Hry zadarmo, nebo se slevou: novoroční akce a Gods Will Fall zdarma

Nintendo eShop – New Year Sale Slevami jsme se loučili s loňským rokem a jak jinak bychom měli oslavit příchod toho nového jinak než s dalšími akcemi? Na Switchi opět najdete pěkných pár lákavých nabídek. Mezi ty největší slevy se dostala remasterovaná verze Red Faction Guerilla (50 Kč). Podobně jako Saints Row z předchozí akce ho můžete mít za pár korun. Dle recenzí je to jeden z povedenějších portů starší hry. Když je řeč o povedených portech, tak mezi ty vůbec nejlepší patří oba díly ze série Ori. Blind Forest (275 Kč) i Will of the Wisps (375 Kč) jsou výborné metroidvanie s pohádkovou grafikou, které na Switchi běží naprosto bez problému. Na první pohled může vypadat jako obyčejná skákačka, ale Ori dokáže v některých částech pěkně potrápit. Pokud máte rádi pomalejší taktické záležitosti, určitě se podívejte na Darkest Dungeon (240 Kč). Se členy vaší party se vydáváte do podzemí plného nebezpečí. Během bojů musíte brát v potaz nejen fyzické, ale i psychické zdraví vašich bojovníků. Herní studia prý mají devkit konzole Nintendo Switch 4K, společnost to popírá

Další záležitostí, ve které vás čekají taktické boje, je Slay the Spire (276 Kč). Tady se kombinují prvky roguelike žánru spolu se skládáním balíčku karet. Každý průchod se liší nepřáteli, na které narazíte, a karet je tady dost na to, abyste svůj balíček mohli vždy obměnit podle potřeby.

Epic Store – Gods Will Fall Po velkém rozdávání na konci roku se Epic vrací ke klasickému tempu, kdy opět bude rozdávat každý týden jednu hru zdarma. Tentokrát si budete moci vzít akční roguelike Gods Will Fall, kde se postavíte božstvům jakožto poslední naděje lidstva. Děj se odehrává ve světě, kde bohové celá milénia vládnou tvrdou rukou a od lidí požadují, aby je slepě následovali. Ty, kteří se nepodvolí, čeká smrt. Toto období ale brzy skončí, protože skupina lidí se hodlá proti bohům postavit a uzmout si svoji svobodu. Šéf Epicu volá po univerzálním obchodu. Zakoupené hry by fungovaly všude

Během bojů se nebudete potýkat jen se samotnými bohy. Do cesty se vám postaví i nejrůznější potvory, které postupem hrou stále sílí. Stejně ale budete sílit i vy se získáváním lepšího vybavení a nových schopností.

Xbox Store – Last Chance Sale Stejně jako na PlayStationu se i v obchodě Xboxu rovnou přešlo z jedné velké slevové akce na další v podobném stylu. Opět si můžete pořídit pecky z posledních let a nemůžeme ani tentokrát vynechat Resident Evil Village (925 Kč), který nepřestává sbírat ocenění za jednu z nejlepších her loňského roku. Už zanedlouho se konečně opět budete moci podívat do postapokalyptického světa Dying Light v očekávaném druhém díle. Do té doby stále máte dost času na to, abyste si prošli první díl. Ten tady najdete v Platinum edici (396 Kč), která zahrnuje veškerý obsah, který kdy pro Dying Light vyšel včetně velkého rozšíření The Following. Svojí troškou do mlýna jako obvykle přispěl i Ubisoft. Od něj tady máme i nové kousky jako Far Cry 6 (1 170 Kč). Nechybí ani Assassin’s Creed Valhalla (975 Kč), která by se zanedlouho měla dočkat přírůstku v podobě velkého DLC. Jednou z jeho nejlépe hodnocených her je nicméně Immortals: Fenyx Rising (630 Kč), kde v pohádkovém prostředí zachraňujete řecké bohy. Předplatné Ubisoft+ míří na Xbox. Bude samostatně, ne jako součást Game Passu

Sázkou na jistotu je Red Dead Redemption 2. Tuto výbornou westernovku tady máme v ultimátní edici (892 Kč), která zahrnuje bonusy navíc hlavně do její multiplayerové části. Určitě byste jí ale měli dát šanci i v případě, pokud vás zajímá jen singleplayer. V tomhle ohledu totiž RDR2 bezesporu patří mezi to nejlepší z minulé generace.

Humble Choice – Mafia: Definitive Edition, Iron Harvest a další Po delší době se i v předplatném Humble Choice objevila docela lákavá nabídka. Tím největším lákadlem je tentokrát definitivní edice první Mafie. I když má předělávka svoje chyby, tak Lost Heaven v novém kabátě vypadá nádherně. Stejně tak si můžete vychutnat i český dabing, který byl pro remake nahrán znovu od základu. Vedle toho je ve výběru i strategie Iron Harvest, ve které se podíváte do 20. let minulého století v alternativní realitě, kdy mezi sebou národy válčí za pomoci masivních mechanických robotů. Můžete si zahrát kampaň, kompetitivní multiplayer a nechybí ani možnost kooperace ve skirmishích. Recenze hry Rustler. Středověká komedie plná popkulturních narážek

Mezi ostatními menšími záležitostmi pak vyčnívá ještě Rustler, kterému se přezdívá středověké GTA. Inspiruje se prvními dvěma díly této legendární série a vše přenáší do středověkého prostředí s osobitým humorem. Neočekávejte od Rustlera žádnou seriózní záležitost a na pár hodin vás jistě královsky zabaví. Kompletní nabídku předplatného jako vždy najdete na stránkách Humble Choice.