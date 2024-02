Hry zadarmo, nebo se slevou: Oslavy lunárního nového roku a logické Doors: Paradox zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – Critics' Choice V obchodě PlayStationu aktuálně najdete výprodej s výběrem oceňovaných her z minulých let. Ty největší novinky byste tady hledali marně, ale třeba takové Hogwarts Legacy (990 Kč), nejprodávanější hra loňského roku, tady nechybí. Můžete se vypravit do tohoto kouzelného světa ještě předtím, než se v něm odehrál příběh Harryho Pottera. Jen pár dní zpátky vyšlo pokračování série Like a Dragon. Pokud jste z ní ještě nic nehráli a chtěli byste ji zkusit, doporučili bychom spíš Yakuza: Like a Dragon (300 Kč), kde se představuje nový hlavní hrdina a řeší se problémy propletené nejen jakuzou, ale také policií a politickou scénou. Hodit se vám bude také Like a Dragon Gaiden (916 Kč), která doplňuje kapitolu příběhu původního hrdiny. Zlevněných je také několik titulů od FromSoftware. Na Elden Ring bohužel nedošlo, ale třeba takové Sekiro: Shadows Die Twice (825 Kč) byste také určitě vynechat neměli. Od zbytku jejich tvorby se hodně liší, máte předem danou hlavní postavu a upustilo se od RPG prvků. Dark Souls 3 (595 Kč) už je pak známá klasika. U té kromě základní hry najdete také ve slevě i rozšíření. O sérii Need for Speed jsme už zase nějaký pátek neslyšeli. Nicméně její poslední díl Unbound (315 Kč) nedopadl vůbec špatně. I přes své kvality se tyto městské závody dostaly do výprodejků vcelku brzo a za aktuální cenovku je to už opravdu dobrá nabídka. Stále se jedná o arkádové závody, které jsou ozvláštněny hlavně netypickou grafikou.

Humble Controller’d Chaos Bundle Na hraní střílečky si sice ovladač nevezmete, ale na některé žánry se hodí bezesporu víc než kombinace klávesnice a myši. Sedmičku takových titulů najdete v novém balíku na Humble Bundle, kde je třeba povedený remake mimozemského Destroy All Humans, kde se vydáme na planetu Zemi a rozpoutáme naše řádění. Jízda to bude i v No More Heroes, kde se za neotřelého protagonistu s pálkou v ruce budete vypořádávat s veškerou havětí, která vám přijde pod ruku. Velmi podobný scénář nastává i v Orcs Must Die 3, tady se do toho ale ještě přimotává žánr tower-defense. S pomocí pastí, kouzel a zbraní musíte uchránit svůj hrad a bude se určitě hodit, pokud se k vám přidá parťák. Velmi povedená je akce Sunset Overdrive, v jejíž světě se rozjela apokalypsa kvůli neotestovanému energeťáku. V pestrobarevném městě se budeme muset prostřílet nemyslícími monstry bažícími po dalším loku. V Maneateru naopak budeme požírat. Jakožto žralok si pochutnáme nejen na rybkách, postupem času náš apetit roste, a tak přijdou na menu i lidé. Na závěr tady pak máme remasterovanou verzi videoherních Ghostbusters a roztomilou hříčku Rain on Your Parade, kde v roli mraku budeme ničit vše, na co narazíme.

Epic Store – Doors: Paradox zdarma Jestli potřebujete potrénovat mozkové závity, tak vám aktuální hra zdarma v rozdávačce na Epicu přijde vhod. Doors: Paradox před vás předhazuje zavřené dveře, které je potřeba otevřít. Bylo by ale až směšně jednoduché, pokud by stačilo jen vzít za kliku. Proto jsou ke každým dveřím připojeny odlišné mechanismy a hlavolamy, skrz které se nejprve musíte dostat.

Xbox Store – Lunar New Year Sale Po klasickém novém roku přichází ten čínský. Jako první na vlnu oslav naskočil obchod Xboxu, kde najdete tematický výprodej se hrami všeho druhu. Jednou z nich je třeba loňský Remnant II (857 Kč), souls-like sci-fi RPG, ve kterém se podíváte do různorodých světů, přičemž při každém průchodu budou vypadat jinak díky procedurálnímu generování. Navíc je možné si celé dobrodružství prožít v kooperaci s dalšími dvěma hráči. Pokud byste měli málo sci-fi, ale souls-like hry vám nesedí, nikdy není pozdě se vrátit k sérii Mass Effect. Konkrétně je momentálně nejlepší volbou Mass Effect: Legendary Edition (380 Kč), ve které najdete všechny díly trilogie včetně těch nejdůležitějších rozšíření. Příběh kapitána Sheparda a osudu celého vesmíry patří mezi to nejlepší v žánru. A když už jsme u těch klasik, Zaklínače 3: Divoký hon tady máme v kompletní edici za 450 Kč. I po téměř devíti letech se mu vyrovná málokteré fantasy RPG. To platí v ohledu velikosti i kvality. CD Projekt navíc hru vylepšil pro aktuální generaci konzolí, takže vám na XSX poběží lépe a také bude o něco více lahodit oku.

Stále probíhá: GOG - New Year Sale a Mordheim zdarma Oslavy nového roku na GOG dorazily trochu opožděně. Vedle toho, že si můžete pořídit tisíce her se slevou, je tady také jedna hra zdarma. Aktivovat si můžete Mordheim: City of the Damned. Tohle tahové RPG se odehrává ve světě Warhammeru. Poté, co na město dopadla kometa, v něm zavládl chaos. I vy se zapojíte do bojů o velmi vzácné fragmenty z dopadeného tělesa. A zpět ke slevám. Do výprodeje se dostalo i několik her, které dříve byly exkluzivitami pro PlayStation. Jmenovitě jsou to Days Gone (13,7$), Uncharted: Legacy of Thieves Collection (27,4$) a kompletní edice Horizon: Zero Dawn (13,7$). Doporučili bychom každou z nich. Jen pozor u Horizonu. Ten na rozdíl od zbytku nemá oficiální české titulky. Pokud chcete ušetřit pořádně, můžete sáhnout třeba po českých plošinovkách Feudal Alloy (1,64$) nebo Blackhole (1$). První z nich se řadí do žánru metroidvania, kdy s robotem ovládaným rybkou v jeho helmě procházíte světem, abyste získali zpět uloupené věci od banditů. U Blackhole pak bude potřeba více zapojit hlavu při řešení hádanek spojených s otáčením herního světa. Další z řady her, které můžete koupit za desetinu původní ceny, je Shadow Warrior 2 (3$). Spolu s oprsklým hlavním hrdinou znovu vyrážíme do akce s katanou v ruce. Tentokrát je ale herní svět o poznání otevřenější, než tomu bylo v prvním díle rebootu této série. Ten tady mimochodem najdete také se stejnou cenovkou.

Stále probíhá: Humble Soulslike Bundle Pro žánr soulslike se stalo synonemem jméno studia FromSoftware. Jeho tvorbu sice v novém balíku na Humble Bundle nenajdete, ale všechny tituly se jimi do jisté míry určitě inspirovali. Za minimální příspěvek 13,7€ dostanete celkem 7 her, mezi kterými nechybí třeba loňský Clash: Artifact of Chaos. Sérii Clash si můžete pamatovat jako mlátičku z pohledu první osoby. Tento díl ale perspektivu mění a s ní i hratelnost. Stále ale zůstává šílený svět plný pestrých barev. Ve Stray Blade se pokusíte nastolit mír v zemi zmítané válkou. Se svým chlupatým společníkem se vydáte to tajemného údolí, které má ukrývat klíč k záchraně. Zároveň ale při cestě narazíte na řadu nebezpečných nepřátel. Strastiplnou cestu prožijete také ve Strayed Lights. Místo své země se ale budete snažit zachránit sami sebe. Hlavní protagonista totiž přišel o světlo kvůli stínům, které mu ho vyrvali přímo z jeho nitra. Tails of Iron je na rozdíl od předchozích her 2D akční plošinovka. V roli krysáka, který je shodou okolností dědicem trůnu, musíte nakopat zadky žabákům. Obsadili vaše království a bývalého vládce nemilosrdně zavraždili. I přes kreslenou grafiku je to vcelku náročná záležitost a během hraní vás navíc bude doprovázet hlas Douga Cockleho, kterého znáte jako Geralta ze třetího Zaklínače. Recenze hry Remnant II. Sci-fi RPG s takřka nevyčerpatelným potenciálem Hellpoint je na tom po kvalitativní stránce z celého balíku asi nejhůř. V komiksově laděném světě se pokusíte sesadit boha kosmu. Arboria je také stylizovaná záležitost, ale přihazuje do tohoto žánru i trochu rogue-like prvků. To nejlepší ale přichází na konec. Remnant: From the Ashes se častokrát přezdívá jako Dark Souls se zbraněmi. Budete se vydávat do jiných světů skrz portály, kde na vás čekají obří bossové. Součástí balíku je také dvojice kupónu, se kterými se můžete pořídit levněji dvě rozšíření pro Remnant.