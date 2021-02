Hry zadarmo nebo se slevou: lunární nový rok a Assassin's Creed zdarma

Na rozdíl od velkých dílů Assassin’s Creed patří Chronicles do zcela jiného žánru. Jsou to plošinovky, ve kterých se nemůžete pouštět do velkých akcí, protože souboje jsou velmi náročné. Ideální je tedy nenechat se ani jednou odhalit a všechny cíle odstranit pěkně potichu.

Jako první nás zaujalo pokračování výborné logické skákačky Trine . Ve čtvrtém díle s podtitulem The Nightmare Prince se série opět vrátila ke 2,5D zpracování, které jí v původních dvou dílech tak slušelo. Naše trojice hrdinů se opět vydává na dobrodružství, ve kterém se budou snažit pomoci princi, jehož noční můry se postupně začaly přenášet i do reálného světa.

A zase zpět k nějaké té klasice. Nejnovější díl Devil May Cry je sice dostupný stále za plnou cenu, ale všechny předchozí jsou součástí této akce. První tři díly jsou rovnou v jednom balení (390 Kč) a Devil May Cry 4 tady najdete ve Special edici (198 Kč) . Prodává se také balíček, který obsahuje všechny čtyři díly, ale ten do slev zahrnut nebyl.

Herní adaptace známých anime a manga sérií většinou spadají do žánru bojovek. V posledních letech ale přišlo i pár pokusů o pořádné RPG. Tady najdete dvojici Dragon Ball Z: Kakarot (720 Kč) a One Piece: World Seeker v deluxe edici (650 Kč) . Oba tituly bychom ale doporučili spíše jen těm hráčům, kteří tyto série už znají.

Zase jednou máme na PlayStationu akci, která se zaměřuje výhradně na výtvory od japonských studií . Jako obvykle se nemusíte bát toho, že by v nabídce byly pouze tituly s anime stylizací, proti které stále mají někteří hráči averzi. Různorodost je mnohem větší a rovnou můžeme začít s tím, co zaujme i většinu tuzemských hráčů.

Když vyšel Control , tak byl docela rychle zapomenut i přes to, že se jedná o velmi kvalitní záležitost. Remedy se po ne moc vydařeném Quantum Breaku opět vytáhlo a vy byste si to neměli nechat ujít, a to hlavně v případě, že máte novou generaci Xboxu. Tam to totiž Controlu opravdu sluší. Ve slevě najdete jeho ultimátní edici (700 Kč) .

Stejně jako Ubisoft, i Xbox odstartoval oslavy lunárního nového roku a k takové příležitosti slevy nemohou chybět . Do akce se dostaly stovky titulů, přičemž nechybí jak novinky posledních měsíců, tak osvědčené kousky. Nás na první pohled každopádně zaujala kolekce Oriho , ve které najdete oba dva díly, tedy Blind Forest i Will of the Wisps (300 Kč) .

Podtitul hry už sám o sobě dost napovídá tomu, o co tady půjde. Stáváte se velitelem na vesmírné základně a musíte ji nejen udržet v chodu a bezpečí, ale také ji patřičně rozšiřovat. Kromě strategických elementů budování se do toho také míchají RPG prvky. Členy své posádky si můžete upravovat dle svého. Pak jejich schopnosti musíte také využívat v taktických bitvách.

Minulý týden nás Epic překvapil přidáním Metra: Last Light, ale tentokrát nám bude muset stačit jen jedna menší záležitost. Halcyon 6: Starbase Commander potěší nadšence do vesmírných strategií.

GOG – We Love Games Sale

Na GOGu se tento týden se slevami pořádně rozjeli. V tomhle případě není doporučování toho nejlepšího vůbec jednoduché. Zlevněných je totiž více než 2 500 her, DLC a všemožných balíčků. Můžeme vám alespoň dát tipy na osvědčené klasiky, se kterými určitě vedle nešlápnete.

Jednou takovou je Divinity: Original Sin 2 v definitivní edici (18€). Milovníci RPG her už s ním jistě měli tu čest. Měli byste mu ale dát šanci i v případě, že vás láká jen lehce. Na první pohled může vypadat jako čistě hardcore záležitost, ale ve skutečnosti je mnohem přístupnější. Body k dobru mu také přidává fakt, že snad žádné jiné RPG takových rozměrů si nemůžete kompletně zahrát v kooperaci.

Série Dishonored je jeden z těch nejlepších počinů, které za poslední dekádu vzešly z Bethesdy. Tajemný příběh o vraždách vládců a spiknutí ve steampunkovém světě má i ve srovnání se současnými hrami pořád co do sebe. Za 21€ můžete mít kompletní balení Dishonored. To znamená, že vám do knihovny přibydou nejen oba hlavní díly, ale i všechna DLC včetně samostatného přírůstku Death of the Outsider.

Kreativní ředitel Dishonored pracuje na zbrusu nové hře se studiem Arkane

Ze světa World of Darkness se chystá hned několik titulů a za poslední rok jich i několik vyšlo. Zatím ale žádný z nich nepřekonal svými kvalitami první dva díly Vampire the Masquerade. Ve slevě je jak Redemption (2,5€), tak Bloodlines (13€). Redemption sice není tak rozsáhlé, ale atmosféra první poloviny, která se odehrává mimo jiné i ve středověké Praze, stále stojí za to.