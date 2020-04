Hry zadarmo nebo se slevou: nestárnoucí klasiky a Sherlock zdarma

Epic Games Store – Sherlock Holmes: Crimes & Punishments zdarma + Spring Sale

Po týdnech, kdy Epic rozdával ve svém obchodě hned několik her zdarma, tady tentokrát máme jen jeden titul. Jedná se o příběh se světoznámým detektivem v hlavní roli a dost možná o jeden z nejlepších výtvorů studia Frogwares, takže pro hráče adventur to bude jistě vítaný přírůstek do knihovny.

Není to ale jediná hra Sherlocka Holmese, kterou má na svědomí. Kromě tohoto dílu vznikl ještě jeden s podtitulem The Devil‘s Daughter. Crimes & Punishments je ale podle všeho tím lepším z nich. Už jen kvůli zpracování příběhu a systému vyšetřování. Samozřejmě nechybí systém dedukce, který je pro Sherlocka dosti typický.

Je docela možné, že v průběhu týdne do nabídky přibude ještě další titul. Poslední dobou to není nic neobvyklého, že kromě tradičního rozdávání, kde se hry mění každý čtvrtek večer, se do nabídky her zdarma přidává ještě něco navíc. Podobně to bylo například se hrou Totally Reliable Delivery Service.

Aktualizace: Naše předpověď se vyplnila. Spolu s Sherlockem si do knihovny můžete zařadit i hororovou adventuru Close to the Sun.

Kromě toho na Epicu najdete ještě jarní slevovou akci. Zahrnuje celou řadu titulů, kterou si na PC můžete pořídit exkluzivně na této digitální distribuci. Do tohoto výčtu každopádně už nějakou chvíli nepatří Borderlands 3 (29,99€). Pokračování této bizarní série stříleček se ukázalo jako důstojný návrat do světa lovců pokladů se stovkami zbraní v kapsách. Nechybí ani Red Dead Redemption 2 (47,99€) nebo Detroit: Become Human (35,91€).