců najít cestu z pohádkové říše zpět domů. Doporučení bychom tentokrát měli opravdu spoustu. Stojí za to třeba i Return to Monkey Island (312 Kč), za zlomek ceny je v nabídce strategie Sid Meier’s Civilization VI (80 Kč) nebo výborná akční adventura Tunic (350 Kč), která je často přirovnávaná ke starším dílům Zeldy. Nikdy nebyl levnější také balík Little Nightmares I & II (324 Kč) ... no je toho zkrátka hodně. Určitě si sami projděte nabídku a třeba na tomto webu si můžete jednoduše zjistit, jak na tom byly ceny v minulosti.

Humble Discovery Game Bundle Kromě toho, že nám víkendové prezentace ukázaly nadcházející hry, si některé připravili také zajímavé nabídky. Nejzajímavější najdete v tomto balíčku na Humble Bundle, kde za minimální příspěvek 13,28€ dostanete sedm velmi povedených her, mezi kterými je i pohádková adventura Lost in Play, o které jsme se zmiňovali v předchozí kapitole. U pohádek ale ani náhodou nezůstaneme. Hned vedle je povedená akce z loňského roku En Garde! S hlavní hrdinkou budeme nakopávat zadky nepřátelům v pestrobarevném prostředí inspirovaném francouzskou kulturou. Nemá daleko od souls-like žánru. Tady se místo úskoků ale hraje hlavně na odrážení útoků nepřítele a využívání okolo se povalujících věcí ve svůj prospěch. Deliver Us Mars vypráví další kapitolu o osamělé kosmonautce, která má nelehkou misi. Musí najít vesmírné lodě, které měly zachránit lidstvo a najít pro něj nový domov. Ukradla je ale záhadná organizace, a tak je na nás, abychom jejich kontrolu dostali zpět do povolaných rukou. Pokud vás tento příběh zaujme, můžete podpořit tvůrce při tvorbě třetího dílu Deliver Us Home, pro který spustili kampaň na Kickstarteru. The Entropy Centre potrápí vaše mozkové závity ještě o něco víc. Vše se točí kolem mechaniky, kdy můžete určité předměty vracet v čase. Díky tomu lze vyřešit i hádanky, které by jinak nebylo možné překonat. Teď se dozvíte, co budete za několik měsíců hrát. Všechna oznámení z letních prezentací her stručně a přehledně Glooomwood není žádné retro, i když tak na pohled může působit. Podíváme se do záhadného viktoriánského města, kde se budeme plížit ve stínech a odpravovat nepřátele pěkně potichu. V tomto hororu se opravdu nechcete pouštět do otevřených přestřelek, protože na vás z temnot může vyběhnout zrůdnost jako vytažená z těch nejhorších nočních můr. Balík pak uzavírá dvojice menších her – kooperativní Ship of Fools a příběhovka American Arcadia.

Stále probíhá: PlayStation Store – Summer Game Fest Sale Ghost of Tsushima se dostal čerstvě na PC, ale pokud hrajete na PlayStationu, rozhodně si tuto japonskou akci v otevřeném světě rozhodně nenechte ujít. V rámci výprodeje připraveného k zítřejšímu Summer Game Festu je zlevněná Director’s Cut (950 Kč) verze, která k základu přidává rozšíření na ostrově Iki. Dávejte ale při nákupu pozor. Hned vedle je ta stejná položka s cenovkou 697 Kč, ale s ní dostanete pouze verzi pro PS4. Fanoušci hororů určitě musí mít ve své knihovně hry ze série Resident Evil. Spoustu z nich najdete v tomto výprodeji za zlomek ceny. Village v Gold edici (476 Kč) vás provede příběhem Ethana Winterse, který hledá svoji ztracenou dceru v podivné vesnici. Zároveň tato verze obsahuje i všechna rozšíření včetně dodatku se zmíněnou dcerou, který se odehrává několik let po základní hře. Zlevněná je také Gold edice čtvrtého dílu (951 Kč). Leonovo pátrání po dceři prezidenta se dočkalo skvělého remaku. Rovnou můžete celý příběh vidět i z perspektivy Ady Wong v rozšíření Separate Ways. Máme tady něco i pro pořádné bitkaře. V loňském roce se na poli bojových her děly velké věci a spousta věhlasných značek přišla s novým dílem. Do toho spadá třeba Mortal Kombat 1 s Premium edici (952 Kč). V ní najdete exkluzivní skin Jean Claude Van Dammea i celý první Kombat Pack, se kterým se vám soupiska rozroste o několik postav včetně nově přicházejícího Homelandera z The Boys. John Cena míří do Mortal Kombat 1 v roli Peacemakera. V traileru poprvé ukazuje svůj bojový styl Jestli vám ale není po chuti tak brutální zážitek, jaký nabízí jen Mortal Kombat, dobrou alternativou je Street Fighter VI (693 Kč). Zlevněná je i jeho Ultimate edice (1 224 Kč), se kterou dostanete všechny dodatečné bojovníky, kteří do hry přibydou první rok od vydání. V tomto případě je nejnovějším přírůstkem démonický Akuma. Oproti pátému dílu se Street Fighter opravdu vyšvihnul, a kromě lepší hratelnosti nabízí také pořádnou porci obsahu pro jednoho hráče.

Stále probíhá: Humble Choice – LEGO 2K Drive, Risk of Rain 2 a další V červnové nabídce předplatného Humble Choice se nám ten jeden tahák vybírá docela složitě, protože větších her je tady tentokrát vícero. Na první pohled i neznalce určitě zaujmou závody LEGO 2K Drive, ve kterých se můžete prohánět kostkovanými světy a soupeřit proti hráčům z celého světa. Své vozidlo si skládáte dohromady posled vlastních představ, a kromě aut se také můžete prohánět po vodě s lodí. Hru v tomhle případě dostanete v Awesome edici, která obsahuje také DLC balíčky pro první 4 sezóny a řadu dalších bonusů. Risk of Rain 2 patří na poli rogue-like akcí mezi nejpopulárnější kousky. Z pohledu třetí osoby se podíváte na různé mimozemské planety, kde nebezpečí číhá na každém rohu. Postupně získáváte lepší zbraně a výbavu. Jakmile podlehnete náporu nepřátel, jde se na to zase od začátku. V tomhle případě určitě doporučujeme vyzkoušet hraní v online multiplayeru. S kamarády se to opravdu táhne lépe. Pokud vám ale více vyhovuje pomalejší hratelnost, je tady taktická strategie Miasma Chronicles. V ní se podíváme do nedaleké budoucnosti, kdy Amerika byla rozervána na kusy jakousi silou, která je známá jako miazma. V hlavní roli je mladík Elvis, kterého doprovází jeho robotický bratr. Od své matky na rozloučenou dostal rukavici, se kterou může miazmu ovládat. Zbavit se jí na dobrou bude ale velice náročné. Recenze hry Knights of Honor II: Sovereign. Středověká real-time strategie, která neodpouští Pro fanoušky strategií jsou v nabídce také Knights of Honor II: Sovereign, kde je vaším cílem stát se králem a podmanit si celou středověkou Evropu. Samozřejmě tady nechybí ani české země. Tento titul patří mezi pomalejší strategie, takže se připravte na dlouhé chvíle plánování, taktizování a politikaření. Je na vás, jestli nepřítele pokoříte silou, intrikami nebo ho zkusíte převálcovat ekonomicky. Druhou polovinu červnové osmičky tvoří menší tituly. Stray Gods je příběhovka smíchaná s RPG a muzikálem, kde se za doprovodu Múzy snaží hlavní hrdinka Grace najít své místo v životě. Warhammer 40 000: Battlesector je pak další tahovkou z tohoto sci-fi univerza a podle hodnocení patří mezi ty povedenější. Empyrion – Galactic Survival před vámi otevře celý vesmír a dává vám volnou ruku nad tím, co všechno budete dělat. Jako poslední je tady A Guidebook of Babel, dobrodružná 2D adventura, ve které řešíte logické hádanky, skrz které se snažíte objevit ztracené vzpomínky.