Hry zadarmo, nebo se slevou: Novoroční výprodeje a Guardians of the Galaxy zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – January Sale Na PlayStationu je to v posledních týdnech jeden velký výprodej za druhým. I tentokrát se pod lednovým názvem ukrývá široká nabídka velkých i menších titulů, mezi kterými nechybí ani některé z žhavých loňských novinek. Pro fanoušky fotbalu například už zlevnil EA Sports FC 24 (760 Kč). Už se sice nejmenuje FIFA, ale fotbal od EA se oproti předchozím ročníkům nezměnil nijak razantně. Za polovinu pak můžete mít kouzelnické RPG Hogwarts Legacy (995 Kč), které se umístilo na předních příčkách v žebříčcích nejprodávanějších her roku 2023. Příběh sice mohl být lepší, ale zpracování Bradavic a přilehlého okolí se tvůrcům opravdu povedlo a studování čar a kouzel má velmi povedenou atmosféru. Řada přišla i na exkluzivity včetně God of War Ragnarök (1 054 Kč). V případě zakončení Kratova severského příběhu bychom vám ale raději doporučili porozhlédnout se po fyzických kopiích. Ty totiž byly ve vánočních akcích k sehnání za ještě nižší cenu. I tato sleva je ale vzhledem ke kvalitám samotné hry výborná. Jedním z mích osobních favoritů minulého roku je souls-like RPG Lies of P (1 280 Kč), ve kterém nám tvůrci představili příběh Pinocchia v neokoukaném stylu. Pohádka pro děti to rozhodně není a stejně jako Dark Souls umí být pořádná výzva. Pokud ale v rámci žánru věříte hlavně studiu FromSoftware, hned vedle najdete zlevněný Elden Ring (851 Kč).

Humble Choice – Marvel's Midnight Suns, Two Point Campus a další První letošní nabídka předplatného Humble Choice netradičně zahrnuje pouze sedm titulů. Osmou položkou je v tomhle případě DLC pro Marvel’s Midnight Suns, které jsou pro leden tím hlavním tahákem. Hrdinové a padouši ze světa Marvelu se nám ukáží ve stylu tahových strategií, jako je například XCOM. My se sice v rámci příběhu chopíme vlastnoručně vytvořeného hrdiny, ale do party nabereme známé tváře. Two Point Studios před pár lety oživilo žánr klasických tycoonů se svojí ujetou manažerskou hrou, kde se staráte o chod nemocnice. V tomto stylu pokračují i v Two Point Campus, kde se chopíte role ředitele univerzity a musíte nabídnout svým žákům co nejlepší vzdělání a učitelům to nejlepší prostředí pro učení. Místo klasických předmětů tady ale najdete netradiční činnosti. Autoři ani tentokrát nedrželi fantazii na uzdě. Tvůrci stealth akce Aragami 2 sice už zavřeli krám, ale jejich dřívější výtvory si stále můžete zahrát. Ve druhém díle se opět stanete nindžou, který ovládá schopnost pohybu ve stínech. Přímé střety s nepřáteli mu příliš nesvědčí, a tak se musíte ke svým cílům vždy proplížit bez jediného povšimnutí. Pokud si ale více potrpíte na příběh, mohla by vás zaujmout adventura Twin Mirror od studia Don’t Nod, které můžete znát jako autory série Life is Strange. Zbytek lednové Humble Choice už tvoří jen menší tituly. Konkrétně jde o OTXO, Rogue Book, Hell Pie a Red Lantern.

Xbox Store – Last Chance Sale Ani na Xboxu se hned zkraje roku nedrží zkrátka a nabízejí ve slevách řadu vcelku čerstvých novinek. Tady nás na první pohled zaujal Ghostrunner 2 Brutal Edition (830 Kč), což je pokračování výborné parkourové akce, která se odehrává v kyberpunkové budoucnosti. Do plynulého sekání katanou vám hraje výborný soundtrack. Tato edice vám navíc přidá několik kosmetických doplňků a čase dostanete i veškeré DLC rozšíření, která teprve vyjdou. Immortals of Aveum (840 Kč) je FPS střílečka, ve které místo samopalů a brokovnic proti nepřátelům používáte kouzla. Je to povedená singleplayerová akce. Podíleli se na ní bývalí tvůrci dílů ze série Call of Duty a na “gunplayi” je to znát. Bohužel se ale jejich hře nedostalo příliš prostoru, protože vyšla v záplavě silné konkurence. RoboCop: Rogue City byl pro mnohé fanoušky robotického poldy příjemným překvapením. Ve výprodeji ho najdete v Alex Murphy edici (1 400 Kč). Prozkoumejte Detroit a jeho podsvětí, kde se rodí nový nebezpečný kriminálník, anebo prostě choďte ulicemi a rozdávejte pokuty za špatné parkování. Tato edice vedle základní hry obsahuje také několik kosmetických doplňků a digitální artbook. Spoustou titulů ze svého repertoáru přispěl Ubisoft. Vyberete si z mnoha dílů sérií Far Cry i Assassin’s Creed v různých edicích. Pokud jste si na nějakou z nich brousili zuby, je pravděpodobné, že je součástí výprodeje.

Epic Store – Marvel's Guardians of the Galaxy zdarma V obchodě Epicu jste si v uplynulých týdnech mohli nasbírat několik pěkných dárečku. Vánoční rozdávání zakončuje ve velkém stylu. Až do příštího čtvrtka si totiž můžete zdarma aktivovat příběhovou akci Marvel’s Guardians of the Galaxy. Po průšvihem s Avengers od herních Strážců galaxie nebyla očekávání příliš velká, ale tvůrci dokázali překvapit zpracováním a také neopomněli osobitý styl strážců. Zahrajete si přímo za Star-Lorda. To znamená, že vaší hlavní součástí výzbroje je dvojice pistolí, ale nemusíte se bát, že by to bylo ze zbraňového arzenálu všechno. Příběh ve hře je originál, který jste neměli možnost vidět v komiksech ani filmech. Shodou náhod se posádka Strážců galaxie nachomýtne u událostí, které mohou znamenat konec celého vesmíru. A kdo jiný by to pak měl dát všechno do pořádků, kdy ne tato parta?

Humble “Happy Holidays with GOG RPGs” Bundle Pokud zrovna nemáte do čeho píchnout, máme tady pro vás tip na zábavu za pár stovek, která vám vydrží na stovky hodin. Řeč je o RPG balíčku na Humble Bundle, kde za necelých 11€ dostanete celkem 7 her. Tentokrát vám klíče poslouží k aktivaci na GOGu místo Steamu. Nic to nemění na tom, že nabídka je to opravdu neodolatelná. Součástí balíku je i české středověké RPG Kingdom Come: Deliverance. Sice si budete muset dokoupit rozšíření zvlášť, ale ani v této verzi nechybí český dabing. Jméno Elex nenabralo příliš velký věhlas. Série Gothic vám ale určitě něco říká. Elex má na svědomí stejné studio, a i tuto novinku zpracovává ve svém osobitém stylu žánru RPG. Tentokrát ale nejde o čisté fantasy. Kombinují se tady prvky i ze sci-fi. Pokud máte raději čisté fantasy, můžete se pustit do GreedFallu, který je typem Elexu velmi blízko. Zatím to byl samý otevřený svět, tak si dáme něco komornějšího. Vampyr vypráví o doktorovi vracejícím se z války. Ani po službě ale nenajde klid, místo toho se stává krvesajem a snaží se zjistit, jak lze ve své nové podobě přežívat. Má to těžší o to víc, protože se i přes své prokletí stále pokouší starat o raněné a nemocné pacienty. Gwent ze třetího Zaklínače měl takový úspěch, že vyšel samostatně. Jeho součástí měl být i singleplayerový mód. Ten ale tvůrcům nabobtnal do takových rozměrů, že ho vydali samostatně jako Thronebreaker: The Witcher Tales. Místo Geralta se hlavní role chopí Meve, královna Lirie a Rivie. Souboje se drží principů karetní hry, ale pravidla a karty jsou oproti online verzi upravené. A jdeme do finále. Jistě se najdou i milovníci RPGček v klasickém střihu. Pro vás je tady Wasteland 3: Colorado Collection, kde se s partou přeživším potulujete v promrzlých postapokalyptických krajinách. Vývoj postav i samotného příběhu máte plně ve svých rukách. Balík pak uzavírá třetí díl série Darksiders, který nám poprvé umožnil zahrát si za Fury, jednu ze čtyř jezdců apokalypsy.

Ubisoft Connect – Akce na Avatar: Frontiers of Pandora Není to ještě ani měsíc a Ubisoft už zlevnil svého herního Avatara. Frontiers of Pandora jsou na pohled nádherná hra, jejíž náplň je poskládaná z tradiční šablony série Far Cry. Pro fanoušky tohoto filmového světa to ale bude vzhledem k nádherným scenériím a novým věcem, které jste ve filmech neměli možnost vidět, příjemný zážitek. Na Ubisoft Connect ho najdete za 52,49€. Avatar: Frontiers of Pandora je zlevněný už i na konzolích. Tam to ale platí pouze pro Gold edici hry, která kromě základu obsahuje také season pass. V průběhu letošního roku by měla vyjít dvě velká rozšíření odhalující další tajemství Pandory.