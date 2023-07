Hry zadarmo, nebo se slevou: Letní výprodeje a temná metroidvania Grime zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Summer Sale Encore Největší vlna letních slev na GOGu sice už odezněla, ale pokud jste ji minuli, najdete tady ještě jeden menší přídavek zaměřený jako už obvykle na časem ověřené klasiky. Hlavně fanoušci fantasy RPG si přijdou na své. Určitě by vám nemělo uniknout Dragon’s Dogma: Dark Arisen (5,13$) v souboji proti drakovi hrají velmi důležitou roli i vaši spolubojovníci ovládaní umělou inteligencí a v jako každém správném RPG i tady můžete svoji postavu rozvíjet ve spoustě různých směrů. Už v srpnu se budeme moci pustit do obrovského dobrodružství v novém Baldur’s Gate. S pěknou slevou můžete mít i oba předchozí díly. Baldur’s Gate: Enhanced Edition (4,28$) a Bandur’s Gate II: Enhanced Edition (4,28$) zahrnují se základními hrami i všechny doplňky. Tyto verze jsou oproti originálům i lehce vylepšené po grafické stránce a rozběhnete je i na moderních operačních systémech. System Shock dostal kompletní předělávku teprve nedávno, ale už i ten se v akci objevil. Sleva sice není nijak obrovská, ale i za 34,26$ je to velmi povedený kousek, který v moderním podání představuje začátek kultovní klasiky, které neodmyslitelně patří k tomu nejlepšímu z žánru sci-fi. Recenze hry System Shock. Umělá inteligence opět touží po zničení světa Kingdom Come: Deliverance je ve slevě každou chvíli, ale neodpustíme si ho zmínit ani tentokrát. Tohle středověké RPG by vám v knihovničce rozhodně chybět nemělo. Zlevněná je i jeho Royal edice (10,7$), která obsahuje i všechna DLC. I ve verzi na GOGu najdete český dabing, který na PC vyšel oficiální cestou, i když se jedná převážně o projekt fanoušků.

Steam Summer Sale Ještě máte týden na to, abyste si vybrali z široké nabídky slev na Steamu. Her z různých žánrů je tady nepřeberné množství, takže si s jistotou vybere každý. Mezi nejprodávanějšími hrami najdeme i českou stopu. Na vrchních příčkách se drží Euro Truck Simulator 2 (5€) od SCS Software. Vedle základní hry jsou zlevněné i všechny větší i menší doplňky. Nestává se často, že by FromSoftware své hry pouštěl mezi zlevněné tituly. Tentokrát se poštěstilo těm z vás, kteří čekají na Elden Ring (42€). Titul za nejlepší hru minulého roku si nevysloužil jen tak. Průzkum obrovského otevřeného světa vám zabere minimálně několik desítek hodin a pro začátečníky je v mnoha ohledech přístupnější než třeba série Dark Souls. Phanom Liberty překope některé ze základních systému Cyberpunku 2077. Novinky čekají i majitele základní verze Daří se i CD Projektu. Cyberpunk 2077 (30€) se konečně dostal do formy, kdy je hratelný bez větších problémů a vývojáři slibují, že značná vylepšení ho čekají společně s vydáním velkého rozšíření Phantom Liberty. Můžete tak využít slevy a pořídit si ho do foroty. Na zmíněná vylepšení si pak už počkáte jen pár měsíců. Vedle toho je Zaklínač 3: Divoký hon (9€) léty ověřené RPG a stále docela marně hledá někoho, kdo by ho sesadil z pomyslného trůnu.

PlayStation Store – Essential Picks Jestli si na PlayStationu brousíte zuby na některou z novinek, tak si budete muset počkat na jinou akci. V Essential Picks jsou totiž povětšinou starší kousky, které pořídíte doslova za pár stovek. Vhodným příkladem je třeba Batman: Arkham Knight (185 Kč), který se společně se Spider-Manem stále drží na pomyslném vrcholu superhrdinských her. V příběhu navíc poprvé narazíte na záporáka jménem Arkham Knight, který byl přímo vytvořený pro potřeby hry a poprvé se ulicemi města můžete prohánět i v batmobilu. Na chvíle odpočinku, kdy nemáte chuť na zběsilé střílení či mlácení, bychom měli hned několik tipů. Ze slev bychom do této kategorie zařadili třeba Slime Rancher (132 Kč). Na doposud neprozkoumané planetě si stavíte základnu s ohrádkami pro různobarevné bloby. Křížíte je mezi sebou, nalézáte nové a snažíte se získat co nejvzácnější kousky. Často slýcháme námitky na to, že hry jsou v dnešní době už moc korektní. South Park: The Stick of Truth (212 Kč) vás ale přesvědčí o opaku. Osobitý humor seriálové předlohy se přenáší i do hry, ve které se o klacek pravdy mezi sebou přetahují lidé a elfové. Ve středu celého konfliktu stojí velký kouzelník Cartman, který každou chvíli metá jednu hlášku za druhou. Vybrali jsme nejlepší herní adaptace filmů, komiksů a knih. South Park plný humoru, kultovní Zaklínač a pár překvapení Série Assassin’s Creed má spoustu dílů. Pokud bychom ale měli vybrat ten nejzapadlejší. Bude to určitě Assassin’s Creed Rogue (255 Kč). Tohle je příběh templáře, který vyšel původně jen na předminulou konzolovou generaci a trvalo dost dlouho, než se dostal na novější platformy. Z hlediska ohlasů se jedná o standard série.

Humble Choice – The Outer Worlds, Temtem a další Hry, které by vás měly zaujmout v červencovém Humble Choice, jsou jasné na první pohled. Nabídku vede sci-fi RPG The Outer Worlds, za kterým stojí veteráni z Obsidian Entertainment. V roli docela prostého zaměstnance se dostáváte do situace, kdy si můžete vybrat, jestli zůstanete věrný obří korporaci nebo se naopak přidáte na stranu odporu. Možností je tady opravdu hodně a s vedlejším obsahem vám toto dobrodružství vydrží na desítky hodin. Vedle toho tady máme Temtem. Pokud byste si rádi zahráli pokémony, ale nechce se vám kvůli tomu kupovat konzoli od Nitnenda, tohle RPG by vás mohlo zaujmout. Chytáte příšerky všemožných druhů a bojujete s dalšími, abyste se stali tím nejlepším trenérem. Temtem je navíc oproti pokémonům už v základu online, takže na výpravy se můžete vydávat i s dalšími hráči. Dalším silným jménem je Yakuza 4 Remastered. V tomhle případě bychom ale doporučovali začít od nultého dílu. Příběh Yakuzy na sebe s výjimkou posledního dílu plynule navazují, a pokud byste naskočili se čtvrtým dílem, měli byste značné mezery v celkové zápletce kolem Kazumy Kiryu, která není vůbec jednoduchá. Tvůrci Yakuzy oznamují další dvě novinky. Like a Dragon 8 doplní vedlejší příběh propojující hlavní hrdiny série Celou osmičku měsíčních her pak doplňují jen menší tituly. Jmenovitě to jsou Roadwarden, Kraken Academy, Merchant of the Skies, Ozymandias: Bronze Age Empire a Shotgun King: The Final Checkmate.

Epic Store – Grime zdarma Tento týden se s hrou zdarma na Epic Games ponoříme do temnoty. Grime spadá do žánru metroidvanie, takže jde o 2D plošinovku, která nabízí otevřený svět, ale abyste se dostali do všech jeho částí, musíte nejdřív najít určité speciální schopnosti či předměty. Do akce vyrážíte s arzenálem zmutovaných zbraní. Ostatky svých nepřátel pak pohlcujete s pomocí černé díky, skrz kterou posílíte svoji schránku. Čeká vás výprava do surrealistického světa, ve kterém je chvíle klidu vzácnou záležitostí. Díky pohlcování si osvojíte speciální schopnosti svých nepřátel, které sami využívají k přežití a můžete je použít proti nim. V rámci hratelnosti nejde o zrovna jednoduchou záležitost. Obzvlášť při soubojích s bossy se bude hodit každá schopnost, kterou budete moci získat.

Ubisoft Connect – Summer Sale I Ubisoft naskočil na vlnu letních výprodejů a nabízí většinu svých velkých sérií se slevou. Ještě, než přejdeme k samotným hrám, je ale součástí Summer Sale jedna akce navíc. Pokud v jejím průběhu utratíte více než 19,99€, do peněženky na Ubisoft Connect vám přibyde dalších 10€, které můžete využít na nákup dalších her dle libosti. Ale pozor, musíte to stihnout do 10 dní od chvíle, co bonus získáte. Před pár dny se začaly objevovat spekulace o přípravách remaku Assassin’s Creed IV: Black Flag. I kdyby to byla pravda, stále bude vydání ještě hodně daleko. I tak ale není pozdě se pustit do původní verze, která je jednou z nejlepších pirátských her poslední dekády. Navíc ji dostanete v Gold edici (12€), která zahrnuje veškerý dodatečný obsah společně se samostatným příběhovým rozšířením, kde hlavní roli sehrál Adewale. Ubisoft oznámil plány pro značku The Division. Filmeček z Heartland, mobilní Resurgence a obsah pro The Division 2 Nevypadá to, že bychom se v dohledné době měli dočkat nového The Division, pokud nepočítáme mobilní a free-to-play odnož. Proto stále stojí za to se pustit do The Division 2 (9€), které nás zavede do hlavního města Spojených států. Rozhodně stojí zauvažovat také o season passu, ten ale momentálně zlevněný není. S jeho nákupem bychom ale ještě počkali, v akcích se totiž také objevuje poměrně často.