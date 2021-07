Hry zadarmo nebo se slevou: mafiánská akce a čtveřice her zdarma

GOG – French Touch Sale + Syberia 1 & 2 zdarma Na GOGu si pro vás tento týden připravili rovnou dvě pěkné akce. Abyste využili té první, tak ani nebudete muset vytahovat peněženku. Aktuální rozdávačka potěší hlavně příznivce žánru adventur. Do knihovny si totiž zdarma můžete přidat první dva díly série Syberia. Musíte si ovšem pospíšit. Tato nabídka trvá pouze do sobotního odpoledne. Společně s tím probíhá také akce zaměřená na hry od francouzských vývojářských studií a nejsou to žádné maličkosti. Najdeme mezi nimi například A Plague Tale: Innocence (12€), což je jedna z nejlepších příběhovek posledních let, která vypráví o dvojici sourozenců utíkajících před inkvizicí v dobách morové epidemie. Vedle samotné hry je zlevněné také DLC Coats of Arms (1,4€). Dalším větším jménem mezi těmito slevami je Dishonored. Tato stealth akce, ve které je hlavní hrdina neprávem obviněn z vraždy královny, se hraje stále výborně. Můžete si pořídit celou sérii pěkně pohromadě v Complete Collection (35€). Ta obsahuje první dva díly včetně DLC spolu se samostatným doplňkem Death of the Outsider. Upírská exkluzivita Redfall pro Xbox je ve vývoji už skoro pět let

Fanoušci RPG by pak neměli přehlédnout GreedFall (17,5€) od studia Spiders, ve kterém se vydáme na tajemný magický ostrov. Vývoj postavy, stejně jako příběh se odvíjí čistě od vašich rozhodnutí. Pokud si připlatíte 2,5€ navíc, můžete mít hru rovnou v Gold edici zahrnující i DLC.

Epic Store – Offworld Trading Company a Obduction zdarma Také na Epicu si můžete uzmout další dvojici her zdarma. Tentokrát tady máme něco pro hráče strategií a tajemných příběhovek. Ve většině strategií to bývá tak, že jednou z hlavních součástí hratelnosti jsou bitvy. V Offworld Trading Company ale vše stojí a padá na obchodování. Budete jedním z prvních budovatelů na Marsu, kde se korporáty snaží pro sebe uzmout co nejvíce z nového trhu. Do budování společnosti na nové planetě se můžete pustit v singleplayerové kampani nebo ve hře pro více hráčů. V Offworld Trading Company se můžete dostat i na Jupiter, ale k tomu budete potřebovat DLC. Vypadá to, že na Epicu bude zdarma k dispozici pouze základní hra. Pátá sezóna populární vybíjené Fall Guys vás vezme do džungle

Vedle toho si můžete projít příběh Obduction, což je další adventura od autorů hry Myst. Ocitnete se neznámo kde ve vesmíru ve zničené mimozemské krajině. I když jste poměrně daleko od Země, tak tady narazíte na spoustu věcí, které znáte ze své domovské planety. Budete tedy muset přijít na to, co je tohle vůbec za místo a jak jste se sem dostali.

Steam – Mafia Sale Odhadujeme, že většina z vás má tuto sérii ve své sbírce už delší dobu. Pokud tomu tak není, tak máte perfektní příležitost k jejímu doplnění. Na Steamu totiž momentálně ve slevách najdete všechny díly legendární Mafie (3,3€) včetně originálu z roku 2002. Z této verze byla sice vyříznuta část soundtracku, ale není nic těžkého ji tam vrátit zpět. Loni byl velký poprask ohledně definitivní edice Mafie (24€). Tento kompletní remake vypadá opravdu nádherně, ale vývojáři přišli s pár změnami, které si raději mohli odpustit. I když se budeme stále raději vracet k originálu, tak definitivní edice je příjemnou možností poznat první díl hlavně pro nové hráče. Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recenze

Mafii 2 (9,9€) tady máme také v definitivní edici. V tomhle případě se ale nejedná o remake, ale jen lehce vylepšený originál v balení spolu se všemi DLC. I když v době vydání moc nadšení nesklidila, tak druhá Mafie je po těch letech také velmi oblíbená. To už se ale nedá říct o Mafii 3 (9,9€), ve které se studiu Hangar 13 sice povedlo pěkně zpracovat město, ale zbytek hry už moc kvality nepobral.

PlayStation Store – Add-On Deals DLC a season passy častokrát prodlužují naše oblíbené hry o pěkných pár hodin nového obsahu. Na to se zaměřuje aktuální akce na PlayStationu . V tomhle ohledu je nechvalně známý Ubisoft. Snad žádná z jeho velkých novinek se neobešla bez dodatečného obsahu. Proto se není čemu divit, že na prvních pozicích akce najdeme například rozšíření pro Division 2 Warlords of New York (246 Kč) nebo rovnou celý season pass pro Assassin’s Creed Origins (440 Kč). Není to ale jen o velkých dávkách obsahu. Utratit pár korun můžete i za nové oblečky do několika titulů. Jedním z těch nejoblíbenějších jsou Fall Guys. Najdete tady hned několik balíčků s kostýmy, jejichž cena se pohybuje od 80 Kč do 160 Kč. Spousta z vás jistě tento roztomilý battle royale získala zdarma skrz předplatné PS+, takže můžete vývojáře podpořit alespoň tímhle způsobem. Druhou sezónu seriálového Zaklínače si pustíme v prosinci, mrkněte na trailer

Víme, že jsme to zmiňovali v našich slevových souhrnech už několikrát, ale pokud hrajete třetího Zaklínače bez datadisků, tak se ochuzujete o velkou část parádního zážitku. Oba můžete mít v Expansion passu (198 Kč). Pokud ale chcete pouze jedno z nich, rozhodně sáhněte po O víně a krvi (159 Kč). To vás zavede do úplně nové části zaklínačského světa a až tady najdete to pravé zakončení příběhu Geralta z Rivie.

Xbox Store – Family Time Sale Je spousta her, které bychom doporučili i lidem, kteří se hraní vůbec nevěnují. Přesně takové tituly najdete v právě probíhající akci na Xboxu . Tou nejjednodušší volbou bude bezesporu Just Dance 2021 (544 Kč), se kterým Ubisoft mezi tanečními hrami kraluje už pěkných pár let a nevypadá to, že by se to mělo v těch následujících měnit. Pokud si ale budete chtít odemknout kompletní knihovnu skladeb, musíte mít předplatné Unlimited, které vás vyjde zhruba na 100 Kč měsíčně. Dalšími hrami, které mohou zaujmout každého bez rozdílu, je rozmanitá nabídka LEGO titulů od studia Traveller’s Tales. Najdete jich tady celou řadu. Z těch novějších můžeme doporučit například LEGO DC Super-Villains (340 Kč), ve kterém si zahrajete za záporáky ze světa DC komiksů. Nechybí ani hrdinové od konkurence v LEGO Marvel Super Heroes (200 Kč). Lego Star Wars: The Skywalker Saga se odkládá na neurčito

Ne, že by LEGO hry nebyly vhodné pro hraní v kooperaci, ale pokud chcete hru, která na této herní mechanice přímo staví, tak doporučujeme Unravel Two (120 Kč). V této roztomilé plošinovce budete prozkoumávat nádherně zpracované krajiny a hádanky musíte řešit využíváním nití, ze kterých jsou vytvořeny hlavní postavy.

Stále probíhá: Humble Choice – The Surge 2, Yakuza 3 Remastered a další S novým měsícem přichází i nová nabídka v předplatném Humble Choice. Opět máte na výběr ze 12 titulů, přičemž v červenci jsou jednoznačně nejvýraznější tři z nich. Začít můžeme s The Surge 2. Tato sci-fi variace na Dark Souls se německý vývojářům docela povedla. Pokud hledáte výzvu a pobíjení robotických monster sedí do vašeho stylu, určitě mu dejte šanci. Dále tady máme třetí Yakuzu v remasterované verzi. Celou sérii Yakuza si konečně po dlouhých letech zahrát kompletně na PC. Pokud jste s ní nikdy před tím nepřišli do styku, tak Yakuza 3 není úplně pro vás. Přeci jen by bylo lepší začít pěkně od začátku příběhu, který se táhne až do šestého dílu. DiRT 5: minimum obsahu, maximum zábavy | Recenze

Do třetice jsou v nabídce závody Dirt 5. Tento díl dlouholeté rallye série se sice nepovedl tak, jako ten předchozí, ale stále se jedná o jeden z těch lepších závodních titulů. Codemasters se k ní v budoucnu ještě určitě vrátí. Zbytek nabídky najdete jako vždy na webu Humble Choice .