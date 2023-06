Hry zadarmo, nebo se slevou: Next Festival na Steamu a lovecký simulátor theHunter: Call of the Wild zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – Mid-Year Deals Nestačili jsme se ani pořádně rozkoukat a už za sebou máme první polovinu letošního roku. K této příležitosti si PlayStation přichystal další ze svých slevových akcí, kde najdete směsici všeho možného. Zanedlouho vychází příběhové finále pro Callisto Protocol (925 Kč), a pokud jste tento loňský horor ještě nezkusili, máte nyní možnost si ho pořídit s 50% slevou. Kena: Bridge of Spirits (472 Kč) je nádherně zpracovaný pohádkový příběh, ve které se vydáváme pomáhat duším, které jsou z různých důvodů uvězněné stále v našem světě a nedaří se jim najít klidu. Kena s pomocí jejich roztomilých pomocníků může pomoci ostatním a splnit i svůj vlastní úkol. Nenechte se zmást grafikou ve stylu animovaných filmů, na těžší obtížnosti je to pořádná výzva. Z menších her, které se svojí kvalitou vyrovnají světové konkurenci, můžeme doporučit i Sifu (791 Kč). V roli mladého bojovníka půjdeme po cestě pomsty. Musíme se dostat až k vůdci organizace, který má na svědomí smrt našeho mistra. Cesta to není lehká, ale smrt neznamená konec. Místo toho s každým neúspěchem hlavní hrdina stárne, čímž sice přichází o vitalitu, ale je moudřejší. Recenze hry Sifu. Kung-fu bojovka, která prověří vaše hráčské schopnosti I fanoušci The Sims 4 si přijdou na své. Ve slevách najdete řadu doplňků a rozšíření, díky kterým vaši simíci mohou zamířit na nové lokace, plnit další aktivity nebo si vyzdobit dům tematickými vychytávkami. Jmenovitě tady máme třeba My Wedding Stories (412 Kč) nebo Outdoor Retreat (370 Kč).

Humble Upload VR Showcase Bundle Virtuální realita je v herním odvětví stále hlavně okrajová záležitost. Pokud ale některý z headsetů máte, můžete si nyní na Humble Bundle pořídit balíček se sedmi výborně hodnocenými hrami v čele s dvojicí kapitol The Walking Dead: Saints & Sinners. Můžete se ponořit do tohoto zombie univerza zase trochu jinak a vyzkoušet si na vlastní kůži, že vypořádat se s nakaženými není nic jednoduchého. Abyste získali balík se vším všudy, musíte přispět minimálně 23,32€. Vedle Walking Dead velmi dobře vypadá také Pistol Whip, střílečka, ve které se musíte trefovat do rytmu hudby, abyste nepřátelům udělovali větší poškození. V Green Hell VR si zase vyzkoušíte přežívání v deštném pralese. Meta představila nový VR headset a několik her. Do virtuální reality míří Vampire: The Masquerade i Stranger Things Ve VR můžete vyrazit i do univerza Warhammeru. Age of Sigmar: Tempestfall je mlátička inspirovaný sérií Dark Souls. Tady ale vše vidíte z pohledu první osoby, kdy proti nepřátelům používáte chladné zbraně i magii založenou na pohybových akcích. Pro fanoušky bojových umění je tady pak Dragon Fist: VR Kung Fu. Balík pak uzavírá Maskmaker, logická příběhovka, ve které se naučíme vyrábět magické masky.

Epic Store – theHunter: Call of the Wild zdarma Do přírody sice můžete vyrazit i u nás, ale opravdu málokdy během procházky narazíte třeba na klokana nebo losa. Tento týden si na Epicu můžete aktivovat lovecký simulátor theHunter: Call of the Wild a vyrazit do teritorií různých druhů. Pokud budete dostatečně šikovní, možná získáte další trofej do své sbírky. Zdarma je pouze základní hra. theHunter má celou řadu DLC doplňků, takže pokud vás chytí, o dodatečný obsah nebudete mít nouzi. S ním se dostanete nejen na nová loviště a k novým druhům zvířat. DLC zahrnují i novou loveckou výbavu a další pomůcky, které vám pomohou při hledání vaší kořisti.

Xbox Store – Publisher Spotlight Sale Spotlight v obchodě Xboxu tentokrát dostávají velmi známá a lety ověřená jména. Hned na první dobrou nás zaujala kolekce Wolfenstein: Alt History Collection (370 Kč), která zahrnuje všechny nové díly série od The New Order po Youngblood. Ten poslední sice můžete bez problému vynechat, ale zbytek patří mezi nejlepší FPS příběhové akce z minulé dekády. Hry od FromSoftware se do slev často nedostávají, a když už, tak cena neklesne o tolik, jako u konkurence. Cenovka Dark Souls 3 (925 Kč), tak může působit přehnaně, ale zrovna tenhle díl byste si neměli nechat ujít. V rámci série je ten nejprecizněji vychytaný, a pokud nepotřebujete znát každou podrobnost zdejšího lore, můžete se do něj pustit bez znalosti předchozích dílů. Jen pár měsíců nás dělí od vydání nového RPG od Bethesda Studios. Legendu jako The Elder Scrolls V: Skyrim (262 Kč) by si ale měl projít každý. Příběh drakorozeného vyšel ve spoustě forem a speciální edice je tou nejnovější. Oproti originálu jsou hlavním přídavkem všechna DLC a několik modifikací z řad fanouškovské tvorby. Tekken 8 zve na první uzavřené testování. Vybraní šťastlivci si pokračování vyzkouší v červenci Nový Tekken se nezadržitelně blíží, ale Tekken 7 vám ještě dobře poslouží. Obzvlášť, když je jeho Originals edice (390 Kč) v tak velké slevě. S ní se nemusíte starat o dokupování DLC, vše dostanete najednou.

Stále probíhá: GOG – Summer Sale Léto je tady a s ním začínají i tradiční velké akce. Jako první se s více než 5000 zlevněnými hrami vytasil GOG. Směsice je to tedy pořádná. Už dávno neplatí, že v tomto obchodě najdete jen retro kousky, které se již jinde nedají sehnat, ale přibývají sem i ty nejnovější pecky. Za poloviční cenu můžete mít třeba Cyberpunk 2077 (32,12$), který je po notné dávce oprav a vylepšení konečně hratelný. Máte ještě pár měsíců na projití základní hry, než vyjde rozšíření Phantom Liberty. Slevy jsou tady ale i výrazně větší. Jeden z nejlepších poměrů “cena/výkon” je XCOM 2 (2,67$). V pokračování skvělé sci-fi tahovky se pokusíme získat planetu Zemi zpět z rukou mimozemských vetřelců. Jakožto správný velitel se musíte o svoji jednotku postarat ve všech směrech a hlavně zajistit, aby se žádnému členovi nestalo nic vážného. Pak byste o něj totiž mohli nadobro přijít. Série Deus Ex nám v herním světě chybí už několik let. Jestli jste ještě nehráli poslední příběhy Adama Jensena, můžete je oba mít za pár stovek. V Human Revolution (3,21$) se podíváme do různých částí světa, kde hledáme viníky atentátu spáchaném na jedné z největších společností na trhu augmentací lidského těla. Pátrání pokračuje v Mankind Divided (4,81$), kde se mimo jiné podíváme také do Prahy. Připravte se na cestu do Středozemě. Chystá se nové MMORPG ze světa Pána prstenů Po nepovedeném Glumovi to chce trochu si spravit chuť. Middle-earth: Shadow of Mordor je na to vhodným kandidátem. Výbornou akční adventuru ze světa Pána prstenů tady máme v GOTY edici (5,35$), takže si nemusíte dělat starosti s dokupováním DLC. V roli hraničáře Taliona se spojíme s legendárním elfem Celebrimborem, abychom se pomstili skřetům za smrt naší rodiny.

Stále probíhá: Humble Summer Sports Spectacular Bundle Nový balíček na Humble Bundle je věnovaný sportovkám, mezi kterými je hlavním lákadlem basketbalové NBA 2K23. Vedle menších vylepšení oproti předchozím ročníkům se vrací také režim Jordanovy výzvy. Uvidíte v ní zásadní události z kariéry basketbalové legendy. Pokud vám nesedí basket v realistickém stylu, tak je součástí balíku i NBA 2K Playgrounds 2, ve kterých je hratelnosti jednodušší pro uchopení, pokud jste tomuto sportu v minulosti nikdy neholdovali. Celkově je nádech Playgrounds odlehčený a tomu odpovídají i schopnosti hráčů, které během zápasů můžete použít. Celkově zahrnuje balík 7 položek, přičemž pro získání všech musíte přispět minimálně 18,72€. I pro hokejisty se něco najde. Sérii NHL byste už více než dekádu na PC hledali marně. Místo toho tady máme Tape to Tape, stylizovanou rogue-lite záležitost, ve které se chopíte týmu, který musíte dotáhnout až na vrchol. Postupně se vaši hráči zlepšují a jejich výkon na ledě můžete vylepšit i nejrůznějšími vychytávkami. Nový Skate bude free-to-play live service hra. „Je to přirozený vývoj značky,“ tvrdí kreativní ředitel Pokud máte rádi stylizované hry, tak vás určitě zaujme i Olliolli World. Tvůrci téhle skejťácké arkády upustili od pixelartu a připravili si barevný relaxační svět, ve kterém o svém umění jízdy na prkně musíte přesvědčit samotné bohy. Do hry neustále přibývají nové výzvy a úrovně, takže o obsah určitě nebude nouze. Kolekci pak uzavírá bojové WWE 2K Battlegrounds, závody na lodích Wave Break a baseball v Lethal League Blaze.

Stále probíhá: Steam – Tell Me Why zdarma Poslední výtvory studia Dontnod, které se proslavilo hlavně díky své adventurní sérii Life is Strange, nesklidily zrovna nejlepší ohlasy. Jeden z těch nejnovějších si nyní můžete zdarma přidat do své knihovny na Steamu. Tato nabídka bude platit pro všechny tři epizody Tell Me Why až do konce června. Prožijete si příběh sourozenců Tylera a Alyson Ronanových, kteří mezi sebou sdílejí pouto vyvolávající nadpřirozené síly. Společně se snaží odhalit vzpomínky na jejich nelehké dětství. To společně prožili v malém městě na Aljašce. Vybrali jsme legendární adventury i moderní klikačky pro PC. Nechybí český Polda a kultovní Monkey Island Stejně jako většina ostatních titulů Dontnodu je i Tell Me Why klasickou novodobou příběhovkou, ve které spíše sledujete filmečky a rozhodujete se v rozhovorech. Příběh se v některých částech může měnit podle toho, jaké možnosti v konverzacích zvolíte.

Stále probíhá: Humble Choice – Ghostwire: Tokyo, Remnant: From the Ashes a další Ghostwire: Tokyo před pár týdny vyšel i na Xboxu a na PC ho teď můžete mít za pár stovek v rámci nové nabídky předplatného Humble Choice. Oproti předchozí tvorbě studia Tango Gamework jde o akčnější záležitost, kdy se do Tokia podíváme v moment, kdy všichni jeho obyvatelé záhadně zmizí a ulicemi procházejí temné bytosti. Náš hlavní hrdina se spojí s duchem, který mu pomůže nástrahy tajemné mlhy překonat. Dalším slušným lákadlem je Remnant: From the Ashes, hardcore RPG, kde místo mečů a seker vsázíte na střelné zbraně. Do vašeho světa pronikají zrůdnosti všeho druhu skrz krystalové portály. Abyste hrozbu zastavili, musíte se vydat do jejich světů a zjistit, co vlastně stojí za touto pohromou. Zanedlouho by také měl vyjít druhý díl. To nejlepší z červnového Guerrilla Collective. Remnant II, horor Pneumata, CorpoNation a mnoho dalšího Curse of the Dead Gods je pak klasická rogue-lite akce, ve které se snažíte probít skrz monstra až na konec úrovně. Smrt je tady na denním pořádku, ale vždy se do boje můžete vrátit silnější díky vylepšování vlastností a novým schopnostem. Zbytek červnové nabídky pat tvoří menší tituly. Jmenovitě to jsou Eternal Threads, Grime, Turbo Golf Racing, Honey I Joined a Cult a Meeple Station.