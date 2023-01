Hry zadarmo, nebo se slevou: Novoroční akce a Kerbal Space Program zdarma

S 60% slevou můžete mít i předloňskou adventuru Sherlock Holmes: Chapter One (18$) , ve které se podíváme na počátek kariéry tohoto světoznámého detektiva. Ostrov ve Středozemním moři, kde se Chapter One odehrává, je plný případů, které čekají na vyřešení. K vyšetřování samozřejmě patří i používání pověstného umění dedukce.

Vánoční slevy okamžitě vystřídaly ty novoroční a GOG není výjimkou. Jak už ve zdejším obchodě bývá zvykem, najdete tady širokou plejádu her, která zahrnuje nové i retro tituly. Dobře se daří například kompletní edici Horizon: Zero Dawn (16,6$) . Po nepříliš vydařeném startu PC verze, který se neobešel bez technických problémů, se postupem času stav hry výrazně zlepšil.

Do třetice bychom vám doporučili skejťácký OlliOlli World, který se oproti svým předchozím dílům značně posunul. Mnoho her s touto tématikou nevychází, a tak by byla škoda se nechat odradit jednodušší stylizací, pokud je právě tohle váš oblíbený styl her. Hratelnost je komplexní dost na to, abyste se museli jednotlivé pasáže učit delší dobu, pokud je chcete mít kompletní.

Tribes of Midgard v sobě kombinují několik žánrů, přičemž tím hlavním je obrana vesnice a akční souboje. Každý pokus znamená novou výzvu. Musíte uchránit vyrůstající strom Yggdrasil. Podstatně vám to ale ztíží nájezdy temných sil, které jsou zakončeny extra silným nepřítelem. Hra se značně mění s každou sezónou, které vývojáři vydávají několikrát do roka.

Na závěr minulého roku se Epic vytáhl v rozdávačce her zdarma hned několikrát. Ani po Novém roce ale neupouští od kvalitních titulů. Kerbal Space Program je výborný pro všechny hráče, kteří se rádi piplají se stavěním vlastních věcí a vyžívají se v hrátkách s fyzikou. I když zdejší postavičky mohou působit infantilně, tak je Kerbal Space program ve skutečnosti hodně komplexní záležitost, do které se trvá dostat několik hodin.

Trvalo to jen pár měsíců a Gotham Knights (995 Kč) jsou za polovic. I když se jim nepodařilo dosáhnout kvalit arkhamského Batmana, tak vítáme každou možnost opět se vydat do tohoto temného světa. Bohužel to jen tentokrát nevyšlo tak dobře, jak bychom si přáli. Gotham Knight jsou další z případů, kdy méně je někdy více a každá hra nepotřebuje tuny obsahu, crafting a další prvky, bez kterých by se obešla.

Nintendo eShop – New Year Sale

A na konec Switch, kde novoroční akce trvá jen do neděle, takže pokud vám něco padne do oka, nenechávejte nákup na poslední chvíli. Nás zaujala třeba dvojice dílů metroidvanií s Orim v hlavní roli. Je docela zvláštní, že The Blind Forest (206 Kč) je dražší než Will of the Wisps (187 Kč), ale stěžovat si určitě nebudeme.

Ještě před pár konzolovými generacemi by neexistovalo, že bychom tady doporučovali Diablo. Teď už ale dobře víme, že diablovky se hrají výborně i na ovladačích. Tady je ve slevě přímo Diablo II: Resurrected (330 Kč), což je jeden z mála projektů, který se Blizzardu za poslední dobu povedl. Můžete přepínat mezi původní a novou grafikou, takže můžete i zavzpomínat na originál z roku 2000.

Pokud zrovna nemáte chuť na kuchání démonů, můžete zkusit Superliminal (225 Kč), který si bere inspiraci z her jako je Portal nebo The Talos Principle. Sice jde o kratší záležitost, ale autoři si v ní chytře pohrávají s perspektivou a některé hádanky na poprvé dokážou celkem zamotat hlavu.

Za doposud nejnižší cenu pak můžete mít My Hero One’s Justice 2 v Deluxe edici (308 Kč). Pokud znáte některé ze starších Naruto her nebo nedávnou adaptaci Demon Slayera, tak budete i v předělávce mangy My Hero Academia jako doma. Jde o další arénovou bojovku s anime stylizací, ve které si zahrajete za své oblíbené hrdiny i záporáky.