Hry zadarmo nebo se slevou: novoroční akce a Crying Suns zdarma

Humble Choice: Warhammer Chaosbane, Pathologic 2 a další S novým rokem přišla nová nabídka v předplatném Humble Choice . Zatímco většinou tady máme dvě hry, kvůli kterým se o něm vyplatí zauvažovat, je to tentokrát o poznání lepší. Začít můžeme třeba diablovkou Warhammer: Chaosbane. Oproti velkým RPG z tohoto žánru sice není tak komplexní, ale akce má dost na to, aby vás zabavil na několik hodin. Vedle toho tady máme hororovku Pathologic 2, ve které se budete snažit zachránit malé městečko. Situace ale rozhodně není příznivá. Společnost je na pokraji rozpadu. Když máte možnost volby, neznamená to, že jedna je dobrá a druhá špatná. Většinou to vypadá tak, že se jen snažíte vybrat to menší zlo. Warhammer Chaosbane: jedna bitva střídá druhou (recenze) Na pořádnou hru z univerza Vampire: The Masquerade už čekáme dlouhou dobu. V posledních letech nás alespoň studio Draw Distance zásobuje svými vizuálními romány. Shadows of New York je nejnovějším z nich a vypráví samostatný příběh, takže se do něj můžete pustit i bez znalostí předchozího dílu. Ancestors měli být dalším velkým hitem vývojáře jménem Patrice Désilets, který stál u zrodu série Assassin’s Creed. Bohužel to tak úplně nedopadlo, ale lepší zpracování evoluce lidstva, než je právě v Ancestors v žádné jiné hře nenajdete. Kromě toho všeho tento měsíc opět platí nabídka, že předplatitelé dostanou všech 12 nabízených titulů. Kompletní přehled najdete zde .

PlayStation Store – January Sale Už sice zbývá jen chvíle, než se tato slevová akce uchýlí ke konci, ale pár dní před jejím koncem do nabídky přibylo několik lákavých titulů. Na jejich pořízení máte čas ještě do zítra, takže neotálejte. Za polovinu si můžete pořídit třeba remake Final Fantasy VII (925 Kč). I když k němu fanoušci původní verze mají výhrady, tak pro nové hráče je to ideální cesta, jak se s touto legendou seznámit. Další peckou, která vyšla v loňském roce, je Crash Bandicoot 4: It’s About Time (900 Kč). Docela nás překvapilo, že se zrovna tento titul dostal do slev tak brzy vzhledem k tomu, že Activision se snaží držet cenu svých her nahoře tak dlouho, jak jen to je možné. Za nás je to ale jedině dobře. Alespoň se tato výborná skákačka dostane k většímu počtu hráčů. Hitman 2: Agent 47 opět zasahuje (recenze) Sice už padlo jedno japonské RPG, ale další určitě neuškodí. Persona 5 Royale (750 Kč) je dost možná ta nejlepší varianta, jak si nejnovější díl této série můžete zahrát. Od původní verze páté Persony se Royal liší pouze množstvím obsahu. Tvůrci do něj přidali nové oblasti, postavy, úkoly a spoustu dalšího. Zanedlouho tady máme poslední díl novodobé trilogie agenta 47. Stále máte dost času na to, abyste si prošli přechozí díl. Hitmana 2 (407 Kč) tady najdete také za parádní cenu a pokud si pořídíte i třetí díl, tak si do něj postup ze dvojky budete moci přenést.

Xbox Store – Last Chance Sale Na žhavé novinky se v aktuálních slevách na Xboxu nedostalo. Zato tam ale najdete AAA tituly, které už sice mají na kontě pár let, ale jejich kvalita nikterak neklesla. Můžeme začít s jednou exkluzivitou. Gears 5 (400 Kč) jsou ideálním kandidátem ve chvíli, kdy hledáte nenáročnou akci, a navíc si ji můžete projít i v multiplayeru. Na návrat do Gothamu od studia Rocksteady si ještě nějakou chvíli počkáme, ale pokud ještě nemáte za sebou celou Batmanovu akrhamskou sérii, tak byste to měli dohnat. Poslední díl, tedy Arkham Knight (280 Kč) měl sice při vydání kostrbatější průběh, ale nakonec se z něho vyklubal výborný titul, který se řadí mezi nejlepší díly série. Je to také první hra, pro kterou byla přímo vytvořena nová postava DC vesmíru. Skalní fanoušci série Deus Ex sice na první díl nedají dopustit, ale musíme uznat, že i novodobé díly mají něco do sebe. Deus Ex: Mankind Divided (202 Kč) je sice tím méně povedeným, ale stále je to výborná akce s RPG prvky. Navíc se v ní podíváme i do našich krajin. Deus Ex je pro vydavatele důležitý, na další díl si ale počkáme A nakonec zase troška z Japonska. Dragon Ball je celosvětově oblíbená značka a její herní adaptace jsou převážně bojovky. Loni ale vyšel Dragon Ball Z: Kakarot (720 Kč), což je spíše RPG s otevřeným světem. Zařadili bychom ho na podobnou úroveň jako One Piece: World Seeker. Pro fanoušky by to tedy měla být jasná volba.