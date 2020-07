Hry zadarmo nebo se slevou: oslavy léta a akce na multiplayerovky

Epic Store – Conan Exiles a Hue zdarma Jak vidíte v nadpisu, tak jsme tady tento týden měli mít rovnou dvě hry v čele s multiplayerovým survivalem Conan Exiles od Funcomu. Nakonec sice na Epic Store dorazí, ale budete si za něj muset zaplatit. Během včerejška totiž z nabídky her zdarma zmizel a následně Epic Store na Twitteru oznámil, že se jejich tým na poslední chvíli rozhodl jinak. Musíme si tedy tentokrát vystačit jen s menší hříčkou Hue. V té budete řešit nejrůznější hádanky pomocí změn barvy pozadí zdejšího světa. Putujete šedým nebezpečným světem a postupně se dostáváte k novým barevným fragmentům. Cílem vaší cesty je nalezení ztracené matky hlavního hrdiny. Funcom chystá hororové přežívání ve vesmíru jménem Moons of Madness Epic Store má stále jeden rest. Před čtrnácti dny mělo být zdarma také The Escapists 2, ale kvůli problémům rozdávání odložili. Stále jsme se ho však nedočkali a Epic se o tom od té doby vůbec nezmiňoval.

Origin – Summer Sport Sale Po dlouhé době tady zase jednou máme i digitální distribuci EA. Jejich aktuální akce se zaměřuje na sportovní a závodní tituly. Nemůže tedy chybět nejnovější ročník fotbálku FIFA 2020 (15€). Najdete ho tady rovnou v několika edicích, přičemž ty dražší vám dávají jen bonusy do Ultimate Teamu. Kromě klasického fotbalu je tady i ten americký. Madden NFL 20 (18€) se stejně jako FIFA prodává v několika edicích. Každopádně je v obou případech na pováženou, jestli se nevyplatí počkat na nový ročník. Přeci jen už je polovina roku za námi a nové díly sportovních titulů vycházejí většinou na podzim. Sport doprovází ještě několik závodních titulů v čele s celou řadou dílů série Need for Speed. Od nejnovějšího Heatu (25€) se dostaneme i ke starším kouskům jako je Most Wanted (10€). Ale pozor, Most Wanted z roku 2012. Často se zaměňuje za stejnojmenný díl, který vyšel už před patnácti lety. FIFA 21 vychází v říjnu, bezplatný upgrade na PS5 a Xbox Series X potvrzen Aby toho nebylo málo, ještě si můžete pořídit remasterovanou verzi Burnout Paradise (5€). Není to zase tak dávno, co vyšla i na Nintendo Switch, ale už by to opravdu chtělo zbrusu nový díl namísto ždímání starého úspěšného dílu.

PlayStation Store - Multiplayer Days Na PlayStationu jsme se rozloučili s retro akcí a hned na to navázala další, tentokrát zaměřená na multiplayerové hry. My se podíváme hlavně na ty, které jsou o kooperaci místo klasického multiplayeru ala Call of Duty a další podobné série. Můžeme začít například s Moving Out (440 Kč). Pokud se vám líbí například dvojice dílů Overcooked, tak ani s Moving Out neuděláte chybu. Graficky i hratelností jsou si obě hry dost podobné. Samozřejmě to ale tentokrát není o vaření. Musíte zkrátka zvládnout přestěhovat všechno potřebné a pokud možno zajistit, aby to zůstalo v jednom kuse. PlayStaiton Plus nabídne v červenci zdarma basket, Laru a bonusovou hru Když přijde na kooperaci, tak jednoznačně nemůže chybět A Way Out (315 Kč) od Hazelight Studios. Tento příběh o útěku z vězení by ve svém žánru jen těžko hledal konkurenci. Navíc vám ke hraní stačí jedna kopie. Druhý hráč už si hru kupovat nemusí. Mimo celou řadu LEGO her tady najdete také Unravel Two (220 Kč). Na rozdíl od prvního dílu si druhý díl této výborné skákačky ani jinak než v kooperaci nezahrajete. Pomocí známých mechanik s vlákny vlny budete zdolávat všemožné překážky a hádanky.

Xbox Store – Shocktober in Summer I když většinou podobné akce probíhají až v říjnu, v Xboxu si řekli, že ani teď není od věci zlevnit některé tituly s temnějším zasazením. Najdete tady hororovky, adventury nebo akce. Můžeme vypíchnout například Dying Light (535 Kč). Nejen proto, že je to výborná postapokalyptická akce, ale také pro ni zanedlouho vychází nové DLC Hellraid. Původně mělo být samostatnou hrou, ale nakonec ho Techland pojal pouze jako rozšíření. Pokud máte rádi tísnivou atmosféru, jednoznačně doporučujeme Alien: Isolation (480 Kč). I když vyšel už téměř před šesti lety, jen málokterá novější hra z žánru survival hororovek se mu může rovnat. Na opuštěné vesmírné stanici je sice jen jeden vetřelec, ale i ten bohatě stačí na to, aby vás pořádně potrápil. DLC Hellraid pro hru Dying Light se začne prodávat koncem července Možná, že předchozí tituly pro vás nejsou žádná výzva. V tom případě tady máme Dark Souls II: Scholar of te First Sin (200 Kč). Tato edice druhého dílu obsahuje několik odlišností od původní verze. Premisa je každopádně stále stejná. Fanoušci druhý díl považují za jeden z těch jednodušších, takže by s ním neměli mít problém ani nováčci. Co takhle trochu retra? Už je to pěkných pár desítek let, co odstartovala upírská série Castlevania. Loni společnost Konami slavila padesáté výročí a k té příležitosti vydali výroční kolekci Caslevanie (255 Kč). V ní najdete 8 titulů včetně Kid Dracula, který nikdy před tím nebyl vydán mimo Japonsko.

Uplay – Summer Sale I když se Uplay tváří, jako že je hlavní událostí tohoto týdne akce na DLC obsah, ve skutečnosti je ve slevě i spousta samotných her. Ani této digitální distribuci se totiž nevyhnuly letní slevy. Pojďme se ale nejdříve podívat na nějaká ta DLC. Ubisoft v posledních letech pro každou svoji novou hru vydává obsah i po vydání. V některých případech je to hned několik season passů. Například Anno 1800 už má dva, ale zlevněný je pouze ten první (15€). Samozřejmě jako obvykle nechybí většina DLC pro různé díly série Assassin’s Creed. Opět doporučujeme, abyste raději rovnou sáhli po celém season passu, než jednotlivé dodatky pořizovat samostatně. To ostatně platí pro každý titul. Když už byla řeč o Anno, tak i samotný nejnovější díl 1800 (27€) je ve slevě. Mimo to je v nabídce i kompletní edice (55€), která kromě hry samotné obsahuje i oba season passy. Ubisoft chystá vlastní battle royale. Hyper Scape má vyjít už příští víkend Příští víkend, konkrétně 12. července, bude mít Ubisoft v rámci Summer Game Festu vlastní prezentaci, takže je docela možné, že v souvislosti s tím také rozjede nějakou akci. O tom vás samozřejmě budeme informovat v následujících slevových článcích.

GOG – The Witcher Sale Celá série herního Zaklínače bezesporu patří mezi to nejlepší, co si v žánru fantasy RPG můžete zahrát. I když se v posledních letech vyzdvihuje převážně třetí díl, ani dva předchozí se nemají za co stydět. Pokud jste některý z nich náhodou minuli, nyní si můžete doplnit sbírku v rámci slevy na GOGu. První díl (1,5$) se od ostatních odlišuje hlavně soubojovým systémem. Každý úder musíte dobře načasovat a podle typu nepřítele měnit postoje. Také je to jediný Zaklínač, který obsahuje kompletní českou lokalizaci, tedy včetně dabingu. Zaklínač 2 (3$) pak už přišel s tradičnější hratelností. I když to je obří RPG, tak jeho svět není zase tak otevřený. Cyberpunk 2077 s příchutí Zaklínače je parádní ukázkou potenciálu S pořádným světem přišel až třetí Zaklínač. Pokud ho ještě nemáte, berte rovnou GOTY edici (16,4$). Datadisky O víně a krvi spolu se Srdcem z kamene přidávají k základní hře desítky hodin nového obsahu a byla by škoda minout tak důležitou část příběhu. Hlavní série nicméně není jedinou věcí, kterou v akci najdete. Kromě toho si také můžete pořídit Thronebreaker: The Witcher Tales (11$). Původně mělo jít o singleplayerovou část Gwentu, ale nakonec se z ní stala samostatná hra. V roli Meve, královny Rivie a Lirie, se budete snažit vypořádat s nepřátelskou hrozbou. Nechybí ani digitální deskovka The Witcher Adventure Game (1,6$).

Stále probíhá: Steam Summer Sale Letní slevy na Steamu budou ještě týden pokračovat. I když jistě spousta z vás už má nakoupeno, stále se vyplatí zůstat na pozoru. Každý den je totiž ve vybraných hrách nová nabídka, takže buďte pozorní, aby vám náhodou něco neuniklo. Navíc stále platí, že při nákupu nad 30€ dostanete slevu 5€. Na rozdíl od Epic Store to není jednorázový kupón, ale platí to pro všechny nákupy na Steamu během letní akce. Za nákupy kromě toho dostáváte ještě body, které následně můžete utratit ve věrnostním obchodě. Tady najdete nejrůznější samolepky, rámečky a další drobnosti pro zkrášlení vašeho profilu. Tím hlavním jsou ale stále samozřejmě hry. Z těch stovek titulů můžeme vypíchnout hned několik českých her. Například Arma III (8,4€), která má ve slevě nejen základní hru, ale i veškerá DLC. Dále tady máme Blackhole (1,8€) od FiolaSoftu, což je náročná logická plošinovka. Chystá se nový Polda, podpořit ho můžete v kampani na hithitu Nesmíme zapomínat ani na Feudal Alloy (3€), které v sobě má prvky metroidvanií jako jsou Dead Cells nebo Hollow Knight. Mohli bychom pokračovat dál například s adventurou Someday You’ll Return (20€), ke které v týdnu vyšla naše recenze, nebo s celou řadou klasik od Amanita Design. Je toho zkrátka hodně, takže pokud momentálně trpíte nedostatkem her, rozhodně letním slevám na Steamu ještě dejte šanci.