Hry zadarmo, nebo se slevou: Lunární nový rok a Rayman Raving Rabbids zdarma

Vedle toho bychom doporučili jednu z nejhezčích metroidvanií - Ori and the Will of the Wisps (10€) . Pokračujeme v příběhu zvířecího Oriho, kterého osud spojil s malou sovičko. Společně musí překonat nové nástrahy a objevit neprozkoumanou část světa. Ori se navíc po cestě naučí několik nových schopností.

Na PlayStationu tentokrát nevymýšlely žádné složité názvy a spustili tradiční akci, ve které najdete směsici všeho možného. Na první pohled nám padla do oka Kena: Bridge of Spirits (472 Kč) . Tato roztomilá akce umí pěkně potrápit, pokud ji rozehrajete na vyšší obtížnosti. V roli Keny se snažíte pomoci duchům dostat se na onen svět. Někteří ale potřebují víc než pomocnou ruku.

Na digitální distribuci Ubisoftu si do pondělí může zdarma přidat do knihovny hru z Raymanovy série. Nejde ale o klasickou skákačku, jak by někdo mohl očekávat. Raving Rabbids se točí kolem desítek party miniher s šílenými králíky v hlavní roli. Rayman a jeho přátelé se stali jejich vězni a aby se dostali na svobodu, musí tyto šílence zabavit svými hrami.

Epic se tento týden v rozdávačce uskromnil a připravil si pro hráče jedinou hru, o které jste dost možná ještě neslyšeli. Epistory je příběhová adventura, ve které se za pomoci múzy budeme snažit dát dohromady naši novou knihu. Bude to ale složitější, než se zdá, protože se vydáme do světa bez mluveného slova. Jeho prostředí je inspirováno origami skládačkami. Jejich řešením se budeme posouvat dál v příběhu a odhalovat tajemství, která nám pomohou s naším dílem.

Pokud chcete raději o poznání kvalitnější skákačku, Crash Bandicoot 4: It’s About Time (594 Kč) je ta správná volba. Po dlouhých letech a předělávkách původních dílů tady máme zbrusu nové dobrodružství světoznámého vačnatce. Tentokrát se podíváme do různých světů skrz trhliny v prostoru, za kterými stojí staří známý záporáci v čele s Dr. Nefariem.

Z novinek to podobně probíhalo i u Sonic Frontiers (1 120 Kč) . I když základní myšlenka s otevřenými zónami nezněla špatně, Sega zapomněla, že v tom otevřeném prostoru je mít také co dělat. Poloprázdné zóny tak hráče moc nepotěšily, ale fanoušek Sonica si i ve Frontiers určitě najde světlé chvilky.

Ani na Xboxu nechybí oslavy lunárního nového roku. Podobně jako u konkurence jde o směs všech různých her z rozmanitých žánrů. Zlevnění jsou opět Gotham Knights (995 Kč) , kteří byli jednou z očekávanějších her uplynulého podzimu. Batmana se jim ale ani zdaleka nepodařilo dotáhnout, takže není divu, že sleva přichází tak brzo.

Stále probíhá: GOG – Fresh Indie Sale

Na scéně nezávislých vývojářů stále vznikají originální hry, které častokrát svým nápadem zvládají předčít produkci světových studií. Přesně takové tituly najdete v nové slevové akci na GOGu. Výborným příkladem je Darkest Dungeon (3,5$), kde se svojí partou vyrážíte do podzemí a v tahových soubojích se snažíte porazit nebezpečí temnoty. Musíte hlídat, aby vaši parťáci byli zdraví nejen po fyzické, ale také po psychické stránce. Určitě nechcete, aby se vám v půlce boje někdo zhroutil.

Trochu jiným směrem jde příběhová adventura Firewatch (5$). Jakožto strážný přírodního parku se vydáváte na svoji tradiční obchůzku, abyste se ujistili, že je vás revír v pořádku. Tentokrát ale neprobíhá jako obvykle. Hlídač ve svém revíru není sám, a tak je načase pustit se do pátrání, jestli náhodou nehrozí nebezpečí.

Už je to pár let, co jsme se poprvé setkali s Pedrem. My Friend Pedro (4,2$), jakožto výborná 2D akce, stále dokáže zabavit. Nejde jen o to, abyste vyřídili své nepřátele, musíte to udělat pěkně ve stylu. Pedro se ani trochu nebere vážně. Důkazem toho je, že roli vypravěče této hry zastupuje banán.

Žánry metroidvanie a rogue-like plošinovky k sobě mají velmi blízko a pokud bychom je dali dohromady, vzniklo by něco jako Dead Cells (15$). Hromada zbraní, různé způsoby průchodu, které záleží na vašich rozhodnutích, či neustále se rozšiřující obsah. To všechno tady najdete zabalené do pixelartového prostředí s perfektní hratelností.