Hry zadarmo, nebo se slevou: oslavy QuakeConu 2022 a Doom 64 zdarma

Minulý měsíc vyšel nový battle royale Rumbleverse, u kterého Epic figuruje jako vydavatel. Aby nyní nalákali nové hráče, rozdávají balík s doplňky do hry. Boom Boxer Contenct Pack obsahuje exkluzivní set, pozadí spolu s rámečkem a dvouhodinový boost na získávání slávy, která v Rumbleverse slouží pro zvyšování levelu. Během letních měsíců je tedy nabídka podstatně slabší, ale očekáváme, že podobně jako v minulých letech nás čeká hned několik pořádných předvánočních dárečků, takže při celkovém srovnání to nebude žádná tragédie.

Ubisoft je nechvalně známý tím, že pořízení dodatečného obsahu pro jejich hry vás vyjde dráž než hra samotná. Pokud jste si někdy chtěli pořídit doplňky pro svoje oblíbené hry, tak do konce týdne máte výbornou příležitost. V akci jsou totiž nejen samotná DLC, ale i rovnou celé season passy. Nechybí ani nejnovější rozšíření Dawn of Ragnarök pro Assassin’s Creed Valhalla (26€) .

Při hraní Kingdom Come: Deliverance by vám nemělo chybět žádné z DLC. Díky nim se dostanete k novým historickým příběhům, máte možnost postavit vlastní vesnici a v jednom z nich vystřídá Jindru v hlavní roli Tereza. Všechny dohromady najdete v DLC Collection (100 Kč) .

Jelikož je tohle obecně událost Bethesdy, tak je zlevněná i další jejich stálice. The Elder Scrolls V: Skyrim (750 Kč) je i po více než dekádě stále výborným RPG. Nejspíš to ještě na dlouhou dobu bude nejaktuálnější díl této fantasy série, takže ještě máte hromadu času na to, abyste prozkoumali každé zákoutí zasněženého regionu Tamrielu.

Aby QuakeCon dostál svému jménu, tak Quake (108 Kč) samotný tady také nemůže chybět. Kromě prvního dílu na Switchi zatím žádný jiný nenajdete, ale po letošním QuakeConu by se to mohlo změnit.

GOG – Classic Twist a QuakeCon Sale

Stejně jako do několika dalších obchodů i na GOG dorazila akce spojená s QuakeConem. Quake ale není to jediné, co v ní najdete. Obecně si s ní můžete doplnit svoji sbírku her od Bethesdy. Velkou slevu má třeba Dishonored Complete Collection (14,2$), ve které najdete oba díly společně se všemi DLC včetně samostatného rozšíření Death of the Outsider.

Podobně jako Doom se na herní scénu úspěšně vrátil i Wolfenstein. I v tomhle případě se ve slevách najde výhodný balíček. Wolfenstein: The Two Pack (9,2$) zahrnuje New Order společně s kratším samostatným příběhem Old Blood. Společně tvoří to nejlepší z novodobého pobíjení nacistů spolu s dalšími členy odboje.

Kromě toho na GOGu probíhá také akce Classic Twist, která se zaměřuje na léty ověřené hry. Začala v návaznosti na to, že se ve zdejším obchodě objevila Mortal Kombat Trilogy (9,2$). Není to ale jen o bojovkách. Zlevněný je třeba i balíček prvních dvou Warcraftů (12$).