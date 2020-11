Hry zadarmo nebo se slevou: nová Humble Choice a The Textorcist zdarma

Humble Choice – Yakuza Kiwami 2, Darksiders III a další Ani v listopadu nechybí nová nabídka předplatného Humble Choice . Vypadá to, že si pro hráče s blížícím se koncem roku Humble připravil čím dál větší pecky. Navíc i tentokrát platí, že ať už máte jakýkoliv druh předplatného, dostanete všech dvanáct titulů z aktuální nabídky. Hlavními lákadly jsou Yakuza Kiwami 2 a Darksiders III. Do tohoto dílů Yakuzy byste se měli pustit v případě, že jste si prošli prvním Kiwami. Příběh je tady přeci jen velmi důležitý a přímo navazuje na předchozí díl. Je tedy možné, že se v něm budete trochu ztrácet, pokud to bude vaše první Yakuza. To u Darksiders nehrozí. Události třetího dílu se odehrávají ve stejné době, jako výprava Smrti z Darksiders II. Tentokrát se chopíte role Fury, další členky jezdců apokalypsy, která s nepřáteli bojuje svým dlouhým bičem. Oproti předchozím dílům se liší upraveným soubojovým systémem. Jinak je to RPG ve velmi podobném stylu. Darksiders 3: tuhle ženskou byste doma nechtěli (recenze) Za zmínku jistě stojí i delux edice strategie Imperator: Rome. Paradox s ním měl docela velké ambice, ale nakonec nedopadl tak dobře, jako jejich ostatní výtvory tohoto žánru. Hlavní slabinou Imperatora je nedostatek variablity a obsahu, ale pokud zrovna nemáte ve svém seznamu strategií nic lepšího, tak na pár hodin jistě dobře poslouží. Aby toho nebylo málo, tak s předplatným dostanete také TORII, což je hra, na jejíž vydání se Humble Bundle přímo podílí. Kompletní listopadovou nabídku najdete jako vždy na Humble Blogu .

Epic Store – The Textorcist zdarma Po několika týdnech, kdy v nabídce her zdarma na Epicu byly docela velké tituly, tady máme zase jeden slabší. Pro milovníky žánru bullet-hell to ale bude rozhodně příjemný přírůstek do knihovny. Jedná se o pixelartovou akci The Textorcist od studia MorbidWare. Zatímco po vás budou pálit nepřátelé desítky projektilů, tak musíte nejen uhýbat, ale také psát. Vaší jedinou zbraní je totiž exorcismus. Na první pohled tato kombinace může vypadat bizarně, ale funguje naprosto bez problému. Je ale pravda, že bude chvíli trvat, než zkoordinujete své schopnosti psaní s uhýbáním. Postupně se vaše možnosti exorcismu rozšíří, ale to znamená, že budete muset i více psát. Poláci chtějí jednotu. GOG bude prodávat hry z Epic Games Storu Dějová linka se odehrává v Římě, kde propukla invaze démonů. Ti si dali za cíl zmocnit se tohoto města, ale tím hlavním je pro ně samotný Vatikán. Pokud se ho zmocní, už proti nim prakticky nebude stát žádná hrozba. A to samozřejmě hlavní hrdina hry nemůže nechat jen tak.

Stále probíhá: PlayStation Indies Nejen velké AAA tituly si v našich souhrnech zaslouží prostor. Tento týden je v obchodě PlayStationu akce vyhrazená přímo menším hrám a najdou se mezi nimi velmi kvalitní kousky, které byste neměli minout. Jedním takovým je Blasphemous (345 Kč), kterému se také přezdívá 2D Dark Souls. Podle tohoto popisu vám jistě dojde, že to nebude nic jednoduchého. Temné zpracování navíc doplňuje výborný soundtrack. Logická FPS Superhot vám jistě není cizí. Její tvůrci oživili žánr stříleček z pohledu první osoby přidáním manipulace s časem. Když se nehýbete, čas se zpomalí. Pokud se pohnete, tak se tok času začne zrychlovat s vámi. Původně měla základní hra dostat DLC, ale průběžně narostlo do takových rozměrů, že vyšlo samostatně. Najít ho můžete pod názvem Superhot: Mind Control Delete (395 Kč). Desperados 3: na divokém západě proti přesile | Recenze Z novějších kousků tady máme RPG ze staré školy, Desperados III (1 040 Kč). Historie této série se táhne hluboko do minulosti, ale i když ji neznáte, tak se s klidem můžete do třetího dílu pustit. Funguje totiž jako prequel ke všem předchozím dílům. Opět se vydáte na divoký západ, kde se z Johna Coopera teprve stává bandita, kterého znáte z předchozích dílů. Když se někde zmíní unikátní grafické zpracování, tak nám na mysl mezi prvními hrami přijde Return of the Obra Dinn (395 Kč). Při prvním pohledu na snímky ze hry vám jistě dojde, proč tomu tak je. Obra Dinn ale nestojí za to jen díky grafice. Vypráví také výborný příběh, ve kterém vyšetřujete, k čemu na zdejší lodi došlo.