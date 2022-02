Hry zadarmo, nebo se slevou: oslavy lunárního nového roku a Yooka-Laylee zdarma

Epic Store – Lunar New Year Sale a Yooka-Laylee and the Impossible Lair zdarma Pokud poctivě vyzobáváte každou hru, kterou Epic rozdával zdarma, tak vás tento týden žádná novinka nečeká. Plošinovková 2,5D variace Yooka-Laylee totiž už jednou v rozdávačce byla. Ti z vás, kteří to minule nestihli, mají další příležitost uzmout si tuto výbornou záležitost, která dopadla výrazně lépe než úvodní díl této značky. Kromě toho na Epicu probíhají také oslavy nového lunárního roku. K té příležitosti nemůže chybět velká slevová akce, ve které mimo jiné najdete i hry, které jsou zatím exkluzivně na Epicu. Mezi ně patří například výborná akční adventura Kena: Bridge of Spirits (658 Kč), ve které se stanete průvodci duchů, kteří se nemohou bez pomoci dostat na onen svět. Epic Games Store má už 194 milionů hráčů. Za uplynulý rok v něm utratili skoro miliardu

Svojí troškou do slev přispěla i Bethesda hned s několika hrami. I když byl návrat Prey (336 Kč) něčím jiným, než se pro druhý díl značky původně plánovalo, tak tato sci-fi akce dopadla velmi dobře. Stejně tak kladné ohlasy sklízel i návrat Wolfensteina. V díle The New Order (315 Kč) se opět postavíme nacistům, kterým se v této realitě podařilo zvrátit průběh války.

PlayStation Store – Critic's Choice V nové akci na PlayStationu najdete hry, které v recenzích herních kritiků sklízely výborná hodnocení. Sice se na ně nedá vždy spoléhat, ale když už nějaký tituly sbírá samé nadprůměrné známky, tak na jeho kvalitách jistě něco bude. Důkazem toho je třeba It Takes Two (500 Kč), které jako hra zaměřená výhradně na kooperaci, vyhrála ocenění za nejlepší hru loňského roku. Další jsme si vybrali hru, která si toto ocenění vysloužila na Steamu. Není to nic jiného než Resident Evil Village (1 060 Kč). Výborné pokračování kultovní série survival hororů obstojí samostatně, ale samozřejmě vás příběh vtáhne víc, pokud budete znát všechny detaily z předchozích dílů. Tentokrát se místo zombíků budeme vypořádávat hlavně s upíry a vlkodlaky. Hrou roku podle Steam Awards 2021 se stal horor Resident Evil: Village

Když už jsme u těch her roku, proč v tomto duchu nepokračovat? Před RE Village tento titul držel v rukou samuraj ze Sekiro: Shadows Die Twice (925 Kč). Oproti předchozí tvorbě studia FromSoftware má Sekiro odlišný styl. Upustilo se od RPG prvků a záleží hlavně na vašich schopnostech a postřehu. Také mnohem víc záleží na tichém postupu, se kterým vám pomohou i nástroje v protetické paži hlavního hrdiny.

Humble Choice – Borderlands 3, Paradise Lost a další Je naprosto jasné, co je tahákem únorové nabídky Humble Choice. Borderlands 3 bylo velmi očekáváným pokračováním této série bláznivých kooperačních stříleček. Druhý díl se mu sice překonat nepodařilo, ale stále je to kvalitní akce. Jelikož dostanete Director’s Cut edici, tak budete mít ve hře obsah navíc. Pokud ale chcete mít hru kompletní včetně všech DLC, tak do nich už musíte zainvestovat samostatně. Dále už tady máme spíše menší tituly, mezi kterými můžeme vypíchnout třeba Paradise Lost, ve kterém se podíváme do alternativní reality, kdy nacisté zničili Evropu atomovými bombami. Části lidstva se stále daří přežívat a jedním z přeživších je i 12letý Simon, který najde starý nacistický bunkr. Hledá neznámého muže z fotografie, která je tím jediným, co mu zůstalo po jeho matce. Tiny Tina's Wonderlands v novém traileru odhaluje třídy, kouzla a barvitá prostředí

Ještě o něco menší záležitostí je rytmický Everhood. I přes to, že nepatří mezi nejznámější tituly, mu hráči na Steamu nadělili extrémně kladné hodnocení. Dobrý soundtrack je pro rytmické hry základem a v Everhoodu ho doprovází show vytvořená v pixelartové grafice. Kompletní nabídku jako vždy najdete na stránkách Humble Choice.

Ubisoft Connect – Lunar Sale Do oslav lunárního nového roku se pustil i Ubisoft. Ve velké akci najdete snad všechny jejich hry, které v posledních letech z tohoto vydavatelství vzešly. Podle kategorie bestsellerů je velký zájem o Assassin’s Creed Valhalla (30$), která ještě neřekla poslední slovo. Už za pár měsíců ji čeká nové rozšíření, které by mělo přidat obsah na dalších několik desítek hodin. Po Steepu vypadalo Riders Republic (39$) jako logický posun kupředu. Kromě lyžování a snowboardu tady můžete usednout i na kolo a prohánět se po obrovském světě inspirovaném reálnými národními parky Severní Ameriky. Kromě toho se můžete i proletět s klasickým wingsuitem a využít můžete i raketový pohon. Battle royale od Ubisoftu končí. Hyper Scape vypne servery na konci dubna

Na Ubisoft Connect také stále platí, že když utratíte více než 50$, tak vám Ubisoft dá do peněženky 10$ k tomu. Požadovanou částku nemusíte utratit během jednoho nákupu. Stačí, abyste se na ni dostali do 7. února, kdy tato nabídka končí. Následně pak na utracení získaných 10$ máte 20 dní, takže dávejte pozor, aby vám nakonec nepropadly.

Xbox Store – Anime Month Sale Anime se v posledních letech stává stále více rozšířenější zábavou a jinak tomu není ani u herních adaptací oblíbených sérií. Svými kvalitami častokrát sice nedosahují na vrchol herního průmyslu, ale najdou se mezi nimi i kvalitní kousky. Právě těmto hrám se věnuje nová akce v obchodě Xboxu. Jednou z nejpopulárnějších značek loňského roku byl Demon Slayer a jeho adaptace The Hinokami Chronicles (1 200 Kč) tady nechybí. Je k dispozici rovnou v Deluxe edici, která obsahuje exkluzivní varianty postav a oblečky. Po stránce hratelnosti jde o arénovou bojovku ve stylu Naruto SUN Storm série. Bojovkou klasičtějšího střihu je pak Dragon Ball Fighterz (480 Kč). Ten je tady v Ultimate edici, takže soupiska hratelných postav se vám oproti základní verzi pěkně rozšíří. V tomto žánru patří mezi velmi populární hry i několik let po vydání. Do Warzone míří tematický balíček s příchutí anime Attack on Titan

Aby to nebylo jen o bojovkách, tak si dáme jedno RPG. One Piece: World Seeker (270 Kč) je doposud tou nejlepší hrou, ve které si můžete prožít další dobrodružství této unikátní pirátské posádky. K dokonalosti jí chybí ještě hodně, ale Luffy v tomto podání zatím funguje nejlépe. Čeká vás zcela nový příběh, který jste v manze ani anime neměli šanci vidět.

Nintendo – Games on Sale Na Switchi žádnou tematickou akci tentokrát nenajdete, ale běžným slevám neunikla ani tato platforma. Jednou z her, která by vám uniknout neměla, je rogue-lite Hades (406 Kč) studia Supergiant Games. Rychlou akční hratelnost doplňuje unikátní styl vyprávění příběhu a výborná hudba. S každým průchodem na to můžete jít trochu jinak, a navíc hlavního hrdinu Zagrea můžete neustále posilovat. I když to tak nevypadá, tak i FPS střílečky se na Switchi hrají výborně. Pokud máte rádi westerny, tak nepřehlédněte Call of Juarez: Gunslinger (200 Kč). Poslední díl této série se povedl jako málokterá singleplayerová střílečka. Ve stylizované grafice si to rozdáte s legendami divokého západu. Škoda, že se v Ubisoftu na tuto značku v posledních letech zapomíná. Hades: únik z hlubin podsvětí k božstvům Olympu | Recenze

Jestli mezi vaše oblíbené žánry patří plošinovky, tak jste jistě už někdy slyšeli o sérii Trine. Z ní ve slevách najdete Trine 2 (106 Kč) v kompletním balení, takže součástí hry je rovnou i příběhové rozšíření. Společně s trojicí hrdinů se opět vydáváte na dobrodružství, kam vám zatáhne záhadný artefakt. V prostředí kouzelného světa budete řešit rozmanité hádanky, abyste se dostali až na samotný konce.

EA Play – 3 měsíce za cenu jednoho pro nové členy Předplatná, v rámci, kterých máte přístup k rozmanité knihovně her, jsou v dnešní době velmi populární. EA k tomu svému chce očividně přilákat nové členy. Pokud jste zatím EA Play nepředpláceli, tak nyní vám stačí zaplatit cenu za jeden měsíc, což jež je 99 Kč, a přístup do této herní knihovny máte na 3 měsíce. Platí to nejen na PC, ale i na PlayStationu. Za tu dobu si můžete vyzkoušet spoustu výborných her. Většina nabídky pochází od studií EA, ale najdou se tady i hry od jiných tvůrců. U těch nejnovějších s tímto typem předplatného můžete hrát pouze 10 hodin, ale to platí jen pro zlomek aktuální nabídky. S klidem se tedy můžete pustit třeba do Star Wars Jedi: Fallen Order, Mass Effect: Legendary Edition nebo It Takes Two. EA připravuje další tři hry z univerza Star Wars. Všechny vznikají ve studiu Respawn

Po uplynutí tří měsíců se vám bude poplatek strhávat měsíčně, ale předplatné samozřejmě můžete kdykoliv zrušit. K dispozici je také varianta EA Play Pro, se kterou můžete hrát novinky neomezeně dlouho a také k nim máte přístup o několik dní dříve. Toho se ale sleva netýká, a tak vás stále vyjde na 15€ měsíčně.